Salubridat Públiko  tin infekshonnan bon na bista Mayoria kaso ta kondusí na dos fuente / Publieke Gezondheid heeft besmettingen goed in beeld Meeste gevallen terug te voeren op twee bronnen

Salubridat Públiko tin infekshonnan bon na bista

Mayoria kaso ta kondusí na dos fuente

Kralendijk – Departamento di Salubridat Públiko tin bon bista riba e kantidat di infekshon ku e vírus di corona ku a oumentá. Mayoria kaso tin relashon ku dos grupo di infekshon, unda a infektá hopi hende. ,,Nos sa ku a infektá mayoria hende te ainda durante un sirbishi òf un fiesta. Miéntras e fuentenan ta konosí, nos por tene e situashon bou di kontròl. E momento ku tin hopi kaso ku fuente deskonosí, ta tempu pa tuma medida mas pisá. Awor esei no tin nodi ainda. Nos ta tene e situashon hopi bon na bista,” asina dòkter Marian-Luinstra-Passchier di e departamento di Salubridat Públiko a deklará.

,,Den e periodo di 29 di desèmber 2020 te ku 6 di yanüari 2021, Boneiru tabatin 95 notifikashon nobo di C0VID-19. E subida di e kantidat di kaso tin di aber ku dos grupo i tambe ku enkuentro di hende durante e dianan di fiesta. Komo ku pa gran parti e fuentenan ta konosí, nos no por papia awor ku e vírùs a plama hopi bou di poblashon. Esei ta e kaso solamente si nos no sa na unda fuente di infekshon ta,” segun Luinstra-Passchier.

Gezaghèber Edison Rijna lo tuma medida mas severo den kaso ku e vírus plama hopi bou di poblashon. ,,Ku nos komportashon nos ta determiná kon e brote ta sigui desaroyá. Pa e motibu ei mi ta hasi un yamada na tur hende pa tene un distansia di 1,5 meter. Si bo tin keho, no keda kana ku esaki. Isolá bo mes i laga tèst bo. Traha mas tantu posibel na kas i tene bo mes na reglanan di higiena. Solamente asina nos por prevení ku nos ta haña un brote grandi,” asina Rijna a deklará.

Publieke Gezondheid heeft besmettingen goed in beeld

Meeste gevallen terug te voeren op twee bronnen

Kralendijk – De afdeling Publieke Gezondheid heeft het aantal toegenomen besmettingen met het coronavirus goed in beeld. De meeste gevallen hebben te maken met twee groepen van besmettingen, clusters, waar veel mensen besmet zijn geraakt. ,,We weten dat de meeste mensen tot nu toe tijdens een dienst of bij een feest besmet raakten. Zolang de bronnen bekend zijn, kunnen we de situatie onder controle houden. Het moment dat er veel gevallen zijn met onbekende bronnen, is het tijd om zwaardere maatregelen te nemen. Nu is dat nog niet nodig, we houden de situatie heel goed in de gaten,” zo heeft dokter Marian-Luinstra-Passchier van de afdeling Publieke Gezondheid verklaard.

,,In de periode 29 december 2020 tot en met 6 januari 2021 heeft Bonaire 95 nieuwe meldingen van C0VID-19 gehad. De stijging van het aantal gevallen heeft met de twee clusters te maken en ook met samenkomsten van mensen tijdens de feestdagen. Omdat de bronnen voor het grootste deel bekend zijn, kunnen we nu niet spreken van een uitgebreide verspreiding onder de bevolking. Dat kan pas als we niet meer weten waar de besmettingshaarden zijn,” aldus Luinstra-Passchier.

Gezaghebber Edison Rijna zal bij een uitgebreide verspreiding onder de bevolking stengere maatregelen treffen. ,,Met ons gedrag bepalen we hoe de uitbraak zich verder ontwikkelt. Daarom roep ik iedereen op om 1,5 meter afstand te houden. Blijf als je klachten hebt niet ermee rondlopen. Isoleer jezelf en laat je testen. Werk zo veel mogelijk vanuit huis en hou je aan de hygiëneregels. Alleen zo kunnen we voorkomen dat we een grote uitbraak krijgen,” zo heeft Rijna verklaard.