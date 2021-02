[PAP]

Enseñansa: e palu delegá [di dos parti]

Willemstad, 25 di Febrüari 2021 – Enseñansa ta un di e yabinan klave pa logra prevení i solushoná entre otro problemanan sosial ku nos país ta luchando ku’né aktualmente. Promé ku e krisis kousá dor di COVID-19 ya enseñansa den skondí tabata lucha ku un situashon di emergensia. Resientemente Hulanda a komprometé su mes pa alsa nos nivel di enseñansa pa medio di e Landspaketten. Pero tambe e kontenido di nos enseñansa mester wòrdu revisá urgentemente. Ki ta e mihó manera pa kontinuá awor? Den e komunikado aki [partí den dos artikulo] VISHON lo duna un bista di e situashon aktual i kon lo por kolaborá pa trese mehorashon struktural den enseñansa. Esaki ta e di dos parti di e artíkulo, i den esaki VISHON lo kontinuá toka puntonan di atenshon, i kon, pa bienestar di nos yunan, hobennan i futuro di Kòrsou por inisiá kolaborashon estrecho pa asina elevá nos enseñansa na un nivel mas haltu.



[Di dos parti]

Den e promé parti di ‘Enseñansa: e palu delegá’, VISHON a kompartí algún ehèmpel di intenshonnan menshoná den e programa di gobernashon, manera e puntonan di akshon ‘desaroyá i ehekutá plan di maneho di enseñansa spesialisá’ i tambe punto di akshon ‘Mihó kontenido di e oferta di enseñansa pa medio di desaroyo di un maneho di enseñansa integral ku ta promové e kolaborashon entre ministernan, ku e enfoke riba formashon kognitivo, físiko, sosial emoshonal i spiritual. Tambe e desaroyo di un maneho di enseñansa pa loke ta trata dominio di kuater idioma. Den e kuadro aki lo mester a evaluá i implementá e ‘Nationaal Taalbeleidsplan’ huntu ku e diferente stakeholders. FMS a keda di desaroyá material na Papiamentu’.



VISHON, den e artíkulo aki, ta pone atenshon riba algún otro intenshon den programa di gobernashon, por ehèmpel un otro punto di akshon di e programa di gobernashon ku a pasa pa olvido, kual ta: ‘Pèrkurá pa sufisiente dosente kompetente por ehekutá nan tarea den enseñansa sin preokupashon. Realisá e proposishonnan pa hasi e profeshon di dosente mas atraktivo. Adaptá e sistema di rekompensa di dosente. Duna mas edukashon i bijscholing na dosentenan’. E puntonan aki tampoko a wòrdu realisá. Awor ku nos ta yegando elekshon, a sali un mensahe kaminda ta anunsiá rebahonan haltu (dosentenan ta entregá muchu mas ku 12.5% di nan sueldo for di 2020). I no muchu tempu pasá e minister a presentá via un vidio ku un promesa pa promové un grupo di dosente entrante promé di ougùstùs di e aña aki. Un desishon firme, dokumentashon i elaborashon no a bini dilanti mas. Asina tambe a sosodé ku e konvenio di enseñansa ku a palabrá ku SITEK: a primintí pero no a kumpli. P’esei e ta parse di ta un stunt di polítika pasó atrobe ta un desishon tumá den purá i falta un evaluashon struktural i un rekonsiderashon di e kondishonnan di labor. O sea, e profeshon di dosente no a bira mas atraktivo den su totalidat.

Na último momento, dos siman pasá, a presentá e inisio di e estudio pa dosente na UoC ‘nieuwe stijl’. Un inisiativa di e kuater Paisnan den Reino ku ta wòrdu kargá dor di un koordinadó diligente for di Aruba. Un bon inisiativa ku tin su riesgonan. Ora studiantenan siña ‘on the job’ ta importante pa e práktika ta di e tempu aki i ku e práktikanan korekto ta wòrdu traspasá. Mas motibu pa mira e urgensia di e desaroyonan den enseñansa. E dosentenan di futuro mester por prepará nan alumnonan pa e mundu digital di mañan. Kon nan por siña e kompetensianan nesesario ‘on the job’ si den práktika aktual kasi no tin e fasilidatnan básiko pa loke ta trata digitalisashon?

Digitalisashon di enseñansa ta un di e puntonan di akshon i proposishon for di e programa di gobernashon ku a keda para. Asta e fasilidatnan básiko di internet falta, pa nos no menshoná e aparatonan, software di enseñansa i plataformanan ku ta nesesario pa siña ‘21st century skills’.

A lanta masha hopi komishon i a bini ku yen consultant. A asta pone sèn disponibel: den e kuater añanan ku a pasa a reservá mas ku 10 mion riba e presupuesto pa digitalisashon di enseñansa.

E rekursonan aki a evaporá i no a digitalisá. Net promé ku elekshon portá lo logra pa presentá un portrèt kaminda ta firma kontrakt pa internet pa skolnan, pero lástimamente esaki lo keda te na un firma.

No tin ni un parlamentario ku a hasi pregunta tokante e tema aki: “dikon no a duna kontenido na e presupuesto aki? Kon ta pará ku digitalisashon na skolnan? Òf kisas e parlamentarionan a keda satisfecho ku kontesta superfisial i no a hasi e esfuerso pa averiguá of investigá si loke a keda bisá ta kuadra?

I asina tin muchu mas punto di akshon ku no a wòrdu realisá, manera e ehekushon di e plan di reorganisashon i independensia di Dienst Openbare Scholen. Pueblo tabata tin yen di ekspektativa kuater aña pasá i awor ku e no a kristalisá nos a keda atras desepshoná i desapuntá. A sa di ekonomisá si, hopi mes!

Kon ta sigui? Pasado a siña nos ku nos no por konfia nos enseñansa na e partidonan polítiko aktual. Hulanda a komprometé su mes pa alsa nos nivel di enseñansa pa medio di e Landspaketten. Nos lo risibí 30 mion euro pa por drecha i mantené nos skolnan ku ta den un estado deplorabel. Esaki no ta sufisiente. E kontenido di nos enseñansa mester wòrdu revisá. Mester prepará nos alumnonan mas intensivo pa futuro.

Tin ekspertonan riba nos isla pa por solushoná e problemanan den enseñansa i Hulanda ta dispuesto pa ofresé sosten den esaki. Si e futuro minister i e ministerio di OWCS keda manehá di un forma sentralisá en bes di fasilitá e desaroyonan nesesario i krea e kondishonnan nesesario, e lo mester amplia su personal i ekspertisio i tuma tur yudansa ku ta bini for di Hulanda. Sigui riba e tèmpo i nivel aktual, no ta un opshon.

VISHON ta boga pa traha huntu ku Hulanda pa loke ta trata enseñansa. Ta benefisiá nos muchanan, hóbennan i futuro di nos Pais, pa hasi uso di nos posishon den un Reino, kaminda un partner ta dispuesto pa sostené nos den enseñansa. Laga nos hasi uso di e oportunidat aki, i no solamente pa mantenshon di nos skolnan pero partikularmente pa drecha e governance den nos enseñansa i pa evaluá i alsa nos nivel di enseñansa di un forma struktural.

Het onderwijs: kind van de rekening

Willemstad 25 Februari 2021 – Onderwijs is één van de belangrijke sleutels als het gaat om het voorkomen en oplossen van sociale en andere problemen waar ons land zo mee worstelt. Al vóór de crisis ten gevolge van COVID-19 heerste er binnen het onderwijs al een onzichtbare noodsituatie. Recentelijk heeft Nederland zich middels de landpaketten gecommitteerd aan het naar een hoger niveau tillen van het onderwijs. Maar ook de inhoud van ons onderwijs is aan een belangrijke revisie toe. Hoe nu verder? VISHON schept in dit tweedelig artikel een beeld van de huidige situatie en hoe samengewerkt kan worden om structurele verbetering binnen het onderwijs werkelijkheid te maken. In dit vervolgartikel [Deel 2] gaat VISHON verder in op belangrijke aandachtspunten en hoe, in het belang van onze kinderen, onze jongeren en de toekomst van ons land nauw samengewerkt kan worden om ons onderwijs naar een hoger niveau te tillen.



[Deel 2]

In deel 1 van ‘Het onderwijs: kind van de rekening’ gaf VISHON voorbeelden van voornemens die in het laatste regeerprogramma uiteen waren gezet, zoals actiepunten ‘Het Beleidsplan speciaal onderwijs ontwikkelen en uitvoeren’ en actiepunt ‘Betere invulling van het onderwijsaanbod middels het ontwikkelen van integraal onderwijsbeleid dat interministeriële samenwerking bevordert gericht op cognitieve, fysieke, sociaal emotionele en geestelijke vorming. En het ontwikkelen van onderwijsbeleid ten aanzien van het beheersen van vier talen. In dit kader zou het Nationaal Taalbeleidsplan samen met stakeholders worden geëvalueerd en geïmplementeerd. De FMS zou materiaal ontwikkelen in het Papiamentu’.



VISHON gaat nu verder in op andere voornemens in het regeerprogramma, zoals het volgende actiepunt uit het regeerprogramma dat in de vergetelheid is geraakt: ‘Zorgdragen voor voldoende competente leerkrachten die hun taak binnen het onderwijs zorgeloos uitvoeren. Aanbevelingen om het leerkrachtenberoep aantrekkelijker te maken uitvoeren. Aanpassen beloningssysteem leerkrachten. Meer leerkrachten opleiden en bijscholen docenten’. Ook dit punt is niet opgepakt. Nu vlak voor de verkiezingen komt eerst de boodschap van de enorme kortingen (de onderwijzers leveren veel meer dan 12,5% aan salaris in, vanaf 2020). En nu onlangs presenteerde de minister via een videoboodschap een belofte voor bevordering voor een groep docenten vanaf 1 augustus van dit jaar. Een besluit of de vastlegging en de uitwerking van de bevordering bleven vooralsnog uit. Zo ver ging het ook in het onderwijs convenant die met de Sitek was overeengekomen: er werd veel beloofd maar weinig waargemaakt. Het lijkt daarom meer een verkiezingsstunt en het is weer een ad-hoc besluit, een structurele evaluatie en herziening van de arbeidsvoorwaarden blijft uit. En het beroep van onderwijzer is in zijn geheel niet aantrekkelijker geworden.

Op de valreep werd twee weken geleden ook de start van lokale lerarenopleiding van UoC ‘nieuwe stijl’ gepresenteerd. Een initiatief van de vier landen binnen het Koninkrijk dat vanuit een slagvaardige Coördinator uit Aruba getrokken wordt. Een goed initiatief waar ook de nodige risico’s aan kleven. Immers indien studenten het vak ‘on the job’ leren, is het van nog groter belang dat deze praktijk eigentijds is en zodanig dat ook de juiste praktijk wordt overgebracht. Reden temeer om haast te maken met de broodnodige ontwikkelingen binnen het onderwijs. De leerkrachten van morgen dienen bijvoorbeeld leerlingen klaar te stomen voor de digitale wereld van morgen, hoe kunnen zij zich ‘on the job’ de juiste competenties eigen maken als er binnen de huidige praktijk nauwelijks sprake is van de basis faciliteiten voor wat betreft digitalisering?

Het digitaliseren van onderwijs is nog zo een actiepunt en voornemen uit het regeerprogramma waar niets van terecht is gekomen. Zelfs de basisfaciliteiten van internet ontbreken om maar niet te spreken over de devices en onderwijssoftware en leerplatforms die nodig zijn om zo 21st century skills bij te brengen. Er werden vele commissies opgericht en verschillende consultants ingehuurd. En er was zelfs geld voor beschikbaar: in de afgelopen 4 jaar stond meer dan 10 miljoen gereserveerd op de begroting voor digitalisering van onderwijs. Deze middelen zijn verdampt en de digitalisering is uitgebleven. Vlak voor de verkiezingen lukt het misschien net om een foto te presenteren van een ondertekening van een contract voor internet met de scholen, maar daar zal het helaas bij blijven.

En er is geen parlementariër die hier vragen over heeft gesteld: ‘waarom is aan deze begrotingspost geen invulling gegeven? En hoe staat het met de digitalisering binnen de scholen?’, of de parlementariërs namen genoegen met oppervlakkige antwoorden en namen niet de moeite zich daadwerkelijk te verdiepen om zo te onderzoeken of wat werd beweerd ook klopte.

En zo zijn er nog tal van actiepunten die niet zijn gerealiseerd zoals het uitvoeren van het verzelfstandiging- en reorganisatieplan Dienst Openbare Scholen. Vol verwachting was het volk vier jaar terug en zeer teleurgesteld zijn wij nu er weer niets van is terechtgekomen. Bezuinigingen zijn er wel geweest, velen zelfs.

Hoe nu verder? Het verleden heeft uitgewezen dat ons onderwijs in handen van de bestaande politieke partijen niet veilig is. Nederland heeft zich middels de landspakketten gecommitteerd aan het naar een hoger niveau tillen van het onderwijs op ons eiland. Er komt 30 miljoen euro deze kant op voor het broodnodige onderhoud van onze scholen. Dit is echter niet genoeg. Ook de inhoud van ons onderwijs is aan een belangrijke revisie toe. Leerlingen van vandaag moeten worden klaargestoomd voor de wereld van morgen.

Er is wel degelijk expertise aanwezig op ons eiland om de problemen binnen het onderwijs op te lossen en vanuit Nederland is er ook grote bereidwilligheid om ondersteuning te bieden. Als ook de toekomstige minister en het ministerie van OWCS echter alles centraal wil blijven aansturen in plaats van de noodzakelijke ontwikkelingen te faciliteren en de randvoorwaarden hiervoor te scheppen, zal zij haar expertise en mankracht moeten uitbreiden en alle hulp vanuit Nederland moeten omarmen. Doorgaan in het huidige tempo en op het huidige niveau is geen optie.

VISHON pleit er dan ook voor om voor wat betreft onderwijs nauw op te trekken met Nederland. Het is in het belang van onze kinderen, onze jongeren en de toekomst van ons land om gebruik te maken van het feit dat wij onderdeel uitmaken van een Koninkrijk waarin een partner bereid is op gebied van onderwijs te ondersteunen. Laten wij deze kans met twee handen aangrijpen, niet alleen voor het onderhoud van onze scholen maar vooral ook voor het verbeteren van de governance binnen ons onderwijs en voor het herzien en structureel naar een hoger niveau tillen van ons onderwijs.