Spich di Gezaghebber Edison Rijna riba 15 di aprel 2021 i Spich di dr. Marian Luinstra-Passchier riba 15 di aprel 2021

Spich di Gezaghèber Edison Rijna riba 15 di aprel 2021

Kralendijk – Bon tardi,

Despues di un luna ku mi a anunsiá medidanan severo pa Boneiru awe mi por bisa ku tin un mehorashon. Na sierto momento nos tabatin 470 kaso aktivo di Covid-19. Awe nos tin 72. Esaki ta nifiká ku nos por sali di nivel di riesgo 6 bai nivel 5 te ku dia 29 di aprel.

Danki na e komportashon di boso e kantidat di persona infektá a baha drástiko. Ku seriedat nos a logra den algun dia algu impreshonante. Nos a demonstrá ku nos tur ke un komunidat na unda nos ta biba liber atrobe. Bo por ta orguyoso di bo mes i otro siudadanonan. Bo por ta orguyoso di otronan manera e trahadónan den kuido, esnan ku ta mantené òrdu, e biaheronan ku a bai den karentena. Tur ku tabata den isolashon i esnan ku ta rekuperando i diferente representante, esnan prominente i ehemplar den pueblo. Huntu nos a logra i huntu nos ta sigui logra pa nos kombatí e vírùs di corona. Ku un biaha mas nos a demonstrá ku nos por e. Danki i laga nos rekordá esnan ku no a gana e bataya kontra e vírùs.

Pero nos ta den peliger ainda. E kantidat di hende ku Covid-19 ta haltu ainda. Laga nos para ketu na esnan den hospital. Na Boneiru tin ocho hende den hospital, di kua 3 den special care. Pa aliviá e situashon mester a asta manda pashèntnan Aruba i Colombia pa tratamentu. Esaki ta mustra kon serio e situashon ta ainda.

Mirando e kantidat di hendenan ku ainda tin Covid-19 i esnan den hospital nos mester keda alerta. Ta pa esei nos ta mantené diferente medida te ku 29 di aprel pero na mesun momento ku koutela baha e nivel di riesgo. E toke de keda ta keda for di 9’or di anochi te ku 4’or di mainta. Ta keda prohibí pa bebe alkohòl den área públiko. Ta mantené e karentena pa personanan biniendo for di paisnan di alto riesgo manera anunsiá dos siman pasa.

Lokual sí ta posibel atrobe den e nivel di riesgo 5 ta ku for di mañan ta posibel pa topa un persona ku no ta biba ku bo den kas. Negoshinan ku no ta vital ta keda será, pero si por entregá nan merkansia. Ta posibel pa hasi mas deporte pafó atrobe. Mi kier referí aki na e aklarashon di deporte en detaye riba nos website http://www.bonairecrisis.com.

Pa loke ta trata enseñansa. Skolnan por ta habrí kaba. For di djaluna último skolnan i akohidanan pa mucha ta habrí. Pa skolnan básiko i akohida pa mucha no tin limitashon i restrikshon. Tur mucha por bai skol bèk.

Tur e desishonnan aki ta pa evitá ku e vírùs di corona i tur e variantenan por sigui plama na Boneiru.

Loke tambe ta yudando pa Boneiru bai dilanti ta e kantidat di personanan ku a registrá òf a tuma nan bakuna. Nos ta presentá desde awe e kantidat di henden ku a bakuná den un forma nobo. Esaki pa tin mas klaridat i transparensia den e kantidat di personanan ku ta tuma nan bakuna. Te ku awe un kantidat di kasi 11 mil persona a registrá i mas ku 9 mil persona a haña un òf dos bakuna.

Nos por mihó. Mas persona tin ku bakuná pa nos ta mas protehá. P’esei nos ta habri e oportunidat pa mil persona pa dia por bakuna. Komo kompania i otro instansia tambe por registrá ku henter e personal pa haña bakuna.

Ta bai amplia e posibilidatnan pa bakuná. Di djaluna te ku djasabra por bakuná ku sita entre 9’or te ku mitar di seis di atardi. Pronto por bakuná djasabra i den siman entre mitar di seis i mitar di ocho di anochi. Por presentá na Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas sin ku tin un sita. Riba djadumingu por bakuná sin sita for di 9’or di mainta te mitar di kuater di atardi. Na Forma, banda di Fundashon Mariadal, por bakuná di djaluna te ku djabièrnè entre 8’or di mainta te 1’or di mèrdia sin sita. Esaki ta kuminsá konta for di mañan.

Durante siman por bakuná den bario tambe. Djárason ta keda un dia pa bakuná na Rincon sin ku tin sita. Tin timnan speshal ta drenta den tur bario pa bakuná habitante nan ku ke. Lo anunsiá den media kua bario ta bishitá. Por regla transporte pa esnan ku mester. Pa mas informashon yama 0800-0900.

Mas persona bakuná ménos efekto e vírùs di corona por tin riba nos kurpa i nos komunidat. Esaki ta e úniko manera aworakí pa protehá nos mes. Na momento ku 85% di Boneiru ta bakuná, ku tur hende a haña nan dos protekshon, nos por kuminsá pensa riba un bida manera e tabata ántes. Esta sin èkstra medida pa protehá Salubridat Públiko. P’esei mi ta bolbe hasi un yamada na un i tur pa bakuná.

Toespraak van Gezaghebber Edison Rijna op 15 april 2021

Kralendijk – Goedemiddag,

Een maand nadat ik strenge maatregelen heb aangekondigd voor Bonaire kan ik vandaag zeggen dat er verbetering is opgetreden. Op een gegeven ogenblik hadden we 464 actieve gevallen van Covid-19. Vandaag zijn het er 72. Dit betekent dat we van risiconiveau 6 naar risiconiveau 5 kunnen gaan tot en met 29 april.

Dankzij jullie gedrag is het aantal besmette personen ingrijpend gedaald. Met toewijding hebben we in een aantal dagen samen iets indrukwekkends bereikt. Je kan trots op jezelf zijn en anderen. We kunnen trots zijn op de mensen in de medische zorg, degene die orde hebben gehandhaafd, de reizigers die in quarantaine zijn gegaan. Iedereen die in isolatie was en degene die aan het herstellen zijn en de vertegenwoordigers, prominenten en voorbeeldfiguren in onze gemeenschap. Samen hebben we het gehaald en zullen we de strijd winnen tegen het virus van corona. We hebben nogmaals bewezen dat we het kunnen. Bedankt. Laten we ook stilstaan bij degene die de strijd hebben verloren tegen het virus van corona.

Maar wij zitten nog in de gevarenzone. Het aantal mensen met Covid-19 is nog steeds hoog. Laten wij stil blijven staan bij de mensen in het ziekenhuis. Op Bonaire liggen 8 mensen in het ziekenhuis, van wie 3 in de special care afdeling. Om de situatie te verlichten moesten er zelfs patiënten naar Aruba en Colombia uitgezonden worden voor behandeling. Dit laat zien hoe ernstig de situatie nog steeds is.

Gezien het aantal mensen dat nog Covid-19 heeft en degenen in het ziekenhuis, moeten wij alert blijven. Daarom houden wij verschillende maatregelen aan tot 29 april, maar tegelijkertijd gaan wij voorzichtig een risiconiveau lager. De avondklok blijft van 9 uur ’s avonds tot 4 uur ’s nachts. Het blijft verboden om in het openbaar alcohol te drinken. De quarantaine voor personen die uit hoog risicolanden komen zoals twee weken geleden aangekondigd wordt aangehouden.

Wat wel weer mogelijk is in risiconiveau 5 is dat vanaf morgen het weer mogelijk is om samen te komen met een persoon die geen huisgenoot is. Niet vitale bedrijven blijven dicht, maar ze kunnen wel hun koopwaar bezorgen. Het is weer mogelijk om meer soorten sport buiten te beoefenen. Graag wil ik hier verwijzen naar de gedetailleerde toelichting voor sportactiviteiten op onze website http://www.bonairecrisis.com

Voor wat betreft onderwijs. De scholen zijn sinds maandag weer open. Basisscholen en kinderopvang kunnen zonder restricties open.

Al deze beslissingen zijn om te voorkomen dat het coronavirus en alle varianten zich kunnen blijven verspreiden op Bonaire.

Wat Bonaire ook vooruit helpt, is het aantal mensen dat zich aangemeld heeft voor vaccinatie of dat zich al heeft laten vaccineren. Vanaf vandaag presenteren wij het aantal mensen dat gevaccineerd is in een nieuwe vorm. Dit doen wij voor meer duidelijkheid en transparantie voor wat betreft het aantal mensen dat zich laat vaccineren. Tot en met vandaag heeft een aantal van bijna 11.000 mensen zich aangemeld en meer dan 9000 mensen hebben één of twee prikken gekregen.

Maar wij kunnen beter. Meer mensen moeten zich laten vaccineren zodat wij beter beschermd zijn. Daarom zorgen wij voor de mogelijkheid dat 1000 mensen per dag zich kunnen laten vaccineren. Ook bedrijven en instanties kunnen zich als geheel aanmelden voor vaccinatie met al hun personeel.

De vaccinatieplekken worden uitgebreid. Van maandag tot en met zaterdag kun je met afspraak vaccineren tussen 9 uur s ochtend tot half zes s avonds vaccineren bij het sportcomplex Jorge Nicolaas. Vanaf nu kun je op zaterdag en doordeweeks van half zes tot half acht ’s avonds vaccineren zonder afspraak bij de sporthal. Op zondag tussen negen uur en half vier kun je ook bij de sporthal terecht zonder afspraak. Vanaf morgen kun je elke ochtend doordeweeks tussen 8 uur in de ochtend en één uur in de middag vaccineren zonder afspraak bij Forma bij het ziekenhuis. Doordeweeks zullen ook de wijken bezocht worden om te vaccineren. Op woensdag blijft het mogelijk voor mensen in Rincon om gevaccineerd te worden. Speciale teams gaan alle wijken in om mensen te vaccineren. Via de media wordt bekend gemaakt welke wijken wanneer bezocht worden. Ook kan er vervoer geregeld worden indien nodig. Bel voor meer informatie 0800-0900.

Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe minder effect het coronavirus op ons lichaam en op onze samenleving kan hebben. Dit is momenteel de enige manier om onszelf te beschermen. Op het moment dat 85% van Bonaire gevaccineerd is, als iedereen hun twee prikken heeft gehaald, kunnen wij beginnen te denken aan een leven zoals het eerst was. Dus zonder extra maatregelen om de Volksgezondheid te beschermen. Daarom doe ik weer een beroep op iedereen om zich te laten vaccineren.

Spich di dr. Marian Luinstra-Passchier riba 15 di aprel 2021

Kralendijk – Bon tardi tur hende

Durante e último simannan e kantidat di kontagionan na Boneiru a sigui baha. For di dos siman pasá nos por a mira un bahada. Nos por mira esaki riba e gráfiko aki di dos siman pasá.

E bahada di dos siman pasá a sigui. Por mira esei den e gráfiko aki.

Di un banda tabatin un bahadapasobra ménos hende ta laga tèst nan mes. Di otro banda ta asina ku e porsentahe di kasonan positivo, bou di e hendenan ku a laga tèst nan mes, a baha. Tambe nos ta mira ku ménos hende ku keho manera doló di garganta, tosamentu, sinti anshá, ta mèldu serka dòkter di kas òf na ‘huisartsenpost’. Ademas e kantidat di hende ku mester keda den hòspital a baha poko poko.

Pero nos ta keda kouteloso. No mas ku dos siman pasá tabata Pasku di Resurekshon i esei ta un momento ku hopi famia i amigunan gusta bini huntu. Kasi tur hende a tene nan mes na e medidanan. Parse ku a bai bon, pero ta aki 14 dia numa nos por sa sigur si Pasku tabatin un efekto òf nò riba e kontagionan.

E siman akí skolnan a habri bèk. E riesgo di kontagio di mucha ta abou i masha tiki biaha mucha ta sigui plama e vírùs. Anteriormente nos a ripará ku dosentenan sí tabata kontagiá. E siman akí nos lo sigui e asuntu akí hopi di aserka. E desaroyonan den e grupo di teenager i nan dosentenan tambe ta hopi importante.

E kantidat di hende den hòspital pa motibu di Covid-19 a baha, pero ainda e ta haltu. Nos ta spera ku e kantidat akí lo sigui baha den e próksimo simannan, i esaki lo ta un indikashon ku nos a sali for di e zona di peliger. P’esei por lo pronto tur e medidanan ta nesesario.

For di awe nos lo tin un relato nobo i mas kla di e sifranan di e kantidat di kontagio di Covid-19. Riba e imágen di e relato nobo por mira e kambionan di mas importante mesora.

Pues manera por mira, e kantidat di hende kontagiá a baha. Esei ta un desaroyo den bon direkshon. Pero e úniko manera pa nos por sali for di e zona di peliger ta si tur hende bakuná, manera Gezaghèber a indiká kaba. Pues hasi uso di e posibilidatnan èkstra ku lo bini i bai bakuná. I laga nos spera ku e ora ei aki ratu nos por bisa ku nos a prevení e di kuater ola na Boneiru huntu. Laga nos hasié huntu!

Toespraak van dr. Marian Luinstra-Passchier op 15 april 2021

Kralendijk – Bon tardi tur hende

De laatste weken is het aantal besmettingen op Bonaire verder gedaald. Twee weken geleden was er al een daling zichtbaar. Dat is op deze grafiek van twee weken geleden te zien.

De daling van twee weken geleden heeft zich verder doorgezet. U ziet dat in deze tweede grafiek .

De daling komt aan de ene kant doordat veel minder mensen zich laten testen. Aan de ander kant is het ook zo dat het percentage positief onder de getesten verder is gedaald. Daarnaast zien we dat minder mensen zich met luchtwegklachten zich bij de huisarts en huisartsenpost melden en dat het aantal opnames in het ziekenhuis langzaam afneemt.

Maar we blijven voorzichtig. Nog geen twee weken geleden was het Pasen, een moment waarop families en vrienden graag samen komen. De meeste mensen hebben zich goed aan de maatregelen gehouden. Het lijkt erop dat het goed is gegaan. Maar we weten pas na 14 dagen echt zeker of Pasen wel of geen effect had op de besmettingen.

Deze week zijn de scholen weer begonnen. Kinderen lopen weinig risico om besmet te worden of de besmetting door te geven. We hebben eerder gezien dat docenten wel besmet waren. Dat houden we deze weken goed in de gaten. Ook de ontwikkelingen in de tienergroep en hun docenten is daarbij van belang.

Het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt door Covid-19 is gedaald, maar nog steeds hoog. We hopen dat dat de komende weken verder daalt, als teken dat we uit de gevarenzone komen. Voorlopig zijn daar alle maatregelen nog voor nodig.

We hebben vanaf vandaag een nieuw en duidelijker overzicht van de cijfers van de besmettingen met COVID-19. In het nieuwe overzicht ziet u de belangrijkste veranderingen meteen.

U ziet het, het aantal besmettingen daalt. Dat is een goede ontwikkeling. Maar we komen pas echt uit de gevarenzone als bijna iedereen gevaccineerd is. Dat is echt de enige definitieve uitweg, zoals de Gezaghebber al heeft benadrukt. Maak daarom gebruik van de extramogelijkheden die er nu komen en laat u vaccineren. Dan kunnen we hopelijk straks met elkaar zeggen dat we samen de vierde golf op Bonaire hebben voorkomen. Laten we dat samen doen!