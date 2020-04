Regstrá pa diferente workshop na CHATA su Stay Home Acadamy / Register for Different Workshops at CHATA’s Stay Home Academy

Regstrá pa diferente workshop na

CHATA su Stay Home Acadamy

Willemstad, 8 di aprel 2020 – Tempu nunka ta en vano, si bo ta siñando algu nobo i pa e motibu akí CHATA ta brinda e oortunidat pa bo hasi bon uso di bo tempu. CHATA ta introdusí e konsepto di ‘CHATA Stay Home Academy’, un seri di workshop virtual, ambos práktiko i teorétiko, pa tenebo okuypá, mehorá bo abilidatnan i siña skills nobo.

CHATA Stay Home Academy ta kuminsá e siman akí ku workshopnan di varios miembro i partner di CHATA kende ta kla pa komparti nan konosementu. Sinembargo no ta miembro i partnernan di CHATA so lo ofresé nan ekspertisio. Tambe tin un programa di sertifikashon di Hospitality Management disponibel di Florida Atlantic University ku un durashon di 2 siman. Aparte di esei, CHATA ta ofresé tambe, den kolaborashon ku SVH, e Stay Home Hospitality Academy Curaçao, kual ta duna tur empleado di hospitalidat e oportunidat pa sigui difrente kurson den forma di e-learning kompletamente gratis, durante 2 luna. De echo ya 185 persona a registrá pa esaki.

E promé siman di CHATA Stay Home Academy lo inkluí lo siguiente:

Djarason, 8 di aprel 2020

Lo tin un webinar disponibel duná pa Caribbean Hospitality and Tourism Association (CHTA) di 2PM – 3PM, kaminda nan lo elaborá riba ‘Restrukturá Debe: Plania awor pa sobrebibí riba termino largu’.

E promé workshop lo ta ku Café Barista, di 2PM – 4PM, kaminda Fabian Pava lo demonstrá ‘Kon pa prepare un ekselente kòfi’, for di Espresso, kòfi pretu, Cappuccino, Café Late i Moccaccino. Despues Luigi Chavarria, di La Vie en Rose, lo presentá un workshop di postre, kaminda bo por siña traha un bolo di pampuna di 4PM – 5PM, asina bo por disfrutá di bo propio kòfi i postre tur mahinta.

Djaweps, 9 di aprel 2020

Entrante djaweps awor, FAU ta ofresé e programa di sertifikashon di Hospitality Management, tur djaluna i djaweps te ku 23 di aprel di 2PM – 5PM. E programa akí lo enfoká riba kontentido esensial manera, merkadeo di hospitalidat, maneho di ingreso, lei di turismo i mas. Pa klousurá bo djaweps i drenta e weekend largu di un manera dushi, lo tin e oportunidat pa siña traha cocktail ku un di a bartendernan di Caña Bar & Kitchen, Wesley MacDonald di 5PM – 6:30PM durante su workshop di Cocktail 101.

Si bo ta interesá pa partisipá den kualkier di e workshopnan ariba menshoná, sea asina bon di registrá na www.chata.org/academy o pa mas informashon bishitá CHATA su pagina di Facebook. Keda pendiente pa mas di CHATA su workshopnan virtual.

Register for Different Workshops at

CHATA’s Stay Home Academy

Willemstad, April 8, 2020 – No time is ever wasted if you are learning something new, that’s why CHATA is making sure you put your time to good use. CHATA is introducing the concept of the ‘CHATA Stay Home Academy’, a series of virtual workshops, both practical and theoretical, to keep you busy, improve your abilities and add new skills.

The CHATA Stay Home Academy will start this week with workshops from a variety of CHATA Members and Partners ready to showcase their skills. However, it’s not only CHATA Members and Partners who are offering their expertise on the matter, there’s also an online Hospitality Management Certificate Program available at Florida Atlantic University with a duration of two weeks. CHATA is also offering, in collaboration with SVH, the Stay Home Hospitality Academy Curaçao, which will give all hospitality employees the opportunity to follow different packages of e-learning courses online, completely free, for two months, in which 185 people already registered.

The first week of CHATA’s Stay Home Academy will include the following:

Wednesday April 8, 2020

There will be a webinar available provided by Caribbean Hospitality and Tourism Association (CHTA) from 2PM – 3PM, where they will discuss ‘Debt Restructuring: Planning Now for Long Term Survival’.

The first workshop will be with Café Barista, from 2PM – 4PM, where Fabian Pava will show you ‘How to Prepare an Excellent Coffee’, ranging from Espresso, Black Coffee, Cappuccino, Café Late and Moccachino, all with an espresso machine. After which Luigi Chavarria, from La Vie en Rose, will present a pastry workshop, where you can learn how to bake your own Pumpkin Loaf Cake from 4PM – 5PM, so you can enjoy your coffee and your pastry every morning.

Thursday, April 9, 2020

Starting this Thursday, FAU will offer the Hospitality Management Certificate Program every Monday and Thursday till April 23, 2020, from 2PM – 5PM. This program will focus on key content areas such as, hospitality marketing, revenue management, tourism law and more. To finish off your Thursday smoothly and to start your long weekend off right, you have the chance to learn how to make cocktails with one of Caña Bar & Kitchen’s bartenders, Wesley MacDonald from 5PM – 6:30PM, during his Cocktail 101 workshop.

If you’re interested in participating in any of the abovementioned workshop, please register at www.chata.org/academy, you can also find more information on the CHATA Facebook Page. Stay tuned for more of CHATA’s virtual workshops.