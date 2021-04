Posibilidat pa pasa angua kontra corona na kas

Ta pasa angua na kas na Rincon tambe

Kralendijk – Dòkternan di e departamento di Salubridat Públiko por bakuná hende na kas ku ta na kama, ta malu òf pa un motibu òf otro no por bai e sitio di pasa angua. Mas tantu posibel ta pasa e personanan aki angua den veranda/dilanti di kas. Ta pasa hendenan ku ta na kama e angua den kamber. Pa un sita pa haña e angua di corona na kas, por yama e number grátis 0800 0900 òf meil vaccinatie.info@bonairegov.com

Esnan ku ta biba den mesun kas ku e personanan ku ta pasa angua na kas, tambe por registrá pa pasa angua mesun dia ku e persona ku ta pasa angua na kas. Ta yuda si ora registrá, hendenan ta yena e deklarashon di salú; esei ta skapa tempu ora e dòkter bai kas. Hendenan ku pasa angua di corona na kas, mester bisti tapaboka ora ta bakuná.

Ya pa dos siman Salubridat Públiko ta pasa e angua di corona na kas den kaso spesial. Via dòkternan di kas, e departamento a haña un lista di pashènt ku no ta móbil. Na Rincon, dòkter Selly Pourier ta pasa hendenan angua ku nan mes no por bai e sitio di pasa angua. Te ku awor, a bakuná mas ku 7.000 hende na Boneiru ku unu òf ya kaba ku tur dos angua.

Mogelijk om op afspraak thuis prik tegen corona te krijgen

Thuis prikken ook in Rincon

Kralendijk – Artsen van de afdeling Publieke Gezondheid kunnen thuis mensen vaccineren die bedlegerig zijn, ziek zijn of om een andere reden niet naar de prikplaats kunnen komen. Deze personen worden zo veel mogelijk op de porch geprikt. Mensen die bedlegerig zijn worden in de slaapkamer geprikt. Voor een afspraak om de coronaprik thuis te krijgen, kan men bellen naar het gratis nummer 0800 0900 of mailen naar vaccinatie.info@bonairegov.com

Huisgenoten van de personen die thuis worden geprikt, kunnen zich ook aanmelden om op dezelfde dag als de persoon thuis een prik te krijgen. Het is handig als mensen bij de aanmelding de gezondheidsverklaring invullen, dat scheelt tijd wanneer de arts bij hen thuis komt. De mensen die de coronaprik thuis krijgen, moeten tijdens het vaccineren een mondkapje dragen.

Publieke Gezondheid is al twee weken bezig om in bijzondere gevallen mensen thuis de coronaprik te geven. De afdeling heeft via de huisartsen een lijst gekregen van patiënten die niet mobiel zijn. In Rincon zal dokter Selly Pourier mensen thuis prikken die zelf niet naar de prikplaats kunnen komen. Tot nu toe zijn er op Bonaire ruim 7.000 mensen gevaccineerd met een eerste of al met beide prikken.