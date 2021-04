Gezaghèber Rijna: Insidente na Curoil Hato ta suprayá vulnerabilidat di suministro di kombustibel

Kralendijk, 16 di aprel 2021 – Gezaghèber Rijna ke haña informashon rápido tokante resultado di e investigashon relashoná ku e insidente ku a okurí dia 13 di aprel na e sitio di almasenamentu di kombustibel na Curoil Hato. Gezaghèber, kende ta responsabel pa siguridat i òrden públiko, ke pa investigashon mustra si esunnan involukrá a aktua korektamente pa prevení ku lo a surgi riesgo pa empleadonan, habitantenan den bisindario i medio ambiente. Mirando ku e inspekshon di kada 6 luna ku Inspekshon di Ambiente di Biba i Transporte (Inspectie Leefomgeving en Transport – ILT), Rijkswaterstaat (RWS) i Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) ta hasi, pa kasualidat tabata planiá di 14 te ku 16 di aprel, e tim di inspekshon aki lo investigá e insidente.

Dia 13 di aprel pa mas òf ménos 11:30 di mainta a konstatá ku na Curoil Hato kontenido di tur tres tanki di almasenamentu a keda kontaminá ku un meskla di gasolin i disel, komo konsekuensia di e echo ku a kambia e slannan di yena ku otro. E trabou di pòmp e tankinan hasi bashí i limpia nan a eksigí medidanan di prekoushon èkstra, pa kua a hiba konsulta ku komandante di Kuerpo di Bombero Hulanda Karibense i e kuerpo di bombero empresarial di Curoil. Seguidamente e tim di inspekshon di ILT, RWS i VRR a evaluá e medidanan i a duna pèrmit pa esaki.

Gezaghèber Rijna: ‘E insidente aki a terminá relativamente bon, pero e ta suprayá sí kon vulnerabel nos suministro di kombustibel ta tanten ku nos ta dependé di fasilidatnan di emergensia. Pa medio di aktuashon rápido a prevení algu mas pió, produkshon di elektrisidat no tabata na peliger direkto i e pòmpnan di gasolin no a keda sin stòk. Prinsipalmente for di punto di bista di siguridat e suseso aki ta proba ku e uso ku ta hasi di e fasilidatnan di emergensia aktual no tin mag di dura mas largu ku ta estriktamente nesesario.’

Ministerio di Asuntunan Ekonómiko i Klima i Entidat Públiko Boneiru ta trahando riba un solushon struktural i seif. E kompania di estado Bonaire Brandstof Terminals BV ku nan ta bai lanta lo konstruí dos lokalidat nobo di almasenamentu ku ta kumpli ku e eksigensianan mas haltu di siguridat.

Gezaghebber Rijna: Incident bij Curoil Hato onderstreept kwetsbaarheid brandstofvoorziening

Kralendijk, 16 april 2021 – Gezaghebber Edison Rijna wil snel geïnformeerd wordt over de resultaten van het onderzoek naar een incident dat zich op 13 april heeft voorgedaan bij de brandstofopslag bij Curoil Hato. De gezaghebber, die verantwoordelijk is voor veiligheid en openbare orde, wil uitgezocht hebben of er door betrokkenen correct is gehandeld om te voorkomen dat risico’s voor werknemers, omwonenden en het milieu zouden ontstaan. Aangezien de halfjaarlijkse inspectie door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Rijkswaterstaat (RWS) en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) toevallig gepland stond van 14 t/m 16 april zal het incident door dit inspectieteam worden onderzocht.

Op 13 april is om omstreeks 11:30 uur s’ morgens vastgesteld dat bij Curoil Hato als gevolg van een verwisseling van vulslangen de inhoud van alle drie de opslagtanks vervuild is geraakt met een mengsel van benzine en diesel. Het leegpompen en reinigen van de tanks vereiste extra voorzorgsmaatregelen waarvoor overleg is gevoerd met de commandant van het Brandweerkorps Caribisch Nederland en de bedrijfsbrandweer van Curoil. Vervolgens heeft het inspectieteam van ILT, RWS en de VRR de maatregelen beoordeeld en hiervoor toestemming verleend.

Gezaghebber Rijna: “Dit incident is relatief goed afgelopen, maar het onderstreept wel hoe kwetsbaar onze brandstofvoorziening is zolang wij afhankelijk zijn van noodvoorzieningen. Door snel handelen is erger voorkomen, is de productie van elektriciteit niet in direct gevaar gekomen en zijn de tankstations niet zonder voorraad komen te zitten. Vooral uit oogpunt van veiligheid bewijst dit voorval dat het gebruikmaken van de huidige noodvoorzieningen niet langer mag duren dan strikt noodzakelijk.”

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het openbaar lichaam Bonaire werken aan een structurele (veilige) oplossing. De op te richten staatsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals BV zal twee nieuwe opslaglocaties bouwen die aan de hoogste veiligheidseisen voldoen.