Un programa pa insentivá e turista pa kumpra su ‘futuro’ biahe awe, miéntras ta yama danki i duna bèk na personal médiko di CMC

Renaissance Curaçao Resort & Casino ta uni su mes na ‘Buy One, Give One’

WILLEMSTAD – Pa duna un ‘jumpstart’ na sektor turístiko i biahenan di plaser, industria di hospitalidat afiliá na HSMAI i MMGY Global a uni pa lansa Buy One, Give One, un programa di biahe diseñá pa generá entrada inmediato pa hotèlnan afiliá, miéntras ku simultáneamente ta yama danki na tur ku ta laborá den sektor médiko i ku ta esnan promé yamá pa duna asistensia den COVID-19.

E benta di Buy One, Give One ta optenibel te ku dia 31 di yüli. E inisiativa ta pa motivá e konsumidó pa kuminsá plania su próksimo vakashon i ta insentiv’é pa kumpra un ‘futuro’ biahe for di awe ku opshon pa disfrutá for di ougùstùs 2020 pa desèmber 2021. Preisnan den e Buy One, Give One lo ta realmente atraktivo i ta premirá ku e akshon lo duna un resultado eksitoso. A kambio, hotèlnan partisipante lo hasi donashon den forma di kamber, puntonan di e rewards program, òf gift cards na un organisashon médiko di nan eskoho. Renaissance Curaçao Resort a skohe Curaçao Medical Center (CMC) pa e bunita inisiativa aki. E kambernan lo por wòrdu usá unabes e pandemia terminá

“Na e momentunan aki i mas ku nunka ta hopi importante pa nos uni pa traha den direkshon di rekuperashon, “esaki di akuerdo ku Maritza Molina, Director of Sales & Marketing di Renaissance Curaçao Resort. “Ku Buy One, Give One nos ta hasi un esfuerso karitativo kolektivo den nos industria hotelero, hasiendo un opsekio bon meresí na e personal médiko ku a pone nan bida na peliger trahando den e pandemia pa kura otronan.

Buy One, Give One:

Turistanan lo por reservá i paga nan estadia for di awe te ku 31 di yüli, 2020 i por hasi uso di dje for di 1 di ougùstùs 2020 pa 30 di aprel 2021. E mínimo ku por reservá ta 3 anochi. E estadia lo ta den kambernan premium. Pa kada 3 anochi ku e turista reservá i paga, Renaissance Curaçao Resort lo hasi donashon di 1 anochi (1 kamber) na enfermero i enfermeranan di CMC. Nan lo por hasi uso di esaki entre 1 di ougùstùs 2020 pa 26 di desèmber 2021 di manera ku nan tambe por deskansá i relahá despues di un trayekto hopi intensivo di COVID-19. Mas kamber e turista kumpra, mas anochi e personal médiko di CMC lo risibí.

E sektor di Hospitalidat i Turismo ta un di e industrianan mas impaktá den e pandemia. Na Kòrsou, sektor di hospitalidat ta empleá alrededor di 16,000 persona segun e ultimo sifranan di CHATA- den e míles di personanan aki tin 500 di Renaissance Curaçao Resort tambe. COVID-19 tabata devastador pa industria di Hospitalidat i Turismo mundial, lagando numeroso hotèl aktualmente será mundialmente i empleadonan sin trabou. Kòrsou no ta un eksepshon. Renaissance Curaçao Resort no ta sinta man krusá i p’esei ta hasi un esfuerso pa for di awor kuminsá insentivá e turista pa plania su ‘futuro’ biahe for di awe. Konsumidónan ya kaba ta soñando ku un destinashon i/òf vakashon i ta premirá ku e programa Buy One, Give One lo duna e ‘jumpstart’ antisipá.

Renaissance Curaçao Resort ku resientemente a keda nominá pa Condé Nast Traveler’s su Reader’s Choice Awards 2020 den kategoria Best Hotels & Resorts huntu ku mas di 30 otro marka i propiedat rònt mundu ta tuma un paso den direkshon pa rekuperashon di industria di Hospitalidat i Turismo i den esaki ta duna bèk na e personal médiko di CMC.