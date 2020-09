Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

TA KEDA IMPORTANTE PA NOS TENE NOS MES NA E REGLANAN

“Cada ciudadano di Aruba mester tuma e responsabilidad riba nos mes pa saca e virus for di Aruba”

Durante e Conferencia di Prensa dialuna anochi pa duna informacionnan tocante ultimo desaroyonan di Covid-19 na Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes ampliamente a ripiti e medidanan cu Crisis Team hunto cu Gobierno di Aruba a tuma en conexion cu e pandemia aki. Aruba a conoce un total di 15 persona cu a muri positivo cu Covid. Esaki, Prome Minister a expresa, “ta algo cu ta yena nos di tristesa y di akinan un palabra di profundo condolencia na famianan di fayecidonan y hopi forza den e temponan aki”.

Te cu dialuna 7 di September, tin 33 persona den hospital di cual 9 ta den ICU. Si nos analisa e casonan activo di e segundo wave, cu ta desde prome di Augustus, nos a mira un aumento. Pero ultimamente, e ta mustrando e tendencia di ta cuminsa baha. Cu cooperacion y empeño di tur hende e por baha mas lihe y mas lihe nos por ‘flatten the curve’ atrobe. Den esaki, cada ciudadano di nos pais por yuda.

Crisis Team a implementa varios medida desde e brote na augustus. Pa cuminsa tapaboca ta obligatorio paden, den oficinanan, den edificionan y transporte publico. Nos tin un toque de queda di 12 am te cu 5 am. Luganan cu ta bende alcohol so, ta prohibi di habri y no por tin oportunidad pa balia ni pa pone musica duro. Tambe tin samenscholings verbod, dus no por tin un grupo riba caya di mas cu 4 hende. Esaki ta castigabel pa ley y lo por haña boet tambe. Deporte di contacto y den team no por pa e edadnan di mas di 12 aña, menos di 12 aña si pero sin publico. Cantamento den misa ainda no ta permiti y entiero te un maximo di 25 persona na mes momento presente.

Prome Minister a indica cu e siman aki lo evalua e efecto di tur e medidanan aki pero specialmente e toque de queda cu fin di siman aki ta bay haci dos siman di a wordo introduci. Di parti di Cuerpo Policial a haya notificacion cu e ta bayendo bon y cu hendenan ta atendiendo nan mes na e reglanan.

Sinembargo, Prome Minister ta duna di conoce, no ta tur hende ta realisa ainda e seriedad di e situacion cu Aruba ta aden. Pasobra ainda bo ta haña hendenan den fin di siman ta aglomera, ta bay den gruponan di mas cu cuater hende, no ta tuma distancia y no ta uza e tapaboca tur ora. Caminda cu por cuerpo policial ta tuma medida pero un apelacion ta wordo haci na tur ciudadano di Aruba pa nos tuma e responsabilidad aki riba nos.

“Si bo ta wak un persona sin tapaboca den un luga cu e mester tin’e, reclama pasobra bo ta stima Aruba y bo tambe kier wak nos logra saca e virus aki di Aruba”.

Prome Minister a indica riba e forma iresponsabel di algun manifestantenan den un manifestacion cu a tuma luga siman pasa diabierna. Pa cuminsa samenscholingsverbod a wordo viola eynan pasobra tawata un grupo di mas di 4 hende. Hendenan tawata riba otro, algun cu tapaboca y otro sin tapaboca, cua tambe ta kibra regla. Prome Minister ta enfatisa cu ni con grandi bo causa ta, na e momentonan aki cada ciudadano di nos pais mester cera cabes hunto pa nos caba cu e crisis di Covid na Aruba.

“Tanten nos no caba cu ne, nos no por pone atencion na tur e cosnan importante na Aruba. Mi ta haci apelacion na cada ciudadano na Aruba, laga nos uza nos tino, laga nos pensa dos biaha prome cu nos tuma un paso, si nos ta haciendo pa yuda of e ta perhudica nos. Mi sa cu tin hende ta pensa cu nan no lo haña e virus aki, sinembargo Covid ta yega na porta di tur hende. E no ta distingui y e no ta discrimina. E unico manera ta si nos tur uza nos tino y percura pa tene nos mes na e reglanan”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a termina ta bisa.