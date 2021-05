Tweede Kamer weer gedeeltelijk open voor publiek

Met ingang van 5 juni 2021 gaat de Tweede Kamer weer gedeeltelijk open voor publiek. Elke woensdag kunnen bezoekers plaatsnemen op de publieke tribune van de plenaire zaal. Per tijdsblok is er plek voor 30 personen. Dat schrijft Voorzitter Vera Bergkamp vandaag in een brief aan de Kamerleden. Zij is verheugd deze stap te kunnen zetten, zeker ook omdat het Tweede Kamercomplex aan het Binnenhof nog maar een korte periode in gebruik is voordat de renovatie start. In het zomerreces verhuist de Tweede Kamer naar haar tijdelijke huisvesting aan de Bezuidenhoutseweg 67.

Bezoekers: aanmelden verplicht

Bezoekers zijn vanaf woensdag 9 juni weer welkom in de Tweede Kamer. Iedereen die de Tweede Kamer wil bezoeken, moet zich van tevoren voor een tijdsblok aanmelden. Dat kan binnenkort via deze website. Er zijn vijf tijdsblokken van twee uur; het eerste start om 10.00 uur. Het laatste tijdsblok loopt door tot einde van de vergadering. Bezoekers kunnen maximaal 1 tijdsblok reserveren. In dat tijdsblok kunnen zij plaatsnemen op de publieke tribune van de plenaire vergaderzaal om een debat te volgen en de Statenpassage bekijken.

In de laatste week dat de Tweede Kamer vergadert voor het zomerreces, is publiek welkom op donderdag 8 juli in plaats van woensdag 7 juli. Die donderdag is een bijzondere dag, want ook echt de allerlaatste vergaderdag aan het Binnenhof.

Werkbezoeken Kamerleden

Kamerleden kunnen met ingang van 5 juni 2021 weer binnenlandse werkbezoeken afleggen. Ook zijn inkomende en uitgaande buitenlandse werkbezoeken weer mogelijk. Daarbij zijn de actuele reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken leidend.

Werkwijze Kamer

De werkwijze ten aanzien van het parlementaire proces wordt verder ongewijzigd voortgezet tot aan het zomerreces. De Voorzitter spreekt in haar brief de hoop uit dat de Tweede Kamer bij de start van het nieuwe parlementaire jaar, in de nieuwe huisvesting, verder open zal kunnen voor publiek.

Lees de brief van de Voorzitter

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news WhatsApp





Tweet



Email

Print



Like this: Like Loading...