CMC ta nota oumento di kantidat di keho debí na santu di Sahara / CMC meldt verhoogd aantal klachten naar aanleiding van Sahara stofwolk

CMC ta nota oumento di kantidat di keho debí na santu di Sahara

Willemstad, 23 di yüni 2020 – For di djadumingu último, Curaçao Medical Center (CMC) a nota un oumento

di persona ku ta eksperensiá molèster debí na e fenómeno di santu di Sahara ku ta pasando riba nos isla

aktualmente. Ta trata prinsipalmente di personanan ku ta sensitivo pa e stòf aki, entre otro esnan ku tin

astma, problema ku respirashon òf di pulmon. Dòkter di Pulmon, Dr. Folkert Brijker, ta konsehá e grupo aki

pa usa nan aparato di inhalashon ku regularidat.

Banda di personanan ku tin astma, tambe a drenta un gran kantidat di pregunta di siudadanonan

preokupá ku ke mas informashon tokante e efekto ku e stòf por tin riba nan salú. Wikènt último a saka

avisonan di salubridat relatá na e santu di Sahara. Ta trata stòf hopi fini ku por kousa iritashon i molèster

na e parti paden di bo sistema respiratorio na momentu ku e drenta bo pulmon ora bo hala rosea. Entre

otro ku bo ta sintí bo sofoká òf ku bo tin molèster di tosamentu. Si bo no tin astma, e keho ku bo por

eksperensiá ta ku bo ta hala rosea un tiki mas difísil òf ku bo ta tosa un tiki. E rísiko pa e grupo aki ta limitá.

Dòkter Brijker ta konsehá e grupo aki, si nan por evitá esaki, pa hasi menos trabou físiko pisá posibel den

aire liber i pa prevení hasi deporte intensivo pafó. Un mondkapje ta yuda prevení kontra stòf. Sinembargo,

si bo tin astma bo por eksperensiá mas keho. Dr. Brijker ta konsehá personanan ku tin astma pa hasi uso di

nan aparato di respirashon ku regularidat, pasombra uso di esaki por prevení keho.

CMC meldt verhoogd aantal klachten naar aanleiding van Sahara stofwolk

Willemstad, 23 juni 2020 – Curaçao Medical Center (CMC) is sinds afgelopen zondag door een verhoogd

aantal mensen benaderd die last ondervinden naar aanleiding van de Sahara stofwolk die over het eiland

trekt. Het gaat hierbij voornamelijk om mensen die gevoeliger zijn voor stofdeeltjes, zoals astma- en

longpatiënten. Dr. Folkert Brijker, Pulmonoloog (Longarts) adviseert deze groep om vooral de astma

inhalatoren geregeld te gebruiken.

Naast de klachten van astma-patiënten komen er ook veel vragen binnen van bezorgde burgers die meer

willen weten over de effecten die de stofdeeltjes kunnen hebben op hun gezondheid. Sinds afgelopen

weekend zijn er gezondheidswaarschuwingen uitgegaan naar aanleiding van de Sahara stofwolk. Het gaat

dit keer om een grote wolk fijne stofdeeltjes die bij het inademen irritatie aan de binnenkant van de

luchtwegen kunnen veroorzaken, en daar kun je behoorlijk wat klachten van ervaren, zoals benauwdheid en

last van hoesten. Als je niet bekend bent met astma dan gaat het voornamelijk om klachten zoals iets minder

makkelijk ademen of last hebben van kuchen. Voor deze groep is het risico beperkt. Dr. Brijker adviseert

deze groep om, als zij dit kunnen mijden, zo min mogelijk in het buitenlucht aan zware fysieke

werkzaamheden te doen of intensieve sporten te beoefenen. Een mondkapje helpt ook bij het beschermen

tegen stofdeeltjes. Als je wel last hebt van astma kun je een toename van klachten ervaren. Dr. Brijker

adviseert mensen die last hebben van astma om zoveel mogelijk gebruik te maken van hun inhalator, gezien

deze juist klachten kan voorkomen.