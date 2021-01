194.700 dòler di sosten di corona pa sektor kultural na Boneiru

Den Haag/Kralendijk – Sektor kultural na Boneiru por konta ku sosten èkstra di ministerio di Enseñansa, Kultura i Siensia. Komo reakshon riba un súplika di diputado Nina den Heyer, minister Ingrid van Engelshoven a disidí pa pone un suma di 194.700 dòler disponibel. Pa medio di un karta su kolega minister Arie Slob a pone e diputado na altura di esaki.

Den Heyer: ‘Despues ku e pandemia di corona a surgi, rápidamente a bini medidanan di sosten for di Den Haag pa aliviá e konsekuensianan ekonómiko i sosial di e krísis. Mi a señalá sinembargo ku organisashonnan kultural na Boneiru tambe a keda afektá fuertemente. Hopi aktividat a para ketu di manera ku entrada a bai atras, sigur ora ku a sera frontera pa turista tambe. Pa e motibu aki mi a hasi un yamada na e minister pa yuda organisashonnan kultural na Boneiru, meskos ku el a hasi pa sektor di kultura na Hulanda Oropeo.’

E luna aki mes transakshon di e 194.700 dòler ta tuma lugá. Seguidamente Entidat Públiko Boneiru lo repartí e sèn. ‘E sosten no ta intenshoná solamente pa duna sosten agudo na organisashonnan, pero tambe pa invertí den inovashon, por ehèmpel riba tereno di medionan digital oudiovisual. Mi ta pensa tambe riba formanan nobo di partisipashon kultural. Ta importante pa nos wak mas aleu ku e periodo pisá aki. Mi ke stimulá e sektor pa prepará su mes pa e momentu ku e bakuna hasi su trabou i huntu ku otro nos bai pone nos skoudernan bou di e rekuperashon, tantu ekonómiko komo sosial i mental’, segun diputado Den Heyer.

Den su karta pa diputado minister Slob a skirbi: ‘Ta importante pa e sektor kultural mantené su mes riba pia durante e krísis, pero tambe pa krea plannan pa futuro atrobe. Kultura ta un konekshon indispensabel den komunidat pasobra sigur durante e periodo aki e ta kontribuí na dunamentu di sosten, siguridat i komodidat i por sirbi komo un medio pa ekspresá emoshon. Si ta deseá esei, mi kolaboradónan na Boneiru i Den Haag por ofresé ayudo na momentu di duna forma mas eksakto na e sosten èkstra pa sektor di kultura i posibel pasonan mas aleu riba tereno di kultura na Boneiru.’

Diputado Den Heyer: ‘Semper kultura a okupá un lugá importante den komunidat boneriano. E ta un di e faktornan ku ta determiná nos identidat. Esei no por bai pèrdí. P’esei mi ta hopi kontentu ku loke e minister a primintí.’

$194.700 dollar corona-steun voor culturele sector op Bonaire

Den Haag/Kralendijk – De culturele sector op Bonaire kan rekenen op extra steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In reactie op een verzoek van gedeputeerde Nina den Heyer heeft minister Ingrid van Engelshoven besloten een bedrag van 194.700 dollar beschikbaar te stellen. Dat heeft haar collega-minister Arie Slob per brief aan de gedeputeerde laten weten.

Den Heyer: “Na het uitbreken van de coronapandemie kwamen al snel steunmaatregelen uit Den Haag om de economische en sociale gevolgen van de crisis te verlichten. Ik signaleerde echter dat ook de culturele organisaties op Bonaire hard werden geraakt. Veel activiteiten kwamen stil te liggen waardoor de inkomsten terugliepen, zeker toen ook nog de grens voor toeristen werd gesloten. Ik heb daarom een beroep gedaan op de minister om, net zoals zij voor de cultuursector in Europees Nederland heeft gedaan, de culturele organisaties op Bonaire te helpen.”

De 194.700 dollar wordt nog deze maand overgemaakt. Het geld zal vervolgens door het openbaar lichaam worden verdeeld. “De steun is niet alleen bedoeld om organisaties acute steun te verlenen, maar ook om te investeren in vernieuwing, bijvoorbeeld op het vlak van digitale audiovisuele middelen. Ik denk tevens aan nieuwe vormen van cultuurparticipatie. Het is belangrijk dat we verder kijken dan deze zware periode. Ik wil de sector stimuleren zich voor te bereiden op het moment waarop het vaccin zijn werk doet en we met elkaar de schouders onder het herstel, zowel economisch als sociaal en mentaal, gaan zetten”, aldus gedeputeerde Den Heyer.

In zijn brief aan de gedeputeerde schrijft minister Slob: “Het is belangrijk dat de cultuursector zich tijdens de crisis overeind houdt, maar ook om weer toekomstplannen te creëren. Cultuur is een onmisbare schakel in de samenleving omdat het zeker gedurende deze periode bijdraagt in het bieden van steun, veiligheid, comfort en kan dienen als uitlaatklep. Mijn medewerkers op Bonaire en in Den Haag kunnen desgewenst ondersteuning bieden bij het nader vormgeven van de extra ondersteuning aan de cultuursector en mogelijke verdere stappen op het gebied van cultuur op Bonaire.”

Gedeputeerde Den Heyer: “Cultuur neemt van oudsher een belangrijke plaats in de Bonairiaanse gemeenschap in. Het is mede bepalend voor onze identiteit. Dat mag niet verloren gaan. Ik ben daarom heel blij met de toezegging van de minister.”