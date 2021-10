10 aña sosio den sonrisa  / 10 jaar partners in smiles

10 aña sosio den sonrisa

Poko tempu pasá, CliniClowns a sorporesá kolaboradó i direktiva di BDO ku un momentu festivo pa selebrá ku BDO ta sosio korporativo di CliniClowns Kòrsou 10 aña kaba! E payasonan a saka e kolaboradónan for di nan ofisina pa un brindis chikitu na okashon di e hubileo speshal aki i pa entregá un regalo konmemorativo na direktiva. Tur kolaboradó tambe a risibí un rekuerdo individual. Finalmente e ‘Koro Improvisá di CliniClowns’ a emoshoná un i tur ku nan kansion di gradesimentu improvisá spesialmente pa BDO. “E kos úniko di e kolaborashon aki ta ku e ta kargá ampliamente pa henter e kompania; 10 aña pasá tabata un desishon kolektivo di tantu e kolaboradónan komo direktiva pa sostené CliniClowns i bo por sinti esei te dia djawe. Tur aña e kolaboradónan ta yuda ku e ‘fiesta di ròlstul’ na SGR, nan ta kontrolá nos kuenta anual i nan ta sostené nos organisashon riba tereno finansiero. Asina nos por keda trese momentunan di distraishon i dibertishon pa hendenan ku ta pasando den kosnan difisil. E kontinuidat di e sosten di BDO ta indispensabel pa nos; e ta duna nos fundashon un sentido di trakilidat pa por fókùs riba e trabou importante,” segun CliniClowns den nan palabranan di gradesimentu.

Fundashon CliniClowns Kòrsou ta trese distraishon i goso pa mucha ku malesa i mucha ku un limitashon físiko òf mental, i pa hende grandi ku demensia. Pa medio di improvisashon, wega i muzik, e payasonan ta duna atenshon na e personanan tras di e malesa òf limitashon i asina ta krea momentunan chikitu di alegria i felisidat, ku kua un hende por sinti su mes emoshonalmente mas fuerte atrobe, ounke ta pa un ratu so. E payasonan ta profeshonalnan entrená i tur bishita na e diferente institushonnan i kasnan ta kompletamente grátis. Esaki ta posibel solamente ku donashon for di komunidat. Por sostené CliniClowns por ehèmpel dor di kumpra un ‘fundraising artbag’ tas , òf dor di bira donatùr, òf ‘corporate’ sponsor.

10 jaar partners in smiles

Onlangs werd medewerkers en directie van BDO feestelijk verrast door de CliniClowns; dit om te vieren dat BDO al 10 jaar lang Corporate Partner is van CliniClowns Curacao! De clowns haalden de medewerkers vanachter hun bureau mee naar buiten waar er gezamenlijk geproost werd op het bijzondere jubileum en een aandenken werd overhandigd aan het management. Ook elke medewerker kreeg een individuele attentie. Tot slot bracht ”Het CliniClowns Improvisatiekoor” iedereen in vervoering met een speciaal voor BDO geïmproviseerd danklied. “Het bijzondere is dat het partnership breed gedragen wordt door het bedrijf; het was 10 jaar geleden een gezamenlijke beslissing van medewerkers en directie en dat zie je nog steeds terug. De medewerkers helpen jaarlijks bij de rolstoeldisco bij SGR, ze controleren onze jaarrekeningen én we worden financieel gesteund door het bedrijf, zodat we de mensen die het moeilijk hebben met behulp van de clowns een moment van afleiding en plezier kunnen bieden. De continuïteit van de steun van BDO is een groot goed; dat geeft intern voor de stichting ook de rust om te focussen op het werk. “aldus CliniClowns in hun dankwoord.

Stichting CliniClowns Curaçao zorgt voor afleiding en plezier bij zieke kinderen en kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking, en bij mensen met dementie. Door improvisatie, spel en muziek richten de clowns zich op de persoon achter de ziekte of de beperking en ontstaan er geluksmomentjes waardoor iemand zich weer emotioneel sterker voelt. De clowns zijn getrainde professionals en de bezoeken aan de instellingen zijn gratis. Dit is alleen mogelijk door giften uit de gemeenschap. Men kan CliniClowns steunen door bijv. een CliniClown Artbag (boodschappentas) te kopen, donateur te worden, of als bedrijf te sponsoren.

