Registrashon pa bakuna kontra corona ta pa 60+

Hende di 18 pa 60 aña por registrá despues

Kralendijk – Hende di 60 aña bai ariba ta na bùrt awor aki pa registrá pa e angua kontra corona. Ta pidi hende di 18 pa 60 aña pa no registrá nan mes awor aki, nan no ta na bùrt na e momentu aki ainda. ‘Masha hopi hende ku ke registrá nan mes a yama callcenter e último dianan. Hendenan mester a yama masha hopi biaha promé ku nan haña un empleado na liña. Nos sa awor ku tin hende di 18 pa 60 aña tambe ku ta registrá nan mes, miéntras nan no ta na bùrt ainda. Nos konseho ta pa no yama awor aki pa un bakunashon, miéntras ku mirando bo edat bo no ta na bùrt ainda,’ asina kordinadó Joey van Slobbe di Salubridat Públiko a duna di konosé.

Van Slobbe ta rekonosé ku callcenter i http://www.bonairecrisis.com ta konfrontando sierto problemanan inisial na momentu di registrashon di hende ku mèldu nan mes pa e bakuna kontra corona. ‘E último dianan e liñanan tabata basta okupá, p’esei nos ta habri liña nobo. Pa loke ta trata registrashon online nos a mira ku tin ora e sistema ta duna hende un sita riba un dia ku no tin bakunashon. Esei nos ta koregí ainda.’

Hende ku no tin un adrès di e-mail ainda, por usa e-mail di un famia òf konosí pa konfirmashon di nan sita ora nan registrá via telefòn òf online. Pero si e famia òf konosí mes ke registrá despues, e persona tin ku duna un otro adrès di e-mail. Si e no hasi esaki, no por finalisá e registrashon pasobra ya a usa e adrès di e-mail un biaha kaba.

A sosodé ku hende bou di 60 aña a registrá nan mes i haña un sita. ‘Esei por pasa pasobra no tur ora e sistema ta ripará ku un hende ta riba 60 aña. Si un hende menshoná un sédula ora di registrá, su edat ta konosí. Pero den kaso di un hende ku menshoná un number di pasport, e sistema no por detektá kiko su edat ta. E hendenan di ménos ku 60 aña ku bini un sita aworó, no por pasa angua e dia ei. Den e fase akí mester bakuná hende di 60 aña bai ariba.’

Boneiru ta haña sufisiente bakuna di Hulanda pa laga bakuná tur hende ku skohe pa hasi esaki, asina Van Slobbe a bisa. ‘Hendenan por ta trankil ku ora nan ta na bùrt, di bèrdat nan ta haña bakunashon tambe. Tin motibu médiko pa laga e grupo di hende di 60 aña bai ariba ta e proménan pa pasa e angua kontra corona. P’esei laga nos duna nos hendenan di 60 aña bai ariba preferensia.’

Registratie coronavaccin is voor zestigplussers

18-60 jarigen kunnen later registreren

Kralendijk – Zestigplussers zijn nu aan de beurt om zich te registreren voor de coronaprik. Aan 18-60 jarigen wordt gevraagd zich nu niet aan te melden, ze zijn op dit moment nog niet aan de beurt. ,,Het callcenter is de afgelopen dagen plat gebeld door mensen die zich willen registreren. Mensen moesten heel vaak bellen voordat ze een medewerker aan de lijn kregen. We weten nu dat er ook 18-60 jarigen zijn die zich aanmeldden terwijl ze nog niet aan de beurt zijn. Het advies is nu om niet te bellen voor een vaccinatie, terwijl je als het om de leeftijd gaat nog niet aan de beurt bent,” zo laat coördinator Joey van Slobbe van de afdeling Publieke Gezondheid, PG, weten.

Van Slobbe erkent dat het callcenter en http://www.bonairecrisis.com met kinderziektes kampen bij de registratie van mensen die zich melden voor het coronavaccin. ,,De lijnen waren de afgelopen dagen overbezet, daarom worden nieuwe lijnen geopend. We hebben bij de online registratie gezien dat het systeem mensen soms een afspraak op een dag geeft waarop niet geprikt wordt. Dat wordt nog gecorrigeerd.”

Mensen die geen mailadres hebben, kunnen bij een telefonische aanmelding of online registratie de mail van een familielid of bekende gebruiken voor de bevestiging van hun afspraak. Maar als het familielid of de bekende zich later zelf wil aanmelden, moet de persoon een ander mailadres opgeven, Als iemand dat niet doet, wordt de registratie niet afgerond omdat het mailadres al een keer is gebruikt.

Het is voorgekomen dat mensen jonger dan 60 jaar zich aanmeldden en een afspraak hebben gekregen. ,,Dat kan omdat het systeem niet altijd doorheeft of iemand 60-plus is. Als iemand een sédula bij de registratie opgeeft, is de leeftijd bekend. Maar bij een persoon die een pasportnummer opgeeft, kan het systeem niet achterhalen wat de leeftijd is. De mensen jonger dan 60 jaar die straks op een afspraak verschijnen, kunnen die dag niet geprikt worden. In deze fase moeten de 60-plussers worden gevaccineerd.”

Bonaire krijgt van Nederland genoeg vaccins om iedereen die daarvoor kiest te laten vaccineren, zo laat Van Slobbe weten. ,,Mensen kunnen gerust zijn dat wanneer ze aan de beurt zijn, ze ook echt gevaccineerd worden. Er zijn medische redenen om de groep van 60-plussers als eerste de coronaprik te geven. Laten we de 60-plussers daarom voorrang geven.”