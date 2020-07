Notisia di polis di djaluna 29 di yüni te djárason promé di yüli 2020/Politieberichten van maandag 29 juni tot en met woensdag 1 juli 2020

Notisia di polis di djaluna 29 di yüni te djárason promé di yüli 2020

Den oranan di mainta di djaluna 29 di yüni a detené un hòmber di inisial D.G.P.C. di 20 aña en konekshon ku e no a duna oido na òrdu di polis i pa stroba su detenshon. E sospechoso a neglishá señalnan di polis pa para miéntras e tabata koriendo riba Kaya Amsterdam, komo ku e tabata koriendo sin hèlmu riba un skuter, i a sigui kore. Polis a sigui kore su tras te ora ku a logra par’e riba Kaya A.A. Emerenciana. Aki ela hasi algun intento pa kore bai atrobe i ela resistí su detenshon fuertemente. Durante di kontrol mas aleu a resultá ku e no tabatin reibeweis ni papelnan di seguro bálido. A konfiská e skuter en espera di e dokumentonan bálido.

Riba e mesun dia, alrededor di 4.20 or di atardi, sentral di polis a risibí notifikashon ku mester tin un bringamentu a tuma lugá na Rincon kaminda a maltratá un hòmber malamente. Na yegada di patruya e víktima tabata for di su konosementu i tabata sangra bastante. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko. Na e sitio a detené un hòmber di inisial E.A.W. di 29 aña pa maltrato. Tambe a detené un hòmber di inisial L.M.C. di 34 aña pa insulto i menasa di un ámtenar den funshon i tambe pa stroba trabou di polis.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 29 juni tot en met woensdag 1 juli 2020

In de ochtenduren van maandag 29 juni werd een man met initialen D.G.P.C. van 20 jaar aangehouden wegens het niet voldoen een vordering van de politie en het belemmeren van zijn aanhouding. De verdachte negeerde stoptekens van de politie op de Kaya Nieuw Amsterdam omdat hij zonder helm op een scooter reed. Hij negeerde de tekens en reed door. De politie bleef achter hem aanrijden tot het uiteindelijk lukte hem te laten stoppen op de Kaya A.A. Emerenciana. Hier ondernam de bestuurder nog enkele pogingen om opnieuw weg te rijden. Hij verzette zich flink tegen de aanhouding. Bij nadere controle bleek dat hij geen rijbewijs en geen verzekeringsdocumenten bij zich had. De scooter is in beslag genomen in afwachting van geldige bescheiden.

Op dezelfde dag, omstreeks 16.20 uur, kreeg de politiecentrale melding dat er in Rincon een vechtpartij plaats had gevonden waarbij een man zwaar werd mishandeld. Bij aankomst van de patrouille was het slachtoffer buiten bewustzijn en bloedde heel erg. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Op locatie werd een man met initialen E.A.W. van 29 jaar aangehouden wegens mishandeling. Ook werd een man met initialen L.M.C. van 34 jaar aangehouden voor belediging en bedreiging van een ambtenaar in functie en belemmering van de werkzaamheden van de politie.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.