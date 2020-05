Desishonnan pa re-apertura di skolnan na Kòrsou

WILLEMSTAD— Minister di Enseñansa a tuma nota di preokupashon di tantu direktiva di skol Protestant komo di komishon di mayor di skolnan protestant, pa loke ta trata apertura di skolnan protestant. Ambos a referí na e echo ku esfuersonan a keda hasí pa re-apertura di skolnan protestant for di djaluna, 18 di mei 2020. Komishon di mayor a asta menshoná ku Minister di Enseñansa a revoká aprobashon pa skolnan protestant por kuminsá ku Enseñansa for di dia 18 di mei, kual no ta e kaso.

Ta importante pa komunidat haña un bista di ki aserkamentu Minister di Enseñansa ta apliká den tomo di desishon, pa loke ta trata re-apertura di skolnan den e periodo di de-eskalashon di e krísis COVID-19 aki. For di inisio di e periodo di krísis aki, tur akshon i desishon tumá den kuadro di Enseñansa ta basá riba konsulta ku partidonan ligá na e akshon òf desishon aki. Esaki for di e desishon pa sera skolnan dia 17 di mart último, despues di a konsultá ekspertonan médiko di e tim di kalamidat, te e desishon pa inisio eksklusivo ku gruponan di èksamen final dia 18 di mei. Un di e konsultanan struktural aki tabata ku e plataforma di direktivanan di skol, kual VPCO tambe ta forma parti di dje. Esaki saliendo for di e punto di bista ku direktivanan por duna un bon kontribushon pa loke ta trata faktibilidat di desishonnan basá riba nan konosementu di e realidat den skol. Pa e motibu ei konsulta ku e plataforma aki tabata imperativo pa tomo di desishonnan realisabel. Asina tambe Minister di Enseñansa a tene konsulta struktural ku e sindikato SITEK ku ta representá trahadónan den Enseñansa. Igual ku esnan otro, e konsulta aki tabata imperativo, konsiderando e disposishon i preparashon di e personal den vèlt den Enseñansa. Te ku awor e konsultanan a kana di forma satisfaktorio, kreando un base di konfiansa mutuo.

Komo ku un desishon pa hasi re-apertura di skolnan supsidiá pa Gobièrnu ta unu di vital importansia, teniendo kuenta ku igualdat entre e skolnan aki, a pasa e proseso aki ku diligensia i koutela. Resultado di esaki ta ku no a hasi ningun otro palabrashon, ku no ta re-apertura di skolnan avansá (dunando prioridat na gruponan di èksamen final dia 18 di mei) i e fecha di enfoke di 1 di yüni pa skolnan di fundeshi. Si un direktiva no opstante e desishonnan aki tòg ta deseá na hasi re-apertura di klasnan di skolnan di fundeshi promé ku e fecha indiká, ta imperativo pa invitá partidonan na mesa bèk segun e prinsipio di konsulta ku a bini ta traha kuné.

Minister ta konsiderá e echo ku skolnan protestant a hasi e esfuerso eksepshonal pa prepará nan skolnan unu di aploudí, i kier duna su rekonosementu na tantu direktiva, personal i komishon di mayor pa e esfuerso aki. Sin embargo, esaki no ta kita for di e echo ku mester bai bèk mesa di konsulta ku partidonan. Esaki lo tuma lugá djamars awor 19 di mei. Despues lo anunsiá palabrashonnan ku a resultá for di esaki.

Minister di Enseñansa ta pidi pueblo en general i skolnan en partikular, pa sigui medionan di komunikashon i kanalnan ofisial di Gobièrnu pa anunsionan importante pa loke ta trata re-apertura di skolnan.

Por último, Minister di Enseñansa kier hasi uso di e oportunidat pa deseá tur alumno den grupo di èksamen final di skol sekundario i tur studiante den e aña di klousura di SBO, hopi éksito, sabiduria i perseveransha ku e pruebanan final.