Haitham Metry di Partido Democraat: Don’t break them, but give them a break!



Mientras ku sektor privá ta paga varios impuesto i krea kuponan di trabòu e gobièrnu ta mal gastá i regla “pastechi” pa famía i amigunan. I ora kaha di gobièrnu ta bashí nan ta subi impuesto òf inbentá mas impuesto, esta si nan no manda kobra impuesto ku ya ta pagá kaba.|

Tin ora nan ta hasta manda kobra defuntunan ku a bai sosega basta tempu kaba.



Haitham Metry di Partido Democraat ta di opinion ku a yega ora pa pone pueblo realmente na promé lugá i yuda nos hendenan ku un periodo di rekuparshón finansiero pa asina nan por para bèk riba pía.



Ta tempu pa gobièrnu saka su mannan for di saku di nos pueblo i duna nos pueblo un “break” pa asina nos hendenan por invertí den nan soñonan kual sea esaki por ta; manera kumpra, traha òf drecha nan kas, kumpra un òuto nobo, kumisá un negoshi òf engrandesé nan negoshi eksistente pa asina posiblemente krea mas kupo di trabòu.

Sr. Metry ta kompletamente di akuerdo ku su partido pa hasi e aparato gubernamental mas chikí, efisiente i menos kostoso. Un aparato ku ta duna un servisio mas rápido i sin diskriminashón, pero mas ahún mester stòp ku desperdisio, malversashon i baha gastunan den e aparato gubernamental i konsekuentemente krea e espasio pa baha impuestonan i hasta eliminá sierto impuestonan manera successierechten i OZB.

Si, OZB pasobra un kas no ta generá plaka pa por paga impuesto for di esaki sino mas bien un kas ta kosta plaka na mantenshón i ya kaba tin OB riba material pa mantenshón.



Kantidato number 6 riba lista di Partido Democraat ta kere ku ta hopi importante pa nos pueblo tin menos peso di impuesto pa asina nan por keda ku mas plaka den nan saku pa por kumpra loke ta hasi nan felís. Ta di e forma aki so nos lo por re-bibá nos ekonomía.



Panelnan solar tambe ta un forma pa produsí koriente mas barata pa kada kas i negoshi i asina por baha mas gastu i sobra mas plaka den saku di nos pueblo… di e forma aki tambe ta logra baha e “cost of doing business” i e “cost of living” riba nos dushi isla.