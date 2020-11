E profeshonal motivá / De Gedreven Professional

E profeshonal motivá

Link ERS Projectmanagement en advies resientemente a introdusí su konsepto i definishon di ‘e

profeshonal motivá’: E profeshonal motivá tin e impulso interno pa krese i ekselá den loke e ta kere pa

bienestar di su mes i su alrededor, sin importá edat, desendensia, kredo, òf ‘e kuadro perfekto’. E

profeshonal motivá tin un enfoke respektuoso, konstruktivo, kurioso, diskreto i positivo. E ta laga

inspirá su mes i ta inspirá otro, òf ta bai pa ámbos. E ta sali pa su mes, pero tambe pa su prohimo. E ta

komprondé ku nada ta kai sin mas for di shelu; pasobra sin sakrifisio no tin logro ni ganashi. E

profeshonal motivá ta invertí den su mes, pa kresementu, pa trese kambio i hasi impakto. E ta hasi

esaki sin temor di faya. E profeshonal motivá ta bai pa su ophetivo; kargá ku konfiansa i amor.

E definishon aki ta base di un movementu inisiá aki na Bonaire, kual ta formá pa e profeshonalnan

motivá.

Dikon e movementu aki?

Inisiadó di e movementu aki i alabes propetaria di Link ERS, sra. Damaly Linkers, ta kombensí ku traha

duru riba bo mes promé ta parti di para den bo mes forsa pa asina por ta di nifikashon pa un otro òf

bo alrededor. Esaki ta algu ku ta bini dilanti tambe den e definishon ya menshoná i ta reta Boneiru i e

profeshonal motivá pa sali dilanti. Damaly: “Mi kredo ta: Nada no ta kai for di shelu. Nos tin ku

rekonosé ku ainda tin hopi trabou mas pa hasi pa nos yega e metanan stipulá. Esaki en espesial ora ta

trata di nos desaroyo personal. No tin sentido pa pensa i kere ku éksito ta bini di faktornan eksterno i

ku nos no por ehersé influensha riba esaki. E ta un proseso interno, ku hopi bia no ta esun di mas fásil:

e ta konsistí di reflekshoná riba bo mes i bo aktonan, sin ta destruktivo, profundisá bo mes den e

materia i saka e lès for di hinter e proseso. Na e momentu ku bo ta asina leu, bo forsa ta pusha bin

ariba i lo bo por seguidamente nifiká algu pa otro persona”.

Ta importante pa profeshonalnan ku ta motivá bini mas frekuente dilanti i nos rekonosé ken nan ta.

Link ERS ta publiká semanalmente riba medionan sosial kara di profeshonalnan motivá di Boneiru i

eksterior ku ta dunando nan aporte den desaroyo di Boneiru.

Un bista riba proyektonan di Link ERS

Durante e último 4 añanan Damaly huntu ku un tim di profeshonalnan motivá a traha intensivamente

riba diferente proyektonan manera e.o. Raad van Kinderen (2016-2018), Unicef Kinder Rechten Film

Festival (2018) i TOP Bonaire (2016-2019). Aktualmente Damaly ta involukrá den e‘spin-off elektrisch

vliegen’, kual ta un area ku stimulá hóbennan pa pensa riba solushonnan pa futuro. Tambe Damaly ta

inisiadó di e seshonnan di ‘Aan Tafel’ den kual profeshonalnan ta bini huntu na mesa mensualmente i

ta atendé tópikonan riba diferente area.

Un mente habrí riba puntonan di atenshon

Damaly ta komentá: “Mi a siña hopi di tur e programanan i eksperiensianan ku mi a forma parti di dje.

Mi a tuma nota di e importansha di pensa i mira ku un mente habrí, no asumí i no sinta warda reskate

yega. E importansha den den hinka energía den bo forsa interno, bo karera profeshonal, hòbi, famia i

den loke bo ta kere.

Diskushonan riba area di orígen, edukashon, estado sosial tabata di estímulo pa ami a presentá e

definishon di E Profeshonal Motivá. Netamente pa pone lus riba e tópikonan ku ami ta mira i kere ku

ta importante: mentalidat i tipo di persona ku abo ta. Esakinan pa ami, ta e hendenan ku realmente ke

duna nan aporte riba e isla aki, pero no ku ainda no a enkontrá otro. Tambe mi tabata puntra mi mes e

motíbu pa kua hendenan ta skohe pa diskutí, kaminda ku yega na un diálogo den union ta un balor mas agregá. Na e momentu ei mi a inisiá seshonnan di ‘Aan Tafel’ kaminda alrededor di 12

profeshonalnan motivá ta bini huntu na mesa mensualmente pa interkambiá idea i proyektonan.

Link ERS ta hasi yamada na organisashonnan pa uni forsa

Link ERS ke duna un aporte pa medio di E Profeshonal Motivá na un komienso di movementunan

positivo. “Nos ta spera ku mas organisashonnan i empresanan ta uni forsa den e esaki i ta dispuesto na

invertí den nos mes i nos komunidat, den kual nos tur lo kosechá fruta”

Mas informashon tokante proyektonan i inisiativanan di Project- en Adviesbureau Link ERS ta aksesibel

via http://www.link-ers.com

