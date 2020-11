KAMBIO SELEBRASHON FIN DI AÑA RELASHONÁ COVID 19

No ta permití aktividat públiko, regla adaptá pa tiramentu vürwèrk

Kralendijk – Gezaghèber Edison Rijna di Entidat Públiko Boneiru ta anunsiá ku debí na situashon di COVID-19 e aña akí tin kambio den aktividat ku ta permití den e periodo di 20 di desèmber 2020 te ku 17 di yanüari 2021. Gezaghèber ke enfatisá ku no por premirá for di awor kon situashon di COVID-19 lo ta na desèmber di e aña akí i yanüari 2021. Esaki ta nifiká ku mester tene kuenta ku e regla nan di COVID-19 ku ta bálido na e momentu ei. Esaki por nifiká ku bo no por usa un pèrmit ku bo a haña debí na e situashon di COVID-19 ku lo por surgi na e momentu ei.

Aktividat públiko i muzik

E aña akí no ta permití pa organisá aktividat pa dibertí públiko ,aktividat ku ta aksesibel pa públiko òf tokamentu di muzik manera gaita, barí/tambú i aguinaldo.

Grupo di muzik ku ke presentá via livestreaming, mester entregá un notifikashon por lo ménos 5 dia adelantá na ofisina di Gabinete di Gezaghebber na Plaza Reina Wilhelmina 1. Por manda un notifikashon tambe via mail na kabinet.gezaghebber@bonairegov.com.

Tira vürwèrk

Tin regla adishonal pa empresario ku ke ke tira vürwèrk. Empresario ku ke tira vürwèrk riba òf kantu di kaminda públiko por hasi esaki solamente den seno privá.

Ke men solamente huntu ku trahadónan, no mag tin públiko presente.

Gezaghèber ta partisipá ku mester entregá petishon pa pèrmit òf notifikashon den kuadro di Ordenansa General di Polis (APK) pa aktividat den periodo di 20 di desèmber 2020 te ku 17 di yanüari 2021 pa mas tardá 27 di novèmber 2020.

Bende vürwèrk

Empresa i otro hende ku ke bende i tira vürwèrk riba òf kantu di kaminda públiko mester tin un pèrmit (di benta) pa hasi esaki. Nan mester entregá un petishon pa mas tardá 27 di novèmber 2020 na Departamento di Asuntunan Hurídiko i General (JAZ) na Bulevar J.A. Abraham 27.

Banda di e petishon pa e pèrmit (di benta) aki, konforme artíkulo 3 di e ‘Vuurwerkbesluit Bonaire’ nan mester notifiká Kolegio Ehekutivo di tur aktividat relashoná ku bendementu, wardamentu i transporte di vürwèrk. Relashoná ku gastunan di limpiesa, e hende ku ta hasi e petishon mester tuma kontakto adelantá ku Selibon NV (717-8159). Huntu ku e petishon mester entregá e prueba ku a paga e gastunan di limpiesa òf un suma di bòrg.

Intenshon di e areglo akí ta pa haña un bista adelantá di e kantidat di aktividat ku ta bai organisá durante e periodo di 20 di desèmber 2020 te ku 17 di yanüari 2021 relashoná ku mantenshon di órden públiko, trankilidat i siguridat.

Formulario pa pèrmit

Pa hasi petishon pa pèrmit mester hasi uso di un formulario ku bo por haña na Departamento di Asuntunan Hurídiko i General (JAZ) situá na Bulevar J.A. Abraham 27 (ántes ofisina di duana). Personanan ku a entregá un petishon promé ku 27 di novèmber 2020 pa un pèrmit di APK mester buska e pèrmit aki pa mas tardá dia 18 di desèmber 2020 na Departamento di Asuntunan Hurídiko i General (JAZ) na Bulevar J.A. Abraham 27. SI bo no tin pèrmit , bo ta violando lei. . Den kaso di violashon ta tuma medidanan atministrativo òf penal kontra esun ku a violá lei.

Despues di 27 di novèmber 2020 no por tuma ningun petishon pa pèrmit òf notifikashon pa aktividat den periodo di 20 di desèmber 2020 te ku 17 di yanüari 2021 . Gezaghebber ta pidi pa tur hende tuma nota di e término menshoná akí i tuma esaki na konsiderashon. Por haña mas informashon na Departamento di Asuntunan Hurídiko i General (JAZ), telefòn 717 5330, ekstenshon 5321 òf ekstenshon 2271.

WIJZIGING EINDEJAARSVIERING DOOR COVID 19

Openbare activiteiten niet toegestaan, aangepaste regels voor het afsteken van vuurwerk

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanwege de situatie met COVID-19 er dit jaar wijzigingen zijn in activiteiten die toegestaan zijn in de periode van 20 december 2020 tot en met 17 januari 2021. De gezaghebber benadrukt dat er op dit moment niet voorzien kan worden hoe de situatie met COVID-19 zal zijn in december van dit jaar en januari 2021. Dit betekent dat er rekening gehouden moet worden met de regels m.b.t. COVID-19 die op dat moment van kracht zijn. Dit kan betekenen dat u een vergunning die u hebt gekregen niet kan gebruiken vanwege de situatie met COVID-19 die zich op dat moment kan voordoen.

Openbare activiteiten en muziek

Dit jaar is het niet toegestaan om activiteiten om het publiek te vermaken, activiteiten die toegankelijk zijn voor het publiek of het maken van muziek zoals gaita, barí/tambu en aguinaldo te organiseren. Muziekgroepen di via livestreaming willen optreden moeten minstens 5 dagen van tevoren hiervan melding maken bij het kantoor van het Kabinet van de Gezaghebber aan de Plaza Reina Wilhelmina 1. Er kan ook via e-mail een melding gedaan worden op kabinet.gezaghebber@bonairegov.com.

Vuurwerk afsteken

Er zijn aanvullende regels voor ondernemers die vuurwerk willen afsteken. Ondernemers die op of langs de openbare weg vuurwerk willen afsteken kunnen dit alleen in privékring doen. Dus alleen samen met medewerkers, er mag geen publiek bij aanwezig zijn.

De gezaghebber maakt bekend dat verzoeken voor vergunning of kennisgeving in het kader van de Algemene Politie Keur (APK) voor activiteiten in de periode van 20 december 2020 tot en met 17 januari 2021, uiterlijk op 27 november 2020 moeten worden ingediend.

Vuurwerk verkopen

Bedrijven en andere mensen die vuurwerk willen verkopen en afsteken op of langs de openbare weg moeten een (verkoop-)vergunning hebben om dit te doen. Zij moeten uiterlijk 27 november 2020 een verzoek hiervoor indienen bij de afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ) aan de J.A. Abraham Blvd 27.

Naast de aanvraag voor deze (verkoop-)vergunning moeten conform artikel 3 van het Vuurwerkbesluit Bonaire, alle activiteiten die verband houden met het verkopen, opslaan en vervoeren van vuurwerk gemeld worden aan het Bestuurscollege. In verband met de kosten voor de schoonmaak moet de verzoeker vooraf contact opnemen met Selibon NV (717-8159). Bij de aanvraag moet het bewijs overlegd worden dat de schoonmaakkosten of een waarborgsom zijn voldaan.

Met deze regeling wordt beoogd vooraf een beeld te krijgen van het aantal te organiseren activiteiten gedurende de periode van 20 december 2020 tot en met 17 januari 2020 in verband met de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid.

Formulier voor vergunning

Voor het aanvragen van de vergunningen dient gebruik gemaakt te worden van een formulier, te verkrijgen bij de Afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ) gevestigd aan de J.A. Abraham Blvd 27 (het vroegere douanekantoor). Personen die vóór 27 november 2020 een verzoek hebben ingediend voor een APK- vergunning moeten deze vergunning uiterlijk 18 december 2020 ophalen bij de Afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ) aan de J.A. Abraham Blvd 27. Zonder in het bezit te zijn van een daartoe vereiste vergunning bent u in overtreding. In geval van overtreding worden er bestuurlijke dan wel strafrechtelijke maatregelen getroffen jegens de overtreder.

Na 27 november 2020 worden geen verzoeken voor vergunningen of kennisgevingen voor activiteiten gepland in de periode van 20 december 2019 tot en met 17 januari 2020 in behandeling genomen. De gezaghebber verzoekt eenieder rekening te houden met bovenstaande termijnen en deze in acht te nemen. Nadere informatie kan worden verkregen bij de Afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ), telefoonnummer 717 5330, tst. 5321 of tst. 2271.