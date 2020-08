Gobierno di Aruba:

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) na Merca no a cambia nivel di Aruba

ARUBA TA MANTENE E NIVEL 3 MESCOS CU MAYORIA OTRO PAIS NA MUNDO

Gobierno di Aruba y Crisis Team a tuma nota di un publicacion di CDC (Centers for Disease Control and Prevention) na Merca, cu ta circulando rond. CDC ta ekivalente na DVG aki na Aruba y ta categorisa risico di biahe pa diferente pais rond mundo, pa biaheronan Mericano.

Mester clarifica cu Aruba ta riba nivel di risico di biahe #3. Esaki kiermen cu e conseho di CDC ta pa evita biahe pa e pais si no ta esencial pa haci e biahe ey. Aruba tabata riba e nivel 3 caba mescos cu tur otro pais rond di mundo, cu exepcion di 5 of 6 pais, por ehempel New Zealand y otro cu no ta provee datos por ehempel Noord Korea. Pues CDC no a eleva e nivel di risico di Aruba.

Otro destinonan turistico den Caribe ta riba e nivel aki tambe entre otro; Bahamas, Barbados, Turks & Caicos, Cayman Islands, Jamaica, Corsou, Boneiro, y Sint Lucia.

Si ta asina cu CDC a haci ahustacionnan na e descripcionnan cu ta pone pa diferente pais. Aki a cambia e descripcion cu ta referi na Aruba. Aruba ta keda riba nivel 3 y e descripcion ta bisa: “Covid-19 risk in Aruba is high. CDC recommends travelers avoid all non-essential travel to Aruba.” Esun enterior tabata bisa: “Widespread ongoing transmission of a respiratory illness caused by the novel coronavirus is occurring globally. CDC recommends that all travelers avoid all non-essential international travel.”

Pues Aruba no a wordo eleva den nivel di riesgo, sinembargo Crisis Team ta haci un apelacion na henter nos comunidad pa nos sigui cu diciplina tur e instruccion y reglanan pa stop e virus di plama.