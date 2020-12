Notisia di polis di djabièrnè 18 di desèmber te ku djaluna 21 di desèmber 2020 / Politieberichten van vrijdag 18 december tot en met maandag 21 december 2020

Notisia di polis di djabièrnè 18 di desèmber te ku djaluna 21 di desèmber 2020

Kòntròl den ‘Centrumgebied’

Den oranan di mainta di djabièrnè 18 di desèmber, diferente persona a haña but pa stashonamentu robes den ‘Centrumgebied’. Tambe a tou un outo bai kuné. Doño di e outo por a buska e outo na warda di polis despues di a paga e gastunan pa tou e outo.

Kòntròl planiá di konsumo di alkohòl na Kaya Korona

Riba djabièrnè 18 di desèmber, entre 4 or i 6 or di atardi a tene un kòntròl plania di konsumo di alkohòl na Kaya Korona. Durante di e kòntròl aki 3 persona a haña un prosès ferbal komo ku nan tabata manehá bou di influensia. Dos for di e tres personanan aki a haña un prohibishon pa manehá di 4 ora tambe komo ku nan a surpasá e nivel máksimo permití di alkohòl di 220 Ugl. A konstatá esaki despues ku ámbos persona a hasi e tèst di rosea na warda di polis, loke a duna e resultado ei.

Ta prohibí pa tuma parti den tráfiko na momentu ku bo a konsumí mas di e kantidat di alkohòl permití. Ku un ‘blaastest’ polis ta kontrolá si bo ta bou di influensia di alkohòl. Bo mester hasi esaki. Bo ta nenga dia hasié? E ora ei bo ta haña un prosès ferbal. E ‘blaastest’ ta indiká ku bo a konsumí mas ku kantidat ku ta permití. Resultado di e tèst aki ta determiná si mester bai warda di polis pa investigashon mas aleu. Ku e investigashon aki polis ta midi presis kuantu alkohòl bo konsumí ku aparatonan spesial. E nivel di alkohòl den bo rosea no tin mag di surpasá 220 Ugl (mikro gram pa liter).

Dikon e nivel máksimo permití pa lei ta stipulá na 220 Ugl?

For di vários investigashon ta resultá ku si bo konsumí mas ku 220 Ugl, bo abilidat pa manehá ta bira ménos. Un ehèmpel: bo ta koriendo 80 kilometer pa ora (=22 meter pa sekònde) i bo a konsumí tres pa kuater glas di serbes. Dor di esaki bo ta reakshoná mitar sekònde mas poko poko. Bo mester wanta brek direpente? E ora ei bo mester di 11 kilometer èkstra pa reakshoná kompará ku ora bo ta ‘nuchter’.

Bo ta manehá bou di influensia di alkohòl? E ora ei bo ta haña un but, un prohibishon (temporal)pa manehá, un kastigu di prizòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon.

Outo ta resultá den mondi na Kaminda Tra’i Montaña

Alrededor di 1 or di mardugá di djasabra 19 di desèmber, sentral di polis a risibí notifikashon ku un outo a drenta mondi. Na yegada di patruya a resultá ku e shofùr tabata ileso, pero e tabata keha di doló na su pechu. E kier a bai pasa un outo i a pèrdè kòntròl riba su stür i a bai resultá den mondi. Personal di ambulans a hasi un chekeo na e sitio mes i e no mester a bai hospital.

Shofùr di skuter ta kai

Den oranan di mainta di djasabra 19 di desèmber, shorum di un skuter a kai na momentu ku direpente e mester a wanta brek pa e no dal den e outo su dilanti. E outo su dilanti tambe a wanta brek direpente. Shofùr di e skuter tabatin rasku na ámbos rudia, na su èlebog i na su skouder robes. Tambe e tabata sinti su kabes ta bira. Personal di ambulans a atendé na e sitio mes.

A haña bòshi di yabi

A entrega un bòshi di yabi na warda di polis riba djadumingu 20 di desèmber. A haña e bòshi di yabi den oranan di mainta riba Seru Largu. Doño di e bòshi di yabi por mèldu su mes na warda di polis ku un identifikashon bálido pa buska e bòshi di yabi.

Kòntròl riba kumplimentu ku e ordenansa di emergensia ta kontinuá

Riba djadumingu 20 di desèmber a kontrolá vários lokalidat den kuadro di kumplimentu ku e ordenansa di emergensia. KPCN, e departamentu di Supervishon i Mantenshon di Entidat Públiko i Kmar a ehekutá e kòntròlnan.

A sera un lokalidat na Antriol despues ku esaki a haña múltiple aviso. Durante di e kòntròl na e sitio aki tabatin muchu hende ku tampoko tabata tene nan mes na e distansia preskribí tampoko. A tene kombersashon ku doñonan di dos otro lokalidat i duna nan un aviso komo ku e hendenan presente no tabata tene nan mes na e distansia preskribí. Un di e doñonan a asta sera e lugá riba su mes pa prevení problema. Na un bich situá na Bulevar E.E.G.tambe mester a aktua estriktamente en konekshon ku un fiesta ku mas o ménos 80 persona presente, ku tampoko tabata mantené e ‘social distance’.

E kòntròlnan intensivo dor di e instansianan menshoná lo sigui tuma lugá regularmente den e periodo benidero. Un biaha mas ta sigui un yamada na un un tur pa tene nan mes na e reglanan di e ordenansa di emergensia. Huntu nos ta tene e sifranan abou.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 18 december tot en met maandag 21 december 2020

Controle in centrumgebied

In de ochtenduren van vrijdag 18 december werden verschillende personen bekeurd voor het fout parkeren. Ook werd er een auto weggetakeld. De eigenaar kon de auto bij het politiebureau ophalen nadat hij de kosten van het wegtakelen had betaald.

Geplande alcoholcontrole op de Kaya Korona

Op vrijdag 18 december werd op de Kaya Korona een geplande alcoholcontrole gehouden tussen 16.00 en 18.00 uur. Tijdens deze controle kregen 3 personen een proces-verbaal voor het rijden onder invloed. Twee van de drie personen kregen ook een rijverbod van 4 uur omdat ze het toegestane maximale alcoholgehalte van 220 Ugl overschreden. Dit werd vastgesteld nadat beide personen op het politiebureau een ademanalyse hadden gedaan.

Het is verboden om aan het verkeer deel te nemen als u meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hebt gedronken. De politie controleert met een blaastest of u onder invloed bent van alcohol. Hieraan moet u meewerken. Weigert u? Dan maakt de politie een proces-verbaal op. Deze test geeft aan of u meer hebt gedronken dan wettelijk is toegestaan. De uitslag van deze test bepaalt of u mee moet naar het politiebureau voor nader onderzoek. Bij dit onderzoek meet de politie met speciale apparatuur hoeveel alcohol u precies hebt gedronken. Het alcoholgehalte in uw adem mag niet hoger zijn dan 220 Ugl (= microgram per liter).

Waarom is het wettelijk toegestane maximum vastgesteld op 220 Ugl?

Uit talloze onderzoeken blijkt dat als u meer drinkt dan 220 Ugl uw rijvaardigheid sterk afneemt. Een voorbeeld: u rijdt tachtig kilometer per uur (= 22 meter per seconde) en hebt drie of vier glazen bier gedronken. U reageert daardoor een halve seconde langzamer. Moet u plotseling remmen? Dan hebt u elf meter méér afstand nodig om te reageren dan in nuchtere toestand.

Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijgt u een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie.

Auto komt in mondi terecht op de Kaminda Tra’i Montaña

Omstreeks 01.00 uur op zaterdag 19 december kreeg de politiecentrale melding dat er een auto de mondi was ingereden. Bij aankomst van de patrouille bleek de bestuurder ongedeerd te zijn, maar klaagde over pijn op zijn borst. Bij een manoeuvre om een auto in te halen verloor hij de macht over het stuur en kwam in de bosjes terecht kwam. Het ambulance personeel deed een medische check ter plaatse. De bestuurder hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Bestuurder scooter valt

In de ochtenduren van zaterdag 19 december viel de bestuurder van een scooter toen ze opeens moest remmen om niet tegen de achterkant van de auto voor haar te botsen. De auto voor haar remde ook plotseling. De bestuurder had schaafwonden aan beide knieën, haar ellenboog en linkerschouder. Ook voelde ze zich duizelig. Ze werd ter plekke door het ambulance personeel onderzocht.

Sleutelbos gevonden

Er is een sleutelbos ingeleverd bij het politiebureau op zondag 20 december. De sleutelbos werd in de ochtenduren op een bankje bij Seru Largu aangetroffen. De eigenaar van de sleutelbos kan zich melde bij het politiebureau met een geldige identificatiebewijs om het op te halen.

Controles noodverordening gaan door

Op zondag 20 december werden verschillende locaties gecontroleerd op naleving van de noodverordening. Dit werd gedaan door KPCN, Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam en de Kmar.

Een locatie in Antriol werd gesloten na talloze waarschuwingen te hebben gekregen. Bij deze controle waren er opnieuw teveel mensen, die zich niet aan de voorgeschreven afstand hielden. De eigenaren van twee andere locaties werden aangesproken en kregen een waarschuwing omdat de aanwezige mensen zich niet aan de voorgeschreven afstand hielden. Een eigenaar sloot uit zichzelf de locatie om verdere problemen te voorkomen.

Op een strand aan de E.E.G Bulevar moest ook streng opgetreden worden in verband met een feest met ongeveer 80 personen die zich niet hielden aan de social distance.

Intensieve controles door de genoemde instanties zullen met regelmaat plaatsvinden in de komende periode. Nogmaals een oproep aan iedereen om zich te houden aan de regels van de noodverordening.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.