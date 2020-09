Kamerlid Anne Mulder (VVD) geridderd bij afscheid

Na tien jaar nam Anne Mulder (VVD) op donderdag 24 september afscheid als Tweede Kamerlid. Hij wordt wethouder in Den Haag. Bij zijn afscheid werd Mulder benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Kamervoorzitter Khadija Arib prees Mulder voor zijn aandacht voor het internationale werk van de Kamer.

In de Tweede Kamer was Anne Mulder woordvoerder Europese zaken en voorzitter van de vaste commissie voor Financiën. Gedurende zijn periode in de Tweede Kamer bezocht hij veel Europese landen. “Ik sluit niet uit dat jij het meest reislustige Kamerlid bent geweest. Je bezocht zo’n beetje alle landen van de Balkan. Met jouw staat van dienst in de Kamer, vooral op het internationale vlak, is het niet zo gek dat je nu de stap maakt naar het wethouderschap van de internationale stad van vrede en recht”, sprak de Voorzitter hem toe in de plenaire zaal.

Veteraan

Anne Mulder is oorlogsveteraan, hij maakte deel uit van Dutchbat 3. Kamervoorzitter Khadija Arib sprak in haar toespraak haar bewondering hiervoor uit. “Het echte leven leerde je kennen in je tijd als blauwhelm bij Dutchbat. Je was erbij toen de enclave Srebrenica onder de voet werd gelopen. Je hebt daar uitgebreid over verteld in de serie van Coen Verbraak. Op mij, en andere Kamerleden maakte dat veel indruk.’

Opvolger

Mulder wordt opgevolgd door Mark Snoeren. Hij werd op dinsdag 22 september beëdigd.