‘Remote Workers’ awor por bini Kòrsou tambe

Gobièrnu di Kòrsou ta lansa e programa “At Home in Curaçao: Convenient working and living.

WILLEMSTAD – Djamars, dia 9 di febrüari 2021, Minister Steven Martina huntu ku Minister Quincy Girigorie ofisialmente a lansa e programa “At Home in Curaçao: convenient working and living”. E lansamentu akí a tuma lugá tantu riba plataformanan lokal komo tambe internashonal.

“At Home in Curaçao: convenient working and living” ta un konsepto ku realmente ta habri oportunidatnan nobo pa Kòrsou por risibí otro tipo di bishitantenan profeshonal, ku tin kapital i ku tin un espíritu empresarial haltu. Habri posibilidatnan pa bishitantenan internashonalmente konosí komo ‘remote workers’ ta nifiká èkstra promoshon i stimulashon di invershonnan, kresementu di nos konsumo i fortifikashon di nos ekonomia lokal.

Durante un Konferensha di Prensa di Gobièrnu di Kòrsou riba djamars 9 di febrüari, Minister Martina a duna un bista di algun di e benefisionan ekonómiko ku e programa akí por tin pa nos pais. Konsiderando e echo ku e konsepto di ‘remote workers’ ta un desaroyo mundial i ku na e momentunan akí globalmente tin alrededor di 41 mion ‘remote workers’, un kalkulashon modesto a indiká ku e aporte di e bishitantenan akí por nifiká pa aña un ‘spin-off’ ekonómiko di alrededor 125 mion florin pa ekonomia di Kòrsou. Banda di esaki, minister Girigorie tambe a duna splikashon tokante e kuadro di maneho pa ku e programa nobo akí i a duna tambe e base pa ku entre otro atmishon i adaptashonnan den e maneho pa estadia kòrtiku.

Un ‘remote worker’ usualmente ta un persona ku ta traha pa un kompania, kual den e kaso akí lo ta establesé pafó di Kòrsou, pero ku no mester di un ofisina konvenshonal pa por ehersé su trabou. Hopi bia e ‘remote worker’ ta skohe pues pa laborá for di un espasio ku ofisinanan independiente, for di su kas, tin bia for di un teras kantu di playa òf den sierto kaso asta for di un siudat kompletamente na otro banda di mundu.

Hopi ta e islanan den Karibe ku resientemente a kuminsá habri posibilidatnan pa ‘remote workers’ i ta tempu pa Kòrsou tambe saka probecho for di e avansenan akí.

Den e programa “At Home in Curaçao”, Kòrsou a opta sinembargo pa – aparte di ‘remote workers’ – diversifiká i habri posibilidat tambe pa personanan ku ke bin pasa wenter na Kòrsou i tambe invershonistanan. Apesar ku for di aña 2014 Kòrsou ya konosé un maneho pa e dos gruponan akí, e programa “At Home in Curaçao” lo habri espasio pa mas promoshon internashonal di e konseptonan akí tambe.

E programa “At Home in Curaçao: convenient working and living” ta un kolaborashon estrecho entre e Ministerio di Desaroyo Ekonómiko (MEO) i Ministerio di Hustisia. E departamento di Koperashon Ekonómiko pa Eksterior na MEO huntu ku Servisio di Atmishon (Imigrashon na Ministerio di Hustisia) a traha hopi duru pa duna realse na e programa akí. Komo partnernan gubernamental, Ministerio di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar (SOAW) i Ministerio di Finansa tambe a duna sosten na e programa akí. Hopi importante pa menshoná tambe ta e koperashon fantástiko di parti di otro partnernan semi-privá manera Curaçao Tourist Board (CTB), CAAG Software i Grant Thornton.

Sin nan aporte i koperashon e programa akí no por a keda realisá. A lansa e programa di forma internashonal via di un konferensha virtual: “Adapting Tourist Destinations For Remote Workers & Digital Nomads in 2021” i via ofisinanan di merkadeo internashonal di CTB.

Pa mas informashon tokante e programa akí òf pa por apliká pa un pèrmit pa sea komo ‘remote worker’, un persona ku ke pasa wenter òf komo invershonista, por bishitá e wèpsait www.athomeincuracao.com i aki riba por yena e aplikashon di forma digital. E wèpsait ta na Hulandes, Ingles i Spañó ya por akapará bishitante for di vários partinan di mundu.

Pa deskargá e presentashon ku a keda kompartí durante e Konferensha di Prensa di djamars, 9 di febrüari 2021, klek aki: https://bit.ly/3cWB5dZ