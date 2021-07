Notisia di polis di djaluna 12 di yuli te ku djaluna 19 di yuli 2021/Politieberichten van maandag 12 juli tot en met maandag 19 juli 2021

Notisia di polis di djaluna 12 di yuli te ku djaluna 19 di yuli 2021

Detenshon pa ladronisia na sitio di sambuyá

riba djaweps 15 di yüli a detené un mucha hòmber di 16 aña di inisial J.K.R.H. en konekshon ku ladronisia na un sitio di sambuyá situá na Kaya Catalina Diaz Leonora. Algu mas promé e sospechoso a bai ku un iPhone SE kolo pretu for di e sitio di sambuyá.

Ladronisia di skuter

Riba djaweps 15 di yüli a drenta keho di ladronisia di un skuter kolo kòrá di marka Yamaha, numerá MF-70. E skuter tabata stashoná, na lòk, dilanti di un kompleho di apartamentu situá na Kaya Dialma. Entre djárason 14 di yüli i djaweps 15 di yüli, deskonosínan a bai ku e skuter. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa maltrato

Riba djaweps 15 di yüli a deten’é dos muhé ku inisial M.C.E.F. di 31 aña i C.F.L. di 25 aña i un hòmber di inisial J.O.A. di 30 aña, en konekshon ku maltrato.

Ladronisia den negoshi

Den oranan di mainta riba djaweps 15 di yüli, a drenta keho di ladronisia for di un negoshi situá na Hanchi Amboina. Entre djárason 14 di yüli i djaweps 15 di yüli, deskonosínan a bai ku entre otro 12 reguladó di sambuyá, 1 oloshi pa sambuyá di marka Aqualon, algun oloshi ‘nep’ pa sambuyá, 2 brel pa sambuyá di marka TUSA i algun kòmpiuter. Ta investigando e kaso.

Detenshon en konekshon ku menasa

Den oranan di anochi riba djárason 14 yüli a detené tres hòmber na un snek situá na Kaya Dr. Girigorio Hernandez. A detené e hòmber di inisial L.J.A.A. di 19 aña en konekshon ku menasa, J.M.S.N. di 20 aña en konekshon ku menasa i violashon di Lei di Arma BES i J.J.R.G. di 20 aña en konekshon ku maltrato. E hòmbernan tabata enbolbí den un bringamentu.

Kandela den kunuku

Den oranan di atardi riba djárason 14 yüli un notifikashon tokante un kandela na un kas di kunuku situá na Playa Grandi. Na yegada di brantwer i patruya a resultá ku tabata un pida tereno na e kunuku tabata na kandela. E habitante tabata stabil pero a para basta ratu den e huma. Personal di ambulans a kontrolá e na e sitio mes i e no mester a bai hospital. Brantwer a paga e kandela. No tabatin niun herido.

Detenshon

Riba djárason 14 di yüli 2021 alrededor di 6.45 or a detené un hòmber en konekshon ku un kaso kontra moral. Durante di e detenshon e tim investigativo a tene un entrada hudisial tambe na kas di e sospechoso.

Kiebro na Kaya Finlandia

Den oranan mardugá di 14 di yüli a drenta notifikashon di kiebro den un kas situá na Kaya Finlandia. Deskonosínan a fòrsa e porta di patras pa di e forma ei haña akseso na e kas. A bai ku entre otro un lèptòp di marka Apple.

A topa ku droga durante kòntròl di tráfiko

Riba djamars 13 di yüli 2021 alrededor di 11or di anochi a para un outo durante di un kòntròl di tráfiko. Agentenan polisial a sinti holó fuerte di mariwana, riba kua a hasi kòntròl di opio. A haña un puiru blanku, probablemente kokaina i un kantidat di mariwana. A konfiská e outo, telefòn, supstansianan narkótiko i sèn kèsh i a detené e shofùr. Ta trata di un hòmber di inisial S.L.V. di 21 aña di edat.

A detené shofùr di skuter

Riba djamars 13 di yüli alrededor di 7or di anochi a detené un hòmber hóben di 16 aña di edat di inisial S.X.R.N. Shofùr di e skuter a ignorá señal pa para di polis. Seguidamente ku velosidat haltu el a purba kore bai. Polis a persiguié, riba un distansia adekuá, i algun ratu despues a logra detené e shofùr. A konfiská e skuter.

Búskeda di piskadó pèrdí ta kontinuá

Riba djamars 13 di yüli KPCN ku sosten di STINAPA a kontinuá ku e búskeda pa e piskadó pèrdí. For di djaluna 5 di yüli e hòmber Ulrich Pinedo ta pèrdí. Despues ku informashon a drenta e instansianan a bai buska na un di e sitionan di peska. Diferente tim di buseo di STINAPA a buska na e sitio indiká. E búskeda pa Ulrich ta kontinuá.

Ta duna but vários biaha pa manehá bou di influensia

Riba djasabra 17 yüli a hiba un hòmber di inisial J.J.E.L. di 54 aña warda di polis despues ku e tabata kore zeilu riba Kaya Nikiboko Nort. En konekshon ku e resultado di e análisis di rosea, el a haña un prosèsferbal i prohibishon pa manehá pa 10 ora. E siguiente dia, djadumingu 18 di yüli a detené un hòmber di inisial C.V.B. di 44 aña di edat pa manehá bou di influensia. A para e hòmber riba Kaya Korona na momentu ku e tabata kore zeilu. A hib’e warda di polis pa un análisis di rosea. En konekshon ku e nivel haltu di alkohòl el a haña un prosèsferbal i tambe prohibishon pa manehá pa 8 ora.

Detenshon despues di aksidente

Riba djasabra 17 di yüli un aksidente entre dos outo a tuma lugá riba e krusada di Kaya Essequibo i Kaminda Lac. Un di e vehíkulonan a bai dal den muraya di un kas i a kousa daño na e pipa di awa. Shofùrnan di ámbos outo a resultá di no tin reibeweis. Un di e shofùrnan tabata bou di influensia di alkohòl i a detené pa manehá bou di influensia. A hib’e warda di polis pa hasi un análisis di rosea despues di kua el a haña un prosèsferbal i prohibishon pa manehá pa 9 ora. Shofùr di e otro outo tabatin un visa ku a kaduká for di yüni 2021, pero el a duna di konosé ku e tin un pèrmit di estadia na kas. En espera di e dokumentunan korekto a hib’e warda di polis. Despues ku a trese i kontrolá e dokumentunan, e por a bai kas ku un prosèsferbal pa manehá sin reibeweis bálido.



Detenshon en konekshon ku buracheria

Riba djabièrnè 16 di yüli a detené un hòmber di inisial J.G.R. di 58 aña, despues ku a par’e i kontrolá e riba Kaya Papa Cornes. A hib’e warda di pa un análisis di rosea despues di kua el a haña un prosèsferbal pa manehá bou di influensia i tambe prohibishon pa manehá pa 12 ora.

Ladronisia i kiebro

Riba djabièrnè 16 di yüli a drenta keho di ladronisia di un pòmp di awa for di un kunuku den besindario di Subi Blanku. Riba e mesun dia a drenta keho di kiebro den un akomodashon turístiko situá Bulevar E.E.G. Deskonosínan a bai ku entre otro un telefòn selular i un tas di skouder ku komo kontenido entre otro algun tarheta di banko. Ta investigando ámbos kaso.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

