Kamerlid Michel Rog (CDA) geridderd bij afscheid

Na ruim acht jaar nam Kamerlid Michel Rog (CDA) op dinsdag 12 januari afscheid. Onlangs trad hij aan als wethouder in Haarlem. Bij zijn afscheid werd Rog benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij wordt opgevolgd door Gerard van den Anker.

Vertrekkend Kamerlid Michel Rog krijgt de koninklijke onderscheiding overhandigd van een Kamerbode.

Onderwijs

Als Kamerlid was Rog woordvoerder onderwijs van de CDA-fractie. Eerder was hij leraar maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. Ook was Rog voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van de parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. Vorige maand werd hij benoemd tot wethouder Financiën, Sport en Openbare Ruimte in Haarlem.

Vernieuwende instrumenten

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib sprak Rog toe in de plenaire zaal. Ze refereerde in haar afscheidsspeech onder meer aan zijn voorzitterschap van de commissie SZW. “Je wist de soms hectische vergaderingen in goede banen te leiden”, aldus Arib. “Als voorzitter heb je je ingezet voor vernieuwende instrumenten om informatie in te winnen. Zo ben je gastheer geweest van een webinar over schulden. Daarbij gaf je ongeveer tweehonderd mensen de gelegenheid om hun ervaringen met de commissie te delen, in een digitale sessie.” Omdat Rog al weg is uit de Kamer, zat hij tijdens de afscheidsspeech niet meer in een Kamerzetel.

Opvolger

Kamerlid Gerard van den Anker wordt beëdigd door Kamervoorzitter Khadija Arib.

De opvolger van Rog is Gerard van den Anker. Hij werd diezelfde middag als Tweede Kamerlid voor het CDA geïnstalleerd. Van den Anker was eerder wethouder in de gemeente Maasdriel en voorzitter van de Nederlandse Organisatie van Fruittelers.