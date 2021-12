CHATA ta diskutí riba derechi i obligashonnan di bakunashon riba e tereno di trabou

Ku miembronan di rekurso humano durante konferensia di mesa rondó

Willemstad, Desember 9, 2021 – Ayera CHATA a organisá un Konferensia di Mesa Rondó pa trahadónan di rekurso humano ku a tuma lugá. Pa e tópiko di diskushon; “Bakunashon di COVID-19 – derechi i obligashonnan riba tereno di trabou”, CHATA a invitá spesialista riba lei di trabou i asosiado Van Eps Kunneman van Doorne, Sra. Daniëlla Engelhardt.

Pa kuminsá e mainta, CHATA su direktor, Sra. Maria- Helena Seferina a duna un bon biní na tur esnan ku tabata presente i a duna un introdukshon kòrtiku tokante e importansia di e tópiko akí pa e sektor di turismo i hospitalidat. ”Manera nos tur sa, e pandemia di COVID-19 a interumpí merkadonan di trabou globalmente i ta importante pa sa kon e pandemia a afektá Kòrsou su forsa laboral”. Sra. Engelhardt a kuminsá su presentashon ku un elaborashon tokante futuro di merkado laboral despues di e pandemia, espesífikamente e pregunta, si e doño di trabou por eliminá un empleado basá riba e echo ku un empleado ta ninga di bakuná.

Sra. Engelhardt a trata e tópiko akí basá riba diferente kasonan den korte, lokal i internashonal. Komo ku e no ta obligatorio pa lei pa bakuná kontra di COVID-19, doñonan di trabou den vários okashon tin e reto pa trese e mihó solushon posibel pa e trahadónan i nan negoshi. Evaluando diferente kaso, lo konkluí ku prinsipalmente un doño di trabou no por obligá un empleado pa bakuná. Tampoko en general e no ta posibel pa kita un empleado for di su trabou pa motibu ku e no ke bakuná. Sinembargo, den práktika tin sierto sirkunstansianan kaminda den korte sí por disidí ku e sirkunstansianan ta asina spesífiko ku e sí ta posibel pa kibra e relashon di trabou, pa motibu di no bakuná. E no ta sosodé fásil i den korte so por disidí esaki.

Vários persona den e grupo di partisipante tambe ta di opinion ku e stimulashon di bakunashon ta keda importante. Ademas e doñonan di trabou tin ku tene na kuenta ku tin un posibilidat ku nos gobièrnu lo implementá reglanan nobo den futuro kaminda bakunashon lo bira obligashon. Manera otro paisnan ta hasi kaba, i asta na Merka e ta anunsiá kaba i mas serka banda di kas, manera na Saint Martin, e parti fransés a implementá bakunashon obligatorio pa sierto sektor kaba.

Dependé kon e pandemia lo sigui, nos tin ku tene na kuenta ku pa lei e reglanan por kambia den futuro na Kòrsou tambe i ku empleadonan en general lo mester bakuná obligatoriamente. Na e momento akí nos ta fèrwagt ku lo tin mas kaso den korte, ku lo determiná e espasio ku un doño di trabou, meskos ku empleado tin.

CHATA ta spera di por kontinuá e konferensianan akí pa stimulá mas kòmbersashon i otro oportunidatnan interesante.

CHATA bespreekt vaccinatierechten en -verplichtingen op de werkvloer

Tijdens rondetafelgesprek met HR-leden

Willemstad, December 9, 2021 – Gisteren organiseerde CHATA een rondetafelgesprek voor HR-adviseurs van de CHATA Leden. Voor het gesprek wat gisteren plaats vond met het onderwerp “Covid-19 vaccin – rechten en plichten op de werkvloer” nodigde CHATA arbeidsrechtspecialist en Associate VanEps Kunneman vanDoorne, mevrouw Daniëlla Engelhardt uit.

Als aftrap van de ochtend heette CHATA’s algemeen directeur, mevrouw Maria-Helena Seferina, de aanwezigen welkom en gaf ze een korte introductie over het belang van dit onderwerp voor de Hospitality en Toerisme sector. “Zoals we allemaal weten heeft de Covid-19-pandemie de arbeidsmarkten wereldwijd verstoord. Daarom is het belangrijk om te weten hoe de pandemie, de arbeidsomstandigheden van Curaçao heeft beïnvloed”. Vervolgens begon Mevrouw Engelhardt haar presentatie met de uitdagingen die werkgevers vanwege de pandemie doormaken en de vraag werd neergelegd of een werkgever een werknemer kan ontslaan, omdat de werknemer weigert zich te laten vaccineren.

Mevrouw Engelhardt besprak het onderwerp aan de hand van verschillende praktische lokale en internationale rechtszaken. Omdat het wettelijk niet verplicht is om te vaccineren tegen COVID19, staan ​​werkgevers, gezien de nieuwe uitdagingen rond Covid-19 vaccinaties, in veel gevallen voor de uitdaging om met de best werkbare oplossingen voor werkgever en werknemer te komen. Tijdens het evalueren van de casussen kon worden geconcludeerd dat een werkgever een werknemer niet kan verplichten om te vaccineren. Ook is een ontbinding van de arbeidsovereenkomst, vanwege het niet willen vaccineren, in het algemeen niet mogelijk. In de praktijk wordt er door de Rechter wel rekening gehouden met bepaalde specifieke omstandigheden en daarmee kan in een rechtszaak de arbeidsverhouding ontbonden worden, vanwege niet willen vaccineren tegen Covid-19. Ondanks dat dit tegen een van de fundamentele menselijke rechten ingaat. Dit komt echter zelden voor en kan nergens anders dan in de rechtszaal bepaald worden.

Het grootste deel van de groep concludeerde dat stimulering van vaccinaties belangrijk blijft. Ook is het belangrijk dat werkgevers nu al nadenken over de mogelijkheid dat onze regering in de toekomst mogelijk ander beleid zal invoeren en het vaccineren van medewerkers wel verplicht wordt. Net zoals dit in andere landen in de wereld ook al is aangekondigd. Zelfs heel dicht bij huis, zoals op Saint Martin, heeft de Franse kant van het eiland al een vaccinatieplicht voor specifieke sectoren.

Afhankelijk van hoe het virus zich verder ontwikkelt, moeten we er rekening mee houden dat het in de toekomst mogelijk wettelijk verplicht wordt voor medewerkers om zich te laten vaccineren. Vooralsnog is de verwachting dat hierover steeds meer gerechtelijke procedures volgen, die parameters gaan bepalen waarbinnen werkgevers en werknemers kunnen manoeuvreren.

CHATA kijkt ernaar uit om deze bijeenkomsten voort te zetten om interessante discussies te stimuleren en daarmee kansen te creëren.

CHATA discusses vaccination rights and obligations

on the work floor

During roundtable discussion with HR members

Willemstad, December 9, 2021 – Yesterday, CHATA hosted a roundtable discussion for its HR members. For yesterday’s roundtable discussion with the topic “COVID-19 vaccine – rights and obligations on the work floor”, CHATA invited employment law specialist and attorney of VanEps Kunneman VanDoorne, Ms. Daniëlla Engelhardt.

To kick off the morning, CHATA’s Managing Director, Mrs. Maria-Helena Seferina, welcomed those present and gave a brief introduction on the importance of the topic in the sector. “As we all know the Covid- 19 pandemic has disrupted labor markets globally, it is important to know how the pandemic has affected Curaçao’s workforce”. Ms. Engelhardt started her presentation elaborating on the many challenges companies are dealing with due to the pandemic, specifically focusing on the question whether an employer should be able to dismiss an employee due to the fact that the employee refuses to get vaccinated.

Ms. Engelhardt discussed the topic based on various practical local and international court cases. As to date there is no statutory obligation in Curacao to get vaccinated against COVID-19, which can lead to challenges on the work floor and ultimately employers in many instances facing the challenge to come up with the best workable solutions for their people and their business. Evaluating the various cases, it can be concluded that in principle, an employer cannot mandate the COVID-19 vaccine. Furthermore, an immediate dismissal of the employment agreement is generally not permitted. However, depending on the specific circumstances of the case, a Court might rule that mandating the COVID-19 vaccine and thus infringing a fundamental right of an employee would be allowed, though such will not easily be the case and will ultimately have to be determined by the Court.

Most of the group concluded that stimulation of vaccinations continues to be important, and it is important for employers ahead of time to think about the possibility that our government at one time in the future, will implement legislation, based on which there would be an obligation to get vaccinated, which other countries, like the U.S.A. but also closer to home, the French side of Saint Martin, are doing already for certain specific sectors.

In any event, depending on how the virus continues to develop, we have to take into consideration that it might become a statutory obligation in the future for employees to get vaccinated. For now, the expectation is that there will be more and more litigation in this respect, which will mostly determine the parameters between which employers and employees can maneuver.

CHATA looks forward to continuing these meetings to stimulate interesting discussions and open windows of opportunity.

