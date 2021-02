Daisy Coffie ta tuma inisiativa pa laga invitá Representantenan di Deporte na reunion di Komishon Fiho di Covid.

Kralendijk, 17 di febrüari 2021 – Dor di inisiativa di Frakshon Coffie nos a haña un reunion sumamente interesante i ku hopi kontenido riba e diferente deportenan ayera nochi 17 di febrüari 2021. Tabata un reunion di Komishon Fiho di Covid kaminda e impakto di medidanan di Covid riba e deportenan aki a wòrdu trata. Hopi tempu kaba den e medidanan di Covid tabatin komo un di e medidanan ku no por hasi deporte ku fanátikonan presente. Nos por a mira rònt mundu ku deportenan ku fanátiko a kuminsá tuma lugá i semper a keda e pregunta dikon na Boneiru no por. Den e diferente reunion di komishon fiho di Covid kada biaha di nobo a bin dilanti dikon no por hasi deporte. Kada biaha e kontesta tabata negativo. Frakshon Coffie no por aseptá e kontesta aki. Frakshon Coffie ta sali for di e punto di bista kon si por. Kon si por práktika deporte.

Pa esei Frakshon Coffie a disidí di hasi un proposishon pa invitá tur e federashonnan di deporte pa skucha di nan mes kiko ta e konsekuensianan i kiko ta posibel. Esaki a resultá de un reunion sumamente fruktífero kaminda e diferente federashonnan a duna oido na e invitashon di Komishon Fiho Covid-19 di Konseho Insular. Futbòl, Voleybol, Pingpong, Base Ball Little League, Base Ball AA, Domino i Judo tabata presente i e Komishon Fiho i públiko por a tende loke tabata e impakto di Covid riba e aktividatnan di e deportenan aki. Sumamente reveladó. Nos mester kuminsá komprondé kon pa biba ku Covid. Kon si por i no keda prohibí tur loke no por. Di futbol tabata presente Sr. Ludwig Baletien, di parti di Voleybol Sra. Gisette Emers, di parti di Pingpong Sr. Juny Vos, di parti di Baseball Little Leaque Sr. Agon Manuel, di parti di Base Doble AA Sr. Jeffrey Levenstone, di parti di Domino di Rincon Sr. George Kroon i dos representante mas. George Kroon a papia alabes riba Judo tambe. Tur e personanan aki a trese padilanti kiko tabata e impakto di Covid riba praktikamentu di e deporte ku nan ta representá.

A resultá ku FFB a entrega un plan spesífiko for di basta luna kaba. Pero e plan aki no a keda tratá. Tin ku remarká ku a diferente okashon a puntra den e reunionnan di Komishon Fiho di Covid-19 riba e reakshon di parti di Federashonnan, si nan a entrega plan kon pa por sigui ku nan aktividatnan. Kada biaha e kontesta tabata ku tabata warda riba e Federashonnan. Awor ta resultá ku tin plan ku a wòrdu entrega ku no a keda trata.

Frakshon Coffie tabatin algun pregunta spesífiko riba e plan di FFB.

Gezaghèber/EBT a tuma nota di e plan di FFB aki? Kiko ta reakshon di EBT ta riba e plan aki? E plan aki ta kumpli ku rekisitonan pone pa EBT? Si e plan no ta kumpli, kiko ta e defisiensianan di e plan? Si tin defisiensia den e plan kiko ta e rekomendashonnan di EBT pa remediá esakinan di manera ku si por aktivá e plan? Kua te federashonnan ku si a entrega un plan pa por praktiká nan deporte ? Kiko ta resultado di evaluashon di tal plan nan aki? Si tin mas plan ku a rechasá, kiko ta e motibu ku a rechasá e plan nan aki? Si no tin plan di parti di e federashonnan, nos por haña un inisiativa di parti di K.E. pa bin ku plannan kon si por atendé ku e diferente ramonan di deporte? Si ta si, kon, ken i ki dia? Si ta no, pa kiko no?

Un otro punto ku a bin dilanti i a hala atenshon ta ku den e situashon di Covid a duna yudansa na kompanianan i na personanan individual pero e organisashonnan di diferente ramo di deporte no a haña ayudo den kaso ku nan tin gastunan ku mester a atendé kuné. Frakshon Coffie kier a pidi Gobièrnu pa duna atenshon na e punto aki.

Tambe a bin dilanti ku for di awe 18 di febrüari 2021 por práktika deporte ku un kapasidat di 50% ku un máksimo di 50 persona di públiko. Pa akapará mas ku 50 persona un federashon por entrega un plan pa por haña aprobashon pa esaki. Mester kumpli ku sierto rekisitonan pa por haña aprobashon.

A bira tempu pa Gobièrnu huntu ku e Federashonnan di deporte yega na un manera kon si por kontinuá ku e diferente aktividatnan di deporte.