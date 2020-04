CINEX blijft Curaçao promoten in deze moeilijke tijden

Bewust van de consequenties door het COVID-19 virus, is het Curaçao Investment & Export

Promotion Agency/ CINEX meer dan ooit actief met het promoten van Curaçao zowel

internationaal als lokaal, als investeringsplatform naar investeerders toe. Het is wel een enorme

uitdaging om in deze tijden van globale economische onzekerheden gelijk de vruchten van alle

inspanningen te oogsten. Drastische maatregelen worden genomen door overheden en

multinationals. Digitalisering in de handelsketen is in rap tempo toegenomen door de vraag naar

nieuwe concepten. Sommige bedrijven werden genoodzaakt om binnen enkele weken nieuwe

diensten en producten aan te bieden en nieuwe klant- en distributiekanalen aan te boren. Dit

allemaal om continuïteit te garanderen.

Dit aanpassingsvermogen hebben wij ook geconstateerd bij de overheid van Curaçao,

overheids-instellingen en de lokale private sector. Eenieder is op zijn eigen wijze actief een

volwaardige levensstandaard en behoud van inkomsten te bewerkstelligen voor de gemeenschap

van Curaçao en de werknemers. CINEX staat volledig achter deze activiteiten en applaudisseert

voor de durf en de doorzetting met name voor de genomen maatregelen. In het algemeen worden

deze positief ontvangen en blijken ook te werken aangezien verspreiding niet massaal is gebeurd.

Dit geeft ons als team van CINEX meer input om zowel de lokale als de internationale

investeerder te overtuigen om zijn vertrouwen te behouden in Curaçao.

Volgens een vermaarde investeerder met kapitaal in diverse multinationals wereldwijd, is het nu

de tijd om te ‘reset & recover’. Het is een moment voor reflectie en doordachte acties en voor

nieuwe waardecreatie voor de publieke en de private sector. Vertrouwen is van groot belang. Het

team van CINEX is er om alle investeerders te faciliteren. Men mag rekenen op steun en

informatie voor lokale en internationale aangelegenheden. Wij hebben een breed netwerk en

vertrouwelijke informatiebronnen om eenieder te voorzien die een beroep hierop doet. In de

laatste vijf jaar hebben we hard gewerkt aan partnerschappen met zowel overheidsinstanties als

private organisaties in het Caribische gebied, Europa, de VS en Latijns-Amerika. Een proactieve

houding is waar wij in geloven dus wij raden iedereen aan om niet stil te zitten en te wachten op

betere tijden, maar om juist nu de aanwezige vaardigheden en kennis in te zetten om hoe dan ook

te blijven groeien. Wij zijn bereikbaar via info@curinvest.com voor al uw vragen en waardevolle

opmerkingen. Volg ons via Social Media zoals Facebook en LinkedIn, maar wij zullen ook via

andere media informatie blijven delen aan de lokale en internationale belanghebbenden. Blijf

veilig en gezond! CINEX waardeert uw investering!