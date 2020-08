Ni plan Knops, Ni plan Provinsia lo no yuda Kòrsou.

Riba 9 yüli último mi a vota pro pe moshon den kual Parlamento a instruí Gobièrnu pa no firma e dokumentonan ku ta forma parti di e plan di sekretario di estado Knops. Mi ta keda para tras di mi voto Pro!

Despues ku e dokumentonan (Lei di konsenso, “landspakketten” i “CHE”) di plan Knops a wòrdu publiká diskushonnan dor di huristanan i ekspertonan riba tereno di konstitushon a los. Profesornan lokal i di Hulanda a duna nan opinion. “Raad van Advies” di Kòrsou den su konseho a hala Gobièrnu su atenshon mustrando e inkonsistensia nan i tambe e elementonan ku ta bai kontra Statüt i nos struktura demokrátiko den plan Knops. Kada pais ku ta respetá su mes lo no por aseptá algu di e forma aki. E plan Knops aki parse un “coup” via papel.

Kòrsou ku tin ménos ku 10 aña den un struktura estatal nobo. Lamentablemente Sr. Knops ku apénas konosé Kòrsou pa 3 aña ta saka konklushonnan robes i ke forsa su plan Knops di forma unilateral. Plan Knops no ta un solushon pa su desepshon den esnan ku netamente e a konfia i aparentemente a lag’é na kaya.

“Raad van State” di Hulanda promé ku 10-10-10 ya a konsehá pa no pone “technische toezichthouders”, “technische bijstanders” etc mirando e impakto negativo ku esaki tin pa kargamentu di responsabilidat dor di e paisnan mes (ku ta den proseso di kresementu i bira outónomo) i Reino mes.

Gobièrnunan (Kòrsou/Hulandes) di tempu a pone e konseho aki un banda i preferá di implementá lei nan di konsenso. Ku Hulanda aparentemente no ta konfia awor mas, esnan ku semper e mes a sostené, pa motibunan di mal maneho i konsekuentemente kier implementá e CHE ta algu komprendibel sinembargo no aseptabel. E CHE proponé ta kontroversial i ta un impugna pa loke Sr. Knops su propio “Raad van State”, mes a boga pe.

Evaluashon di CFT, establesé via Lei di Konsenso, dor di Kontrolaria General Hulandes mes a suprayá ke aserkamentu primordial di balansá nos finansa ekskluyendo atenshon pa ekonomia ta robes. Un aserkamentu kompletamente otro ta nesesario. Konforme e rapòrt e konstrukshonnan aki no ta efektivo. E bèrdat antisipá pa “Raad van State” awor ku prueba palpabel te dos “aanwijzing” nan (Gabinete Schotte i Gabinete Rhuggenaath) for di 10-10-10 ku no a yuda nos pueblo ku nada. Plan Knops no ta tene kuenta ku e realidat basa riba prueba aki.

Evaluando 101010 nos por konkluí ku Kòrsou no tabata kla òf poulatinamente a wòrdu dirigí den un direkshon pe frakasá. No por tapa kara ku e negosiashonnan pa yega na 101010 su foko no tabata dirigí riba tuma i karga mas propio responsabilidat pa medio di outonomia pero kristalisá e anhelo pa risibí e saku di plaka. Por papia di negosiashon na fabor di Kòrsou ku den CBCS, di kual Kòrsou tin mas ku 86% di propiedat, St. Maarten tin mes un tantu komisario?

Tur isla (ku eksepshon di St. Eustatius) a rechasá e opshon di Antia. Ni na Aruba ni na St. Maarten no tin grupo ku ta boga pa bira Provinsia? Ta opvio ku e islanan aki,no opstante kualke opstákulo òf asta desaster natural, a madurá polítikamente i mentalmente lagando esnan tradishonal ku e mentalidat sklavisá i instituí ke pandemia ku nos no por, atras. Buska solushon den otro kambio di struktura estatal ta un kortina di huma pa skonde erornan di pasado, aktual i alabes muestra di ta inkapasitá pa goberná. Pidi voto di pueblo pa laga otro pias bin goberná ta un akto di inmoral i kobarde.

Kòrsou ya tin eksperensia amargo kon mandatarionan hulandes a primintí hopi pa despues keda sin kumpli poniendo lider polítikonan grandi di turno perde kara. CHE tin mesun ingredientenan. E magia di usa e saku di plaka pa logra sigur no a benefisiá nos komunidat. E echo ku nos ekonomia pa añanan no a krese ta prueba ku “Den Haag” su aserkamentu, via diferente plan, pa drecha Kòrsou no a funshoná. Si a sòru pa sektor di “offshore banking” wòrdu traspasá di Waaigat pa Amsterdam-Zuid likidando e sektor aki ku tabata produsí hopi entrada pa Kòrsou. Malusá e situashon deplorabel ku Kòrsou ta pasando aden pa saka benefisio pa “politiek Den Haag” atrobe ta kondenabel.

Bèrdat ta ku aktualmente Kòrsou mester di kapital. Meskos ku na Oropa, nos mester separá e fiansa pa esnan afektá dor di COVID-19 i e fiansa pa pone Kòrsou bek riba pia. COVID-19 ta mishi ku nos humanidat i den Reino hamas esaki no mester bira punto di diskushon.

Meskos ku Ulanda a keda hasi negoshi di entre otro nikel ku Venezuela, lagando Kòrsou kai bou di embargo di petroli di Venezuela nos tin ku tuma gobernashon na serio i bòltu henter e aserkamentu. Mi ta haña falta dje aserkamentu ekonómiko den e plan Knops sigur despues ku Sr. Knops unilateral a deskontinuá “Groeiakkoord”. Despues di segundo gera mundial Merka a saka Oropa, inkluso Hulanda, for di nan ruinanan ekonómiko pa medio dje plan ekonómiko konosí komo “Marshall Plan”.

Un aserkamentu ekonómiko konkreto ta importante pa di bèrdat reforsá nos ekonomia di forma ku nos mes por produsí, bende, gana sèn, paga fiansa i paga impuesto. Esaki niun mandatario Hulandes no a logra ainda. Sr. Knops tin oportunidat di oro i ami sigur lo ta para tras di un aserkamentu asina. Ta klaro ku mester bini e kontròl rígido ku Hulanda i mi mes ta boga pe pa garantisá entrada den kaha di Gobièrnu i un maneho di finansa balansa. Un aserkamentu robusto i práktiko sin mishi ke outonomia lo yuda nos i nada otro.

Mustra kon ta karga responsabilidat ta kardinal enbes di mas desepshon. Hulanda por yuda fasilitá fiansa pa nos transformá nos ekonomia i buta nos pilanan bek. Interesante ta ku Statüt ta duna nos e oportunidat di bèrdat pa yuda i traha ku otro si realmente nos ke. Mi ta konvensí ku madures polítiko mester sobr’é sali i vense erornan di pasado.