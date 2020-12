Notisia di polis di djárason 23 di desèmber te ku djaluna 28 di desèmber 2020/Politieberichten van woensdag 23 december tot en met maandag 28 december 2020

Notisia di polis di djárason 23 di desèmber te ku djaluna 28 di desèmber 2020



Kòntròl riba ordenansa di emergensia

Durante di kòntròlnan en konekshon ku kumplimentu ku e ordenansa di emergensia, ehekutá pa KPCN i e departamentu di Supervishon i Mantenshon di Entidat Públiko, vários lokalidat a mustra di ta tene nan mes na e reglanan. Mester a duna algun lokalidat aviso pa ku e kantidat di hende ku tabatin paden. Doñonan mesora a skucha i a atendé esaki dor di saka algun persona pa asina yega na e kantidat máksimo permití.

Polis tin komo tarea pa mantené e ordenansa di emergensia kaminda ta nesesario. Polis den kolaborashon ku e departamentu di Supervishon i Mantenshon di Entidat Públiko, lo kontrolá riba por ehèmpel kumplimentu ku e ‘social distance’ i e kantidat máksimo di persona ku ta permití. Na kada kaso lo wak ta di ki tipo di violashon(nan) ta trata di dje i kua lo ta e mihó manera pa atendé ku esaki, hasiendo esaki ku rèspèt mutuo. Lo no tolerá violensia ferbal i/òf agresividat kontra nos trahadónan.

Un komportashon trankil di un i tur durante di kòntròlnan i na momentu ku konstatá violashonnan ta kondusí na solushon pasífiko.

A bai ku skuter for di Sorobon

Riba djasabra 26 di desèmber a drenta keho di ladronisia di un skuter. E skuter tabata stashoná, na lòk ku un lòk di kadena, kantu di kaminda na un hùt di piskadó na Sorobon. Entre 4.30 or i 5.30 or di mardugá deskonosínan a bai ku e skuter. Ta trata di un skuter kolo blanku modèl 2017 SYM PRO, numerá MF-2234. Ta investigando e kaso.

Kandela den outo

Den oranan di mainta di djasabra 26 di desèmber, sentral di polis a risibí notifikashon tokante kandela den un outo ku tabata stashoná na un kas. E doño a deklará ku na momentu ku e tabata bai subi outo pa bai traha ela nota ku e outo tabata yen di huma. Dor di miedu pa mas oksígeno drenta e outo e no habri esaki. Brantwer a chèk e outo i a saka e bateria pa prekoushon i a bai ofer pa ventilá e outo. E dèshbòrt a smèlt kompletu, probablemente dor di un ‘kortsluiting’. No tabatin niun herido.

Aksidente frontal na kaminda di Rincon

Alrededor di 2.40 or di mardugá di djadumingu 27 di desèmber sentral di polis a risibí notifikashon tokante un aksidente entre dos outo na kaminda di Rincon. Shofùr di ámbos outo a keda di blèndu pa e lusnan di e otro outo i nan bai dal frontal den otro. Shofùr di un outo tabata heridá i ambulans a hib’e hospital pa tratamentu médiko. Kontrol mas aleu a indiká ku su reibeweis i papelnan di seguro tabata na òrdu. E outo si tabata ‘total loss’ i a tou e bai kuné. Shofùr di e otro outo tabata ileso, pero no tabatin un reibeweis bálido. A base di echo i sirkunstansia ku tabata mustra ku e tabata bou di influensia di alkohòl, a bai kuné warda di polis pa hasi e análisis di rosea. E resultado tabata 865 Ugl. Ela haña un prosès ferbal pa manehá sin reibeweis i tambe pa manehá bou di influensia di alkohòl. A tou su outo ku tabatin daño material leve tambe bai kuné.

Bo ta manehá bou di influensia di alkohòl? Bo por haña un but, un prohibishon (temporal) pa manehá, un kastigu di prizòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon. Bo ta enbolbí den un aksidente? E ora ei e chèns ku ta tèst bo pa uzo di alkohòl ta mas grandi ku durante di un kòntròl regular.

Detenshon despues di persekushon

Awe, djadumingu 27 di desèmber, den oranan di anochi, a detené dos persona na Rincon. Despues ku e shofùr no a siguí òrdu di polis pa pará e vehíkulo, ku a alkansá un agente polisial, a siguí un persekushon. Seguidamente a lòs tirunan di atvertensia pa por a logra detené e shofùr i su pasahero. Ta trata di e hòmber di inisial E.A.C. di 20 aña di edat i e dama di inisial R.B. di 18 aña di edat. E kaso ta bou di investigashon.

Diferente prosès ferbal durante dianan di fiesta

Durante di e dianan di fiesta tras di lomba a duna diferente prosès ferbal pa entre otro manehá sin reibeweis, sin faha di seguridat bisti, sin hèlm bisti i sin apelnan di seguro bálido. Tambe personanan ku ta manehá bou di influensia di alkohòl tabata e kaso regularmente.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van woensdag 23 december tot en met maandag 28 december 2020

Controles noodverordening

Veel locaties voldoen aan de regels van de noodverordening, bleek tijdens de controles van KPCN en de afdeling Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam. Op enkele locaties werd gewaarschuwd voor het aantal mensen dat zich binnen bevond. Hierop werd direct gereageerd door de eigenaren. Enkele mensen weden gevraagd te gaan zodat er kon worden voldaan aan het maximale aantal personen.

De politie heeft als taak de noodverordening te handhaven daar waar nodig. De politie, in combinatie met Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam, controleert op bijvoorbeeld ‘social distance’ en het maximale aantal toegestane personen. Bij iedere melding zal er worden gekeken wat voor overtreding het betreft en wat de beste oplossing hiervoor is, met wederzijds respect. Verbaal geweld of agressie tegen onze medewerkers zal niet worden getolereerd. Een rustige medewerking van een ieder bij controles en bij constatering van overtredingen leidt tot een vreedzame oplossing.

Scooter weggenomen op Sorobon

Op zaterdag 26 december werd aangifte gedaan van diefstal van een scooter. De scooter stond, op slot met een kettingslot, langs de weg bij een vissershutje op Sorobon. Tussen 04.30 uur en 05.30 uur werd de scooter door onbekenden weggenomen. Het betreft een witte scooter, model 2017 SYM PRO me kentekenplaat MF-2234. De zaak wordt onderzocht.

Auto in brand

In de ochtenduren van zaterdag 26 december kreeg de politiecentrale melding over brand in een auto die voor een woning stond. De eigenaar verklaarde dat, net voordat ze in wilde stappen om te gaan werken, zag dat de auto vol rook zat. Ze had het voertuig niet geopend uit angst dat door zuurstof er brand zou ontstaan. De brandweer checkte de auto en heeft de accu uit voorzorg uit de auto gehaald. Om vervolgens de auto open te zetten voor ventilatie. Het dashboard was volledig gesmolten, waarschijnlijk door een kortsluiting. Er raakte niemand gewond.

Frontale botsing Kaminda di Rincon

Omstreeks 02.40 uur op zondag 27 december kreeg de politiecentrale melding van een aanrijding tussen twee auto’s op de Kaminda di Rincon. De bestuurders raakten verblind door de koplampen waardoor ze frontaal botsten. Een bestuurder was gewond en werd door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De auto was ‘total loss’ en werd met de takelwagen afgevoerd. De andere bestuurder was ongedeerd, maar was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Uit de omstandigheden bleek dat hij onder invloed van alcohol was waarop hij meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse. Het resultaat was 865 Ugl. Hij kreeg een proces verbaal voor het rijden zonder rijbewijs en voor het rijden onder invloed. Zijn auto die blikschade had, werd ook door de takelwagen weggesleept.

Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijgt u een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie. Bent u betrokken bij een ongeluk? Dan wordt u sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle.

Aanhoudingen na achtervolging

Op zondag 27 december werd in de avonduren twee personen aangehouden in Rincon. Nadat de bestuurder geen gehoor had gegeven aan stopsignalen van de politie en hierbij een politieagent aanreed, volgde een achtervolging. Hierna volgden ook waarschuwingsschoten waarna het mogelijk werd de bestuurder en de mede inzittende in de auto aan te houden. Het betreft een man met initialen E.A.C. van 20 jaar en een dame met initialen R.B. van 18 jaar. De zaak is in onderzoek.

Verschillende processen verbaal tijdens feestdagen

Tijdens de afgelopen dagen zijn er verschillende processen verbaal uitgeschreven voor onder andere het rijden zonder rijbewijs, zonder autogordel, zonder helm en zonder geldige verzekeringspapieren. Ook het rijden onder invloed kwam vaak voor.

KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige bescheiden zoals hierboven genoemd op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt sterk geadviseerd. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. Er zullen de komende periode regelmatig controles gehouden worden, waarbij er streng wordt opgetreden als je bovengenoemde niet in orde hebt of als men zich niet houdt aan de verkeersregels.

Hou je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.