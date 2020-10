Waarderingsdag medewerkers Belastingdienst/CN

Belastingdienst/CN

Riba 10 di òktober benidero Rijksdienst Caribisch Nederland ta selebrá 10 aña ku a kambia di struktura estatal riba e islanan Boneiru, Sint Eustatius i Saba.

Riba e fecha aki alabes anualmente ta selebrá Dia di Apresio pa empleadonan di RCN. Mirando e situashon spesial riba e isla pero tambe den Belastingdienst/CN, e aña aki no por selebrá e fecha históriko aki manera mester ta.

Den kuadro di esaki, Belastingdienst/CN ta duna su empleadonan na e tres islanan, djabièrnè 9 di òktober, liber parti atardi. Riba djaluna 12 di òktober gustosamente nos tei pa sirbi bo atrobe via 715 8585 i via mail na helpdesk@belastingdienstcn.com.

Date October 8th , 2020

PRESS RELEASE

Appreciation Day employees Belastingdienst/CN

On October 10th , the Rijksdienst Caribisch Nederland will celebrate 10 years of the constitutional change on the islands of Bonaire, St. Eustatius and Saba.

The Appreciation Day of the employees of RCN is also celebrated on this date. Given the special circumstances on the island and within BCN, this historical date cannot be celebrated this year as it should be.

In this context, the Belastingdienst / CN gives its employees on all three islands, off in the afternoon on Friday, October 9th .

As of Monday, October 12th , we will be at your service again, on Saba between 8 AM and 2 PM at the Tax Office and on St. Eustatius between 8 AM and 2 PM, by appointment only. Appointments can be made at 3183325 or 3183326. A maximum of 2 people inside at a time, whereas a mouth mask is required.

Datum 8 oktober 2020

PERSBERICHT

Waardering dag medewerkers Belastingdienst/CN

Op 10 oktober aanstaande viert de Rijksdienst Caribisch Nederland 10 jaar van de staatkundige verandering op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Op deze datum wordt ook jaarlijks de Waardering dag van de medewerkers van RCN gevierd.

Gezien de bijzondere omstandigheden op het eiland en binnen BCN, kan deze historische datum dit jaar niet gevierd worden zoals zou moeten.

In het kader hiervan geeft de Belastingdienst/CN zijn medewerkers op alle drie de eilanden, op vrijdag 9 oktober, vrij in de middag.

Vanaf maandag 12 oktober zijn wij u weer van dienst via 715 8585 en via de mail helpdesk@belastingdienstcn.com.