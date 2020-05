Portal di aplikashon pa NOW a bolbe habri! / Aanvraagportaal NOW gaat weer open!

Portal di aplikashon pa NOW a bolbe habri!

Willemstad 22 di Mei 2020- Lamentablemente e periodo pa por apliká pa e supsidio pa salario a kuminsa sigur un siman mas lat ku a planiá, pa motibu ku tabata nesesario pa promé risibí aprobashon di Konseho di Minister di Reino tokante e finansiamentu. Entrante Djasabra 23 di Mei 6’or di atardi, e dunadó di trabou por entregá nan petishon durante sinku (5) dia (pues te ku Djaweps pa 28 di Mei 6’or di atardi).

Esnan ku a risibí supsidio pa salario pa luna di Aprel, lo risibí un e-mail ku lo kontené un URL-link.

Pa medio di e link aki nan lo por apliká aun mas fásil. Pa loke ta trata otro kompanianan, nan por entregá nan petishon nobo via e portal.

A base di e konseho di Cft, Hulanda a disidí pa fiha un kondishon na finansiamentu di e areglo, kual ta ku e dunadó di trabou ta aportá ku 20% na e sosten. Esaki ta pone ku e partishon di gastu pa loke ta trata e medida ta resultá den 60% pa gobièrnu, 20% pa dunadó di trabou i 20% pa empleado. Pues e supsidio pa salario ta baha ku 20%.

Pa por kubri e diferensha, ta hasi un yamada na empleadonan i dunadónan di trabou pa konsultá i drenta un areglo pa temporalmente baha e salario bruto, i/òf entregá dia di fakansi, sèn di fakansi i otro tipo di rekompensa, pa empleadonan kontribuí na un kompensashon ku ta igual na 20% di nan salario bruto, riba kua ta paga supsidio di salario. Na e petishon e aplikadó mester añadí ku a yega na e palabrashon a base di un akuerdo mutuo ku e empleado. Si, ku aprobashon mutuo, por pasa pa un bahada di suèldu, esaki mester tuma lugá na mes manera ku ta apliká e ‘ziektewet’. Lo baha tur komponente di e salario bruto (pues ku esaki tambe tur retenshon koherente na e komponente), menos e prima di ZV/OV i e suèldu di ZV/OV. Pa medio di e sistema aki ta evidente ku, similar ku e Ziektewet, e ahuste ta unu temporal. Riba wèpsait tin un ehèmpel di kon esaki ta funshoná.

Sinembargo mester protehé esnan ku e salario mas abou, i pa e motibu aki no por baha e salario bruto di empleadonan den servisio fiho i full-time bou di e suèldu mínimo (ANG 1.667,-), i alabes e dunadó di trabou ta komprometé su mes na e akuerdo pa tene e empleadonan registrá na SVB ku ta traha warda tambe den servisio, i paga nan segun e suèldu registrá. Pa hasi esaki posibel lo otorgá na salarionan bruto ku ta yega te na ANG 1.047,- pa luna, un supsidio di salario ku ta igual na e salario bruto inkluso e gastunan ku e dunadó di trabou ta kubri, pues riba esaki lo konta un supsidio

di suèldu mínimo di ANG 1.298,- pa luna.

Durante e promé periodo di aplikashon a bin na kla ku un gran kantidat di kompania no tin nan informashon korektamente registrá na SVB, i konsekuentemente nan suèldu total di SVB riba 28 di Febrüari ta (signifikantemente) mas abou ku e suèldu total di OV riba kua nan ta paga e prima di OV.

Esaki a resultá den resibu di un montante mas abou pa e kompanianan aki, pa loke ta trata e e supsidio di salario ku nan a spera. For di luna di Mei SVB lo fiha e montante di supsidio di salario a base di e suèldu total menshoná den e deklarashon di OV pa e lunanan Febrüari i Mart; I aplikantenan mester añadí un dokumento ku informashon di nan empleadonan. Pa luna di Aprel e kompanianan ku a mèldu na e Helpdesk di SVB kisas lo por risibí un adishon. SVB ta pidi boso komprenshon pa e parti atministrativo, kual por tuma algun tempu.

E Lista di Sektor ku a apliká pa e luna di Aprel no a kambia. Solamente a hisa e mínimo di pèrdida di 25% pa 40%, pasobra ta asumí ku e kompanianan mester por logra yega na un entreda mas haltu, dor ku pa un gran parti a baha e medidanan di lock-down.

Manera a enfatisá anteriormente, e kondishon pa por apliká pa e supsidio di salario pa luna di Mei, ta pa paga e salarionan, impuesto di suèldu i primanan sosial segun e palabrashonnan laboral eksistente.

Pa por kontrolá esaki e dunadó di trabou, huntu ku e petishon, tambe mester entregá e payroll i e prueba di pago pa loke ta trata e salarionan pa luna di Aprel. Lo kontrolá e deklarashon i pago di impuesto di suèldu i di e primanan sosial digitalmente. Solamente kompanianan ku ta entregá nan deklarashon manual òf ku a drenta un areglo di pago, mester añadí nan prueba di pago òf e areglo di pago komo anekso digital. Kompanianan ku pa luna di Aprel no a paga salario, impuesto di suèldu i primanan pa e luna di Aprel, no ta bini na remarke pa risibí supsidio di salario pa luna di Mei.

Na momentu ku habri e portal pa por apliká pa e areglo (Djasabra 23 di Mei 6’or di atardi) te na e momentu ku esaki sera, kompanianan ku no ta akuerdo ku a rechasá nan petishon a base di e Lista di Sektor, òf pasobra e kompanianan ta apliká un variashon di periodo di referensia di entrada òf informashon, por tuma kontakto ku e Helpdesk; now@fondodisosten.org. Entrante 29 di Mei tur esnan ku a apliká i risibí afirmashon ku nan petishon ta den proseso, por tuma kontakto ku e Helpdesk di SVB, pa risibí informashon tokante e status di nan petishon.

Kambionan importante kompará ku luna di Aprel:

Supsidio pa salario ta baha ku 20%;

Kontribushon obligatorio di empleado di 20%;

Pago obligatorio pa tur empleado registrá na SVB;

Pèrdida di entrada mínimo di 40%;

Supsidio di salario kalkulá pa suèldu total for di deklarashon di OV;

Petishon via invitashon ku URL-Link pa esnan ku a risibí sosten pa medio di NOW (Aprel).

Aanvraagportaal NOW gaat weer open!

Willemstad Vrijdag 22 mei 2020- Helaas begint de aanvraagperiode voor de loonsubsidie bijna een week later dan gepland, omdat er eerst goedkeuring nodig was van de Rijksministerraad over de financiering. Vanaf zaterdag 23 mei, om 18.00 uur, kunnen werkgevers 5 dagen lang (tot donderdag 28 mei, om 18.00 uur) hun aanvraag doen.

Aanvragers die voor de maand april loonsubsidie hebben ontvangen, krijgen een uitnodiging per e-mail met een URL-link. Hiermee kunnen ze hun aanvraag nog eenvoudiger doen. Andere bedrijven kunnen een nieuwe aanvraag indienen via het portaal.

Nederland heeft op basis van het Cft advies besloten om een conditie te stellen aan de financiering van de maatregel, en dat is dat werknemers 20% bijdragen aan de kosten. Hiermee komt de kostenverdeling van de maatregel ongeveer uit op 60% overheid, 20% werkgevers en 20% werknemers. De loonsubsidie wordt dan ook met 20% verlaagd.

Om het verschil te compenseren worden werknemers en werkgevers opgeroepen om in overleg te treden en afspraken te maken over een tijdelijke verlaging van het brutoloon en/of het opgeven van vakantiedagen, vakantiegeld en andere emolumenten, zodat de werknemers een bijdrage leveren die gelijk is aan 20% van de brutoloonsom waarover loonsubsidie wordt betaald. Deze bijdrage is een voorwaarde voor ontvangst van loonsubsidie, en bij de aanvraag dient de aanvrager dan ook te bevestigen dat de werknemers akkoord gaan. Als er met ‘wederzijds goedvinden’ wordt overgegaan tot tijdelijk loonsverlaging, dan dient dit te gebeuren op dezelfde manier als het geval is bij toepassing van de ‘ziektewet’. Alle brutolooncomponenten (en derhalve de daarmee samenhangende inhoudingen) worden verlaagd, behalve de ZV/OV-premies en het ZV/OV-loon. Op deze manier is duidelijk dat, net als bij de Ziektewet, de aanpassing van tijdelijke aard is. Op de website staat een voorbeeld van hoe dit werkt.

De laagst betaalden dienen wel beschermd te worden, en daarom mag het brutosalaris van fulltime vaste werknemers niet verlaagd worden onder het minimumloon (ANG 1.667,-), en verplichten werkgevers zich om ook hun bij SVB-geregistreerde ‘oproepkrachten’ in dienst te houden en te betalen voor het geregistreerde salaris. Om dat mogelijk te maken wordt tot aan een brutosalaris van ANG 1.047,- maand een loonsubsidie uitgekeerd die gelijk is aan het brutoloon plus de werkgeverskosten, en geldt daarboven een minimumloonsubsidie van ANG 1.298,- per maand.

Tijdens de eerste aanvraagperiode is het duidelijk geworden dat veel bedrijven hun werknemersbestand bij SVB niet op orde hebben, en dat daardoor hun SVB-loonsom per 28 februari (significant) lager is dan de OV-loonsom waarover ze OV-premies betalen. Dit heeft ertoe geleid dat deze bedrijven een lager bedrag hebben ontvangen aan loonsubsidie dan verwacht. Vanaf mei zal de SVB het loonsubsidiebedrag gaan vaststellen op basis van de loonsom uit de OV-aangifte februari en maart; en aanvragers dienen hun werknemersbestand te uploaden. Voor de maand april kunnen de bedrijven die zich hebben gemeld bij de SVB-helpdesk wellicht nog een aanvulling ontvangen. De SVB vraagt begrip voor de administratieve verwerking die enige tijd kan duren.

De Sectorlijst zoals toegepast voor de maand april is ongewijzigd gebleven. Alleen is de minimale omzetderving verhoogd van 25% naar 40%, omdat bedrijven door het grotendeels wegvallen van de lockdown-maatregelen, inmiddels weer een grotere omzet moeten kunnen halen.

Zoals al eerder benadrukt, is een voorwaarde voor het aanvragen van loonsubsidie voor de maand mei, dat de salarissen, loonbelasting en sociale premies zijn betaald zoals bepaald in de geldende arbeidsovereenkomsten. Om dit te kunnen natrekken, dienen werkgevers bij hun aanvraag nu ook de loonstaat en een betalingsbewijs van de salarissen voor de maand april bij te voegen. Aangifte en betaling van loonbelasting en sociale premies wordt electronisch gecontroleerd. Alleen bedrijven die handmatig aangifte doen of die een betalingsregeling hebben, moeten ook het betalingsbewijs of de betalingsregeling oploaden. Bedrijven die salarissen, loonbelasting en premies voor de maand april niet hebben betaald, komen niet in aanmerking voor loonsubsidie voor de maand mei.

Vanaf het moment dat het aanvraagportaal opengaat (zaterdag 23 mei, om 18.00 uur) tot sluiting, kunnen bedrijven die het niet eens zijn met hun afwijzing op basis van de sectorlijst en bedrijven met afwijkende omzetreferentieperiodes of-informatie zich weer kunnen wenden tot de helpdesk; now@fondodisosten.org. Vanaf 29 mei kunnen aanvragers die een bevestiging hebben ontvangen dat ze in behandeling zijn genomen terecht bij de SVB-helpdesk (subsidienow@svbcur.org) voor vragen over de betalingsstatus.

Belangrijkste veranderingen ten opzichte van april:

– Loonsubsidie verlaagd met 20%;

– Verplichte werknemersbijdrage van 20%;

– Betalingsverplichting voor alle bij SVB-geregistreerde werknemers;

– Minimumomzetderving 40%;

– Loonsubsidie berekend over loonsom uit OV-aangifte;

– Aanvraag via URL-uitnodiging NOW-ontvangers (april).

