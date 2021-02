Frakshon Coffie ku bishita di trabou na WEB N.V. / Fractie Coffie op werkbezoek bij de WEB N.V.

Frakshon Coffie ku bishita di trabou na WEB N.V.

Kralendijk, 22 di febrüari 2021 – Resientemente konsehal Daisy Coffie a hasi un bishita di trabou na nos kompania di awa i elektrisidat WEB N.V. E bishita aki tabata pa haña mas informashon riba desaroyonan ku ta tuma lugá den e kompania aki. Konsehal Coffie tabata di bishita na e instalashonnan na Barcadera, Hato i planta di resiklahe di awa sushi na plantashi Aruba.

Instalashon na Barcadera

E bishita a kuminsá pa 8 or di mainta i nos anfitrion di parti di WEB tabata sra Rosann Jansen. Nos a kuminsá na e instalashonnan na Barcadera, e sitio kaminda Radio Nederland Wereldomroep tabata ubiká anteriormente. Aki sr Ivan Coffie, kende ta e Electricity Production Coordinator, a risibí nos. Sr Coffie a duna un splikashon di e instalashonnan di e parke solar i e pruebanan ku nan ta hasi pa loke ta trata suministro di elektrisidat a base di energia solar. Tambe nos a risibí splikashon di e motornan generador ku tin na e instalashonnan aki. E motornan aki ta suplente i ta aktivá nan ora ta nesesario.

Aparte di e parti di produkshon di koriente nos a risibí un splikashon tambe di e laboratorio di produkshon di alga. Aki nos a haña splikashon di sra Rocca Chin ku ta hasiendo pruebanan ku alga kon ta e mihó manera pa produsí esaki i kua tipo di alga ta mas adekuá pa e tipo di produkshon aki. Tambe nos a haña un splikashon pa kiko por usa alga.

Tambe nos a haña un indikashon di kiko futuro por tin aden, e.o. un sentro di entrenamentu pa nos hóbennan ku ke traha na WEB i un posibel base pa e proyekto di Galileo.

Instalashon na Hato

Despues di Barcadera nos tabata di bishita na planta di WEB na Hato. Aki nos guia tabata sr Hans Starring ku ta Manager BU-Water. Sr Starring a splika nos e proseso di produkshon di awa pa bebe. For di e ‘intake’ na laman te e momentu ku awa pa bebe ta sali for di kranchi. Nos por a tuma nota ku e planta na Hato ta den pleno rekonstrukshon i nos por a komprondé ku pronto WEB ta tuma produkshon di awa bèk for di e kompania di GE. Nos por a mira un impreshon 3D di e instalashon nobo i despues haña un splikashon di e trabounan riba tereno. Tambe nos a haña un splikashon di kiko ta influensia di un eventual waf di kònteiner na e sitio, por ehèmpel ku esaki lo trese algun adaptashon pero ku e lo no stroba desaroyo di WEB na e sitio. Un di e puntonan ku a bin dilanti ta ku e planta nobo mester redusí e energia ku ta nesesario pa produsí awa.

Instalashon nan Plantashi Aruba.

Despues di Hato nos tabata di bishita na Plantashi Aruba kaminda tin e instalashonnan di resiklahe di awa sushi. Aki tambe nos a haña un splikashon for di ora e awa sushi yega e planta te ora ku kaba prosesá esaki. Na BSSS ( Bonaire Seawage & Sanitation System) na promé instante sr Arthur Janga ku ta e Manager BU-Waste Water a guia nos i despues nos a haña guia di Sr. Albert Pieternela. A bin dilanti ku mester a hinka tempu i energia pa koregí i stabilisá e ret pa kolekshon di awa sushi i awor ta kabando ku korekshon i stabilisashon di e ret di entrega di awa resiklá pa e.o. hotèlnan.

Solamente a keda pendiente un bishita na e sentro di monetoreo di SKADA na Amboina, kaminda WEB tin un bista di hinter e ret di koriente aki na Boneiru.

Na tur nos por bisa ku tabata un mainta hopi fruktífero i nos ke gradisí WEB N.V. i sra Rossann Jansen en partikular pa a organisá programa di e dia riba un término hopi korto. Tambe nos ke gradisié pa a regla PPE (ekipo di protekshon personal) pa nos i pa atendé ku e sakamentu di pòtrèt. Un kos ta sigur: nos tin hendenan kapasitá i nos mester sigui sostené i duna oportunidat na nos mes hendenan.

Fractie Coffie op werkbezoek bij de WEB N.V.

Kralendijk, 22 februari 2021 – Raadslid Daisy Coffie heeft onlangs een werkbezoek afgelegd bij ons water en energiebedrijf WEB NV. Het doel van het bezoek was om meer informatie te krijgen over ontwikkelingen die zich voordoen bij dit bedrijf. Raadslid Coffie bezocht de installaties bij Barcadera en Hato en de waterzuiveringsinstallatie bij plantage Aruba.

Installaties bij Barcadera

Het werkbezoek begon om 8 uur ‘s morgens en onze gastvrouw namens de WEB was mw Rosann Jansen. Wij begonnen bij de installaties bij Barcadera, de plek waar vroeger Radio Nederland Wereldomroep gevestigd was. Daar heeft dhr Ivan Coffie, de Electricity Production Coordinator, ons ontvangen. Dhr Coffie gaf uitleg over de installaties van het zonnepark en de proeven die daar gedaan worden met betrekking tot de levering van stroom op basis van zonne-energie. Ook kregen wij uitleg over de generatoren die bij de installaties aanwezig zijn. Deze generatoren hebben een vervangende functie en worden in werking gezet wanneer dat nodig is. Behalve uitleg over de productie van electriciteit kregen wij ook een uiteenzetting over het laboratorium waar algen geproduceerd worden. Mw Rocca Chin, die proeven uitvoert met algen over welke de beste manier is om deze te produceren en welk type algen het meest geschikt is voor dit soort productie, heeft ons daar alles over verteld. Ook kregen wij te horen waarvoor algen gebruikt worden en wij kregen een indicatie van wat de toekomst nog kan brengen, onder andere een trainingscentrum voor jongeren die bij WEB willen werken en een mogelijke basis voor het Galileo-project.

Installaties bij Hato

Na Barcadera waren wij op bezoek bij de WEB-installaties bij Hato. Dhr Hans Starring, manager BU-water, was daar onze gids. Dhr Starring heeft ons het proces met betrekking tot de productie van drinkwater uitgelegd, vanaf de intake uit de zee tot het moment dat het drinkwater uit de kraan komt. Wij hebben er kennis van kunnen nemen dat de waterfabriek bij Hato volop gereconstureerd wordt en wij hebben begrepen dat de WEB binnenkort de waterproductie terug overneemt van het GE-bedrijf. Wij hebben een 3D impressie kunnen zien van de nieuwe installatie en daarna hebben wij uitleg gekregen over de werkzaamheden op het terrein. Ook werd ons uitgelegd wat de invloed is van een eventuele containerhaven op die plek, bijvoorbeeld dat dit enkele aanpassingen met zich mee zal brengen, maar dat het de ontwikkeling van de WEB op die locatie niet in de weg zal staan. Eén van de punten die naar voren is gekomen, is dat de nieuwe waterfabriek de energie die nodig is om water te produceren zal verminderen.

Installaties bij Plantage Aruba

Na Hato waren wij op bezoek bij Plantage Aruba bij de waterzuiveringsinstallaties. Ook daar kregen wij een uiteenzetting van het moment dat het afvalwater de installaties binnenstroomt tot het eind van het zuiveringsproces. Bij de BSSS (Bonaire Seawage & Sanitation System) kregen wij in eerste instantie dhr Arthur Janga, Manager BU-Waste Water, als gids en later werden wij rondgeleid door dhr Albert Pieternela. Het werd ons duidelijk gemaakt dat er tijd en energie gestoken moet worden in het herstellen en stabiliseren van de leidingen voor verzamelen van het afvalwater en dat momenteel de laatste hand wordt gelegd aan het herstel en de stabilisatie van de leidingen voor de levering van gezuiverd water naar onder andere de hotels.

Een bezoek aan controle centrum van SKADA te Amboina, waar WEB een overzicht heeft van de hele electriciteitsnetwerk van Bonaire, is nog pending.

Alles bij elkaar genomen kunnen wij zeggen dat het een zeer vruchtbare ochtend was en wij willen WEB NV en mw Rossann Jansen in het bijzonder bedanken voor het op erg korte termijn organiseren van het programma op deze dag. Ook willen wij haar bedanken dat zij de PPE (persoonlijke beschermingsmiddelen) voor ons heeft geregeld en dat zij ervoor heeft gezorgd dat er foto’s konden worden gemaakt. Eén ding is zeker: wij beschikken over bekwame mensen en wij moeten ondersteuning en kansen blijven bieden aan onze eigen mensen.