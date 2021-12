Uitspraak vaststelling van de Landsverordening herziening Oostpunt

Waar gaat de zaak over?

Na een civiele procedure en een periode van onderhandelingen is tussen de eigenaren van

Oostpunt en het Eilandgebied Curaçao in 2010 een vaststellingsovereenkomst tot stand

gekomen. Daarin zijn onder meer afspraken gemaakt over onderzoeken naar

ontwikkelmogelijkheden van Oostpunt. Vervolgens is een concept-landsverordening opgesteld,

die eind 2012 ter inzage heeft gelegen. Na diverse aanpassingen is op 19 januari 2017 de

Landsverordening herziening Oostpunt vastgesteld. Eisers zijn het niet eens met de wijze

waarop deze landsverordening tot stand gekomen is en ook niet met de

ontwikkelmogelijkheden die deze landsverordening volgens hen toestaat. De wetgever en de

eigenaren van Oostpunt vinden dat de Landsverordening herziening Oostpunt zorgvuldig tot

stand is gekomen en passende ontwikkelingen mogelijk maakt.

Wat is de uitspraak van het Gerecht?

Het Gerecht verklaart sommige beroepen niet-ontvankelijk en sommige beroepen ongegrond.

Dat betekent dat de Landsverordening herziening Oostpunt blijft gelden.

Waarom zijn sommige beroepen niet-ontvankelijk?

Alleen belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Lar-rechter. Iemand is bij de vaststelling

van een ontwikkelingsplan belanghebbende als hij of zij daardoor rechtstreeks in zijn of haar

belang wordt getroffen. Een natuurlijk persoon wordt rechtstreeks in zijn of haar belang

getroffen als hij of zij gevolgen van enige betekenis van het ontwikkelingsplan ondervindt. Het

Gerecht vindt bij een van de eisers niet aannemelijk dat hij gevolgen van enige betekenis

ondervindt, omdat hij op een te grote afstand van Oostpunt woont. Rechtspersonen kunnen ook

belanghebbenden zijn. Dan moet gekeken worden naar de belangen die zij krachtens hun

doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden behartigen. Van sommige eisers

beschikt het Gerecht niet over de informatie om dit te kunnen beoordelen. Van andere eisers

vindt het Gerecht dat zij gelet op hun doelstellingen niet rechtstreeks in hun belang worden

getroffen of dat zij niet meer actief zijn en dus om die reden niet als belanghebbende kunnen

worden aangemerkt.

Hoe zit het met de rechtsbescherming tegen de vaststelling van een ontwikkelingsplan?

Uit artikel 13, derde lid, van de Landsverordening grondslagen ruimtelijke

ontwikkelingsplanning volgt dat tegen de vaststelling van een ontwikkelingsplan beroep

openstaat bij de Lar-rechter. Maar omdat het in dit geval gaat om een landsverordening en de

wetgever afwegingen heeft gemaakt bij de vaststelling daarvan, heeft de Lar-rechter beperkte

toetsingsmogelijkheden. De rechter mag niet in de afweging van de wetgever treden, behalve als

het resultaat daarvan in strijd zou komen met de artikelen 3 tot en met 21 van de Staatsregeling

(de ‘klassieke grondrechten’) of met internationaal recht met rechtstreekse werking. De Larrechter biedt ondanks de beperkte toetsingsmogelijkheid dus wel rechtsbescherming, zowel bij

het Gerecht in eerste aanleg als in hoger beroep bij het Hof. Verder bestaat de mogelijkheid om

voorafgaand aan de vaststelling van een ontwikkelingsplan voor iedereen om tegen het

ontwerp-ontwikkelingsplan schriftelijke bezwaren in te dienen en voor belanghebbenden om

tegen de ontwerp-bestemmingsvoorschriften schriftelijke bezwaren in te dienen. Die procedure

staat in artikel 11 van de Landsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao

(EROC). Naar het oordeel van het Gerecht is dit artikel van toepassing, ook al gaat het hier om

de totstandkoming van een landsverordening.

Is de Landsverordening herziening Oostpunt in strijd met het EVRM en of internationale

(milieu)verdragen?

Het Gerecht vindt van niet. De artikelen 6 en 13 van het EVRM zien kort gezegd op het recht op

een eerlijk proces en op het recht op toegang tot de rechter. Deze artikelen vereisen echter geen

effectief nationaal rechtsmiddel tegen formele wetgeving, zoals de Landsverordening herziening

Oostpunt. Verder wijst het Gerecht op wat zij heeft gezegd over (de systematiek van)

rechtsbescherming bij de vaststelling van een ontwikkelingsplan. Er is ook geen strijd met

artikel 8 EVRM. Dat artikel kan in het geding zijn indien de overlast zo is dat die een betrokkene

in ernstige mate in zijn gezondheid treft of hem belet in zijn woongenot en zijn privé- of

gezinsleven. Dat hebben eisers niet aannemelijk gemaakt. De artikelen in de internationale

verdragen die eisers hebben genoemd, zijn zo geformuleerd dat die niet zonder nadere

uitwerking in nationale regelgeving direct toepasbaar zijn. Daar kunnen eisers zich dus niet op

beroepen. En voor zover al sprake zou zijn van zogenoemde directe werking, is het Gerecht van

oordeel dat de Landsverordening herziening Oostpunt met deze artikelen niet in strijd is. Dat

komt door de tekst die is opgenomen in de Landsverordening herziening Oostpunt. Daarin staat

kort gezegd dat ontwikkelingen van de gronden te Oostpunt slechts kunnen plaatsvinden, als er

passende voorwaarden worden gesteld en passende maatregelen worden getroffen die

effectieve bescherming van de omgeving in overeenstemming met internationale verdragen

waarborgen.

