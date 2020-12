Kamer debatteert over zwangerschap en geboorte

De vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) debatteert donderdag 10 december over zwangerschap en geboorte. Minister Tamara van Ark voor Medische Zorg en staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS komen hiervoor naar de Kamer. Het algemeen overleg, dat vanaf 15.30 uur plaatsvindt, is live te volgen via deze website en Debat Direct.

Kraamzorg

De Kamerleden gaan met de minister en staatssecretaris in gesprek over verschillende onderwerpen. Op de agenda staat onder meer de stand van zaken rond kraamzorg, het onderzoek naar de 13-wekenecho en de hielprik. Ook is er aandacht voor de kosten die gemaakt worden bij een zwangerschap en bevalling, bijvoorbeeld de eigen bijdrage die een vrouw moet betalen als zij zonder medische indicatie in een ziekenhuis wil bevallen.

Algemeen overleg

Een algemeen overleg (AO) is een reguliere, veel voorkomende vergadering van een commissie met een minister of staatssecretaris. De Kamerleden stellen vragen aan de bewindspersoon over een specifiek onderdeel van zijn of haar beleidsterrein. De formele afronding inclusief het indienen van moties gebeurt in de plenaire vergadering. Dat zijn vaak heel korte debatten die als een VAO (Verslag Algemeen Overleg) op de agenda staan.

Het algemeen overleg vindt plaats in de Oude Zaal. Volg het overleg vanaf 15.30 uur via de livestream op deze website of de app Debat Direct. Bekijk ook de bijbehorende stukken.