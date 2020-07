BONAIRIAANSE VOETBAL FEDERATIE VIERT 60-JARIG BESTAAN

Kralendijk – Gedurende vele jaren zijn er heel veel offers gebracht zodat vandaag het 60-jarig bestaan van onze voetbalsport gevierd kan worden. Daarom heeft de sportgedeputeerde Pablo James Kroon namens het Bonairiaanse eilandbestuur het bestuur van de Bonairiaanse Voetbal Federatie (FFB) gefeliciteerd met het goede werk dat zij gedurende al die jaren heeft verricht.

In mei 1960 heeft Bonaire haar eigen voetbalfederatie opgericht die de naam ‘Federashon di Futbòl Boneriano – Bonairiaanse Voetbal Federatie’ heeft gekregen. De eerste voorzitter van de federatie was wijlen Hose Frans. In de loop der jaren heeft de federatie verschillende voorzitters gekend die kampioenschappen hebben georganiseerd. De huidige voorzitter van de Bonairiaanse Voetbal Federatie sinds het jaar 2011 is Ludwig Balentin. In 2014, onder voorzitterschap van Balentin, is Bonaire officieel lid geworden van de Concacaf. In 2018 heeft Balentin aan tafel gezeten met de FIFA-voorzitter Gianni Infantino, om de processen die ertoe moeten leiden dat Bonaire lid wordt van de FIFA op te starten. Bij de opening van het toernooi ter gelegenheid van de viering van 60 jaar Bonairiaanse Voetbal Federatie heeft voorzitter Ludwig Balentin naar voren gebracht dat het bestuur van de Bonairiaanse Voetbal Federatie er bijzonder trots op is deel te kunnen uitmaken van 60 jaar voetbal en dat dit geen gemakkelijke taak is, gezien het feit dat niet iedereen overal blij mee is. Het primaire doel is om de voetbalsport te dienen, dat is de reden van bestaan van het bestuur, zodat groot en klein van deze sport kan genieten.

De sportgedeputeerde Pablo James Kroon heeft namens het Bonairiaanse eilandbestuur het bestuur van de Bonairiaanse Voetbal Federatie gefeliciteerd met het goede werk dat ze verrichten en gewezen op de vele offers die gedurende vele jaren zijn gebracht, zodat wij vandaag het 60-jarig bestaan van onze voetbalsport kunnen vieren. De gedeputeerde heeft alle voetbalteams veel succes toegewenst en sprak de hoop uit dat het toernooi in een sportieve sfeer zou verlopen. De gedeputeerde benadrukte ook dat het team dat het toernooi wint de kampioen is en dat iedereen zich goed moet voorbereiden omdat er veel positieve vooruitzichten zijn voor de voetbalsport op Bonaire.

Op de foto gedeputeerde Kroon die de eerste aftrap verricht naar de doelmannen van de teams Real Rincon en SV Uruguay.