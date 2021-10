Verdediging Zonnebloem (1)

Op 30 september 2021 zijn cliënten, mevrouw Cijntje-Gout en de heer Cijntje in de

zaak Girasol/Zonnebloem vrijgesproken van de aan hen ten laste gelegde strafbare

feiten. Dat het Openbaar Ministerie in deze zaak zelf vrijspraak heeft geëist is naar de

mening van de verdediging het minste dat het Openbaar Ministerie in deze zaak heeft

kunnen doen. De onherstelbare schade die het Openbaar Ministerie cliënten en hun

naastbestaanden heeft aangericht heeft hun namelijk bespaard kunnen blijven.

Al vrij snel na de aanhouding van cliënten op 4 september 2020 en in de maanden

daarna is het Openbaar Ministerie door de verdediging herhaaldelijk erop gewezen dat

de beschuldigingen onterecht waren nu er geen sprake was van verduistering of

witwassen. Ook bleek dat door het Openbaar Ministerie onzorgvuldig en onvolledig

onderzoek was gedaan naar de verdenkingen van verduistering en witwassen

gedurende de 3 jaren voorafgaand aan de aanhouding van cliënten. Na hierop te zijn

gewezen door de verdediging weigerde het Openbaar Ministerie te onderkennen dat

het hier een fout had gemaakt. In plaats van zich magistratelijk op te stellen zette het

Openbaar Ministerie het strafrechtelijk onderzoek door, door koers te wijzigen. Het

Openbaar Ministerie ging nu actief op zoek naar bewijs om de verdenkingen van

verduistering en witwassen alsnog te onderbouwen. Naar waarheidsvinding was het

Openbaar Ministerie niet (langer) op zoek, maar naar een veroordeling. Dat is niet

magistratelijk. De onderzoeksresultaten hebben immers reeds in oktober 2020 de

onschuld van cliënten bevestigd. In mei 2021 hebben de nieuwe onderzoeksresultaten

opnieuw bevestigd dat er geen sprake is van een verdenking van verduistering noch

witwassen. Toch ging het Openbaar Ministerie tot de dagvaarding van cliënten over.

Aan de dagvaarding van mevrouw Cijntje-Gout voegde het Openbaar Ministerie zelfs

twee nieuwe strafbare feiten toe. Twee nieuwe beschuldigingen waarvan op voorhand

al vast stond dat een veroordeling niet mogelijk kon zijn.

Slechts één goede officier van justitie of één goede rechter was nodig om deze

nachtmerrie voor cliënten te stoppen. Het is pas 13 maanden later, ter terechtzitting

van 30 september 2021, geweest dat het Openbaar Ministerie zich uiteindelijk van zijn

magistratelijke kant heeft laten zien. Dit was als gevolg van een nieuwe officier van

justitie die de zaak in behandeling kreeg.

Voor cliënten, hardwerkende burgers, is het schokkend geweest te hebben moeten

ervaren dat het Curaçaose rechtssysteem – op welk behoorlijk functioneren zij hebben

vertrouwd toen zij werden aangehouden, maar ook toen zij tot twee keer toe werden

opgenomen in de gevangenis- zo diep heeft gefaald en hun juist niet heeft beschermd

tegen het woeste handelen van het Openbaar Ministerie. Ook is het voor hen

schokkend geweest dat ter bewerkstelliging van hun onschuld in rechte zij niet konden

rekenen op het onderzoeksteam van het Openbaar Ministerie, maar volledig waren

overgelaten aan een gemotiveerde advocaat en een gemotiveerde financieel

deskundige om het tegendeel te bewijzen.

Binnen een democratische rechtsstaat, die Curaçao is, moeten burgers er altijd op

kunnen vertrouwen dat een machtig orgaan als het Openbaar Ministerie op zoek is

naar waarheidsvinding (“wat er werkelijk is gebeurd”), daarnaar zorgvuldig onderzoek

doet alvorens tot aanhouding over te gaan en zich continu magistratelijk opstelt. Alleen

een dergelijke werkwijze waarborgt dat burgers beschermt blijven tegen ondoordacht

optreden van de overheid, in welke bescherming de overheid cliënten ernstig is

tekortgeschoten.

