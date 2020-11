BADA BADA NA PORTA OFISINA DI FLOW PA MOTIBU DI MAL SERVISIO

E historia di e kaso:Pa 2 luna largu mi Wela ta bèl Flow atendé ku flow debi ku su internet no ta trahando. Nos tur sa kaba ku Flow tin difikultat ultimo tempunan pero mirando alrededor di mi wela tambe tin flow i nan notin ningun tipo di difikultat. A resulta ku mi wela diferente biaha a bisanan pa bin drecha e internet i a hasta presenta persona serka nan. Mi wela a paga October i September sin ta uzando e Internet. Ora ku ami a take e kaso over ami a bel nan letterlijk dos biaha. E Prome biaha e dama a splikami ku tin un kuenta di MEI 2020 habri. Ami na mi turno mi a laga sa ku mitei chek ku mi wela. Ma chek kune i tur kos paga. Su siguente dia mi a bel i ma hanya otro dama mi mester a para splika e historia atrobe pa e na su turno a konfirmami ku 2020 ta paga kompletu, 2019 juni july pero tin par di over due di 2018(aki e kier a hunga wiskunde) i ku porta esei mi wela pagando. Ora ma bai konta e over due ma splike oke e orei 70 piki e di si korda tin ku bin ob etc etc. Anyhow el a keda di bel mi. Ma bai te flow su siguente siman(na salinya) nan a lagamisa ku helpdesk lo belmi.

Loke a pasa awe: ma bel flow ma hanya un dama. Ma puntre su nomber i fam kual e a kontestami Sharesca. Ami a splike ku sorry pero ta e ta bai chupa preimu di su koleganan. Ma splike e kaso e di si mi tabata na e box. Mi di no wardami mi ta te patras wardami bai na e box. E di no e no por warda paso ttin mas hende na linya. Midi kon bo kemen bo no ppr warda, mitin 2 luna ta warda kemen atendemi nechi, lague kosnan nechi pa mi no tin ku bin dal bosnan ke box ei den. I net ma yega na e box ma bise, se ma yega. Tende ma tende e tel zona Tut Tut. Kemen el a sera e telefon den mi orea. Ma bai los e box pami bai salinya kune. Ma los e i saliendo kas sharesca ta bel bisami ku si mi por bai wak e box si e lus ta sende. Aki ma skwal e paso el a sera e tel den mi orea pa dsp mi puntre kiko awo? Tende ma tende tut tut e telefon a sera. Awel min perde pa gana, ma sigui kore richting saliña yega na flow. Ora ku a puntra e bewaker si aki ta helpdesk e di si pero ami mes ta yudabu. Ma bise no mita bai paden, Ku mi mondkapje ma kue direkshon di bai paden ku e box i switcher den mi man el a pushami e di no bo no por bai paden. Ma para wake,bayendo bai serka dje pa mi pushe bek pa bai paden pero el a kore bai paden sera e porta. A logra habri e porta tog i ma zwaai e box mande paden. E orei a bai para mas pafo i tur hende a bin pafo. I einan ma kue mi telefon kuminsa graba.