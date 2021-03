Korting op AOV-pensioen niet-ingezetenen van Curaçao niet in alle gevallen toegestaan

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag in hoger beroep in een proefprocedure

bepaald dat de korting van 10% op het AOV-pensioen en het schrappen van de jaarlijkse

kerstuitkering voor niet-ingezetenen van het land Curaçao niet in alle gevallen is toegestaan.

In 2016 is de Landsverordening Algemene Ouderdomsvoorziening (LvAOV) gewijzigd.

Vanaf het jaar 2016 krijgen niet-ingezetenen van Curaçao niet langer een kerstuitkering (ter

grootte van één maand AOV) en vanaf het jaar 2017 krijgen zij 10% minder AOV-pensioen

dan mensen die wel ingezetene zijn van Curaçao.

Het Hof heeft nu beslist dat Curaçao voor de hoogte van het AOV-pensioen op zichzelf wel

een onderscheid mag maken tussen mensen die wel en mensen die niet in het land Curaçao

wonen.

Maar dat onderscheid mag niet gemaakt worden als het gaat om mensen die (i) van het land

de Nederlandse Antillen een ouderdomspensioen ontvingen dan wel in de Nederlandse

Antillen zonder lopende uitkering verzekerd waren voor een ouderdomspensioen, (ii) bij de

opheffing op 10 oktober 2010 in het land de Nederlandse Antillen woonden, (iii) op het

moment van de bekendmaking van deze wijzigingen van de LvAOV op 29 juli 2016 binnen

het grondgebied van de voormalige Nederlandse Antillen woonden en (iv) daar ook nog

steeds wonen. Volgens het Hof is er geen goede reden om mensen die woonden en wonen op

Sint Maarten of de BES-eilanden, anders te behandelen dan mensen die op Curaçao woonden

en wonen. Zij waren immers allemaal ingezetenen van het land de Nederlandse Antillen en

wonen binnen het grondgebied van de voormalige Nederlandse Antillen. Zij hebben er ook

niet zelf voor gekozen om van woonland te veranderen. Voor deze groep is het onderscheid

tussen ingezetenen en niet-ingezetenen in strijd met het verbod van discriminatie. Het houdt

in dat de overheid mensen in (vrijwel) gelijke omstandigheden niet verschillend mag

behandelen. Dat verbod is neergelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het Internationaal verdrag inzake

burgerrechten en politieke rechten.

De uitspraak van het Hof betekent dat deze niet-ingezetenen van Curaçao, zolang zij blijven

wonen binnen het grondgebied van de voormalige Nederlandse Antillen, recht hebben op

hetzelfde AOV-pensioen als ingezetenen van Curaçao en ook op de kerstuitkering.

De uitspraak is gepubliceerd op http://www.rechtspraak.nl onder nummer

ECLI:NL:OGHACMB:2021:55.