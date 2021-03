SEMINARIO ‘START YOUR CAREER IN IT’ DI IPE A SUPRAYÁ INTERES I OPORTUNIDAT KU TIN DEN FORMASHON RIBA TERENO DI IT

Willemstad, 1 di Mart 2021 – Entre e trabounan di mañan, ku awe ta presentá nan mes, tin trabounan den e ramo di IT. E seminario “Start your Career in IT” organisá pa Institute for Professional Excellence a mustra ku desaroyonan di mundu ta brinda nos oportunidatnan úniko den e ramo aki for di awe. E seminario a konta ku un bon partisipashon kual a demonstrá e interes di nos hendenan pa forma nan mes i sigui hasi karera den IT. IPE a habri oportunidat riba su wèpsait IPE.CW pa inskribí pa no menos ku 5 speshalisashon den area di IT mesora ku e seminario a terminá. Minister Presidente di Kòrsou Sr. Eugene Rhuggenaath i Minister enkargá ku Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano Sra. Zita Jesus-Leito a tene un introdukshon elokuente na inisio di e seminario, enkurashando e partisipantenan pa nan dal e paso, forma nan mes riba e tereno aki i despues eksplorá e posibilidatnan amplio na oportunidat ku IT ta ofresé.

Personanan interesá den desaroyá un karera den IT por bai riba e wèpsait di IPE pa apliká pa forma i spesialisá komo Developer, Data Analyst/BI, System Administrator, Cyber Security i Cloud Specialist. Durante di e seminario ekspertonan speshalisá riba e diferente rámonan a duna un presentashon. Previo na esaki miembronan di direktiva di IPE a elaborá riba e nesesidat pa brasa kambio, habilidatnan ku bo mester pa ta éksitoso den e area di IT i tambe a duna ehèmpel kon na Kòrsou awe Aqualectra tin mester di hende speshalisá den varios area di IT. Presentenan a hasi bon uso di e oportunidat pa informá nan mes, pa asina nan por skohe e rámo ku mas ta apelá na nan.

E kursonan ta keda duná pa PURE-ICT Academy. Durashon di e diferente kursonan ta entre 8 pa 12 siman Personanan ku inskribí lo pasa den un proseso di selekshon promé ku keda atmití. Unabes e studiante kaba su estudio lo e ta prepará pa pasa un eksamen ku ta dun’é rekonosementu internashonal. Esaki ta bira e promé trayekto di formashon di IPE kaminda e partisipantenan direktamente por haña trabou tantu na Kòrsou komo den eksterior.

IPE di e forma aki ta sigui ku su mishon pa prepará nos hendenan di tal forma ku nan por probechá di desaroyonan den mundu i nesesidatnan nobo ku ta presentá nan mes. Esaki ta un di e formanan konkreto pa prepará nos mes pa por duna kontenido na desaroyo di nos pais den un “Smart Nation.”