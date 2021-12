MINISTERIO KONSERNÍ ASUNTUNAN GENERAL I PROMÉ MINISTER DISKURSO DI GOBERNADOR DI KÒRSOU SEÑORA LUCILLE GEORGE-WOUT NA OKASHON DI SELEBRASHON DI PASKU, 25 DESÈMBER 2021 Kerido kompatriota, E pandemia di ‘Corona’ un bes mas a gòlpia nos ku forsa e aña akí, ounke di forma distinto. Desafortunadamente, hopi di nos tin di paga un preis haltu pa esaki. Pa hopi empresario a resultá difísil mantené nan negoshi habrí a pesar di e sosten ku gobièrnu a bin ta duna. Empleadonan regularmente a haña nan ta risibí ménos entrada pa asina entre otro por baha gastu di gobièrnu i di empresanan. Muchanan ku ta bai skol a pèrdè basta lès, miéntras ku nos studiantenan tambe a haña nan ta keda pa largu tempu nan so den nan kamber leu fo’i kas. Pa no papia mes di nos sektor di kuido ku te ainda ta bou di basta preshon. Sinembargo, durante e aña akí ku ta serka di kaba, nos a deskubrí formanan nobo pa uni a pesar ku e pandemia a tene nos mas separá di otro ku loke mi a deseá di mira. Esaki, brindando amor pa otro. Pasó amor a demostrá di por vense tur klase di kontratempu! Amor pa famia i amigu por salta kualke barera i salta kualke distansia. Dios grasia ku e teknologia di awendia tambe ta aportá hopi bon den situashonnan manera esaki. Di e forma akí nos a demostrá nos mes di ta kapabel pa huntu logra manehá e krísis akí, kuidando nos mes i kuidando otro. No solamente riba tereno di salubridat, pero tambe pa ku nos seguridat i bienestar. Esaki ta algu di apresiá, sigur awor na okashon di Pasku. E desafionan ku Kòrsou ta enfrentando ta grandi; e abismo di pobresa a bira pió debí na e pandemia, tin hopi inseguridat riba merkado laboral, falta di invershon, eskases den sektor sosial, falta di kumplimentu den prestashon di servisio públiko i e deterioro di loke nos muchanan mester presta den enseñansa ta motibu di preokupashon. E gabinete ku na yüni a asumí e kargo, ku na kabes Promé Minister Pisas, tambe ta konsiente di tur e desaroyonan akí. Gobièrnu ta trahando enérgikamente pa implementá e akuerdonan ku a sera ku Hulanda den kuadro di e Pakete Pais, o sea, e Landspakket. Esaki ta algu ku nos tur por mira i konfirmá, i ta bon pa nos apresiá. E krísis di ‘Corona’ a mustra kuantu nos ta dependé di otro, no solamente nos komo pueblo di Kòrsou, sino tambe komo pais huntu den Reino, i asta komo parti di mundu. Nos a rekonosé esei i nos ta trahando duru na tur dos banda di oséano pa, mediante kooperashon denter di Reino, kombatí e krísis i krea un pais resiliente a traves di desaroyo i reforma. Respetá i konfia otro ta nifiká ku e dependensia ei ta un fortalesa kaminda por yega na e sosten nesesario. Esaki ta mustra un bes mas ku denter di Reino tin muchu mas di loke ta uni nos ku loke ta separá nos. E aña akí, nos isla a bolbe mustra generosidat i solidaridat. Vários kompatriota a komprometé nan mes desinteresadamente ku un bon kousa. Bunita ehèmpel di e kompromiso akí nos por a mira durante bishita resien di prinsesa Beatrix na Kòrsou. Ta trata aki por ehèmpel di: – Oscar, un yònkuman di 10 aña, ku spontáneamente a tuma e kurashi pa yuda salba bida di un flamingo ku despues a risibí e nòmber Oscar; – e esfuersonan kontinuo di organisashonnan kontra violensia doméstiko i abuso di mucha; – i tambe e inisiativa di residentenan lokal pa huntu krea un hòfi den bario ku awor ta produsiendo fruta i bèrdura fresku tur dia. Tur e ehèmpelnan akí, ni maske kon grandi òf chikí, ta kontribuí grandemente na e espíritu i nifikashon di Pasku. Ta ehèmpelnan ku ta pone mi sinti orguyoso komo boso gobernador i ta kosnan pa nos tur tambe tesorá. Nos libertat individual ta sigui limitá debí na e medidanan ku a tuma den e lucha kontra e vírùs di ‘Corona’ i ku obligatoriamente nos mester kumpli ku nan, kual tin be por tin konsekuensianan grandi pa nos. Awor … na lugá di sufri, nos por disidí pa huntu aseptá i prosesá e limitashonnan akí! E ora ei e karga ta bira ménos pisá. Libertat tin su nifikashon esensial si huntu nos por eksperensi’é i us’é na bienestar di otro, en partikular na bienestar di henter komunidat di Kòrsou. Ta yega e dia ku nos lo por bolbe interaktuá manera kustumber … ku welanan por karga nan ñetu riba skochi, ku nos por bai misa, Snoa, mòskei i tèmpel sin restrikshon, gosa huntu di un bunita espektákulo i evento deportivo i selebrá tur loke nos ke den libertat total. Hustamente e tempu akí di aña ta eksigí mashá di nos tur, pero mi ke pidi boso pa sigui perseverá. Mi ta spera aserka ku mi por konta ku boso tambe pa yuda redusí e vírùs na Kòrsou. Ta na interes di nos tur; tantu di e personanan enfermo òf frágil komo di e hendenan ku ta pèrkurá pa nan sernan kerí. Huntu nos ta warda yegada di e aña nobo, ku e speransa ku na 2022 i den futuro nos por bolbe brasa otro plenamente! Mi kasá Herman i ami ta deseá tur hende, unda ku bo por ta, i kual sea bo sirkunstansia personal, un felis Pasku! Manera semper, mi pensamentunan i kurason ta ku boso.

GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT KERSTTOESPRAAK VAN DE GOUVERNEUR VAN CURAÇAO MEVROUW L.A. GEORGE-WOUT, 25 DECEMBER 2021

Lieve landgenoten,

De coronapandemie heeft ons allemaal, zij het op verschillende wijze, ook dit jaar zwaar getroffen. Helaas betalen velen onder ons daar een grote prijs voor. Vele ondernemers hebben het moeilijk om, ondanks de steun van de overheid, hun zaak draaiende te houden; werknemers hebben veelal inkomen moeten inleveren om de kosten van de overheid en bedrijven te beheersen en scholieren hebben onderwijs moeten missen, terwijl onze studenten vaak op hun studentenkamers op zichzelf waren aangewezen. Maar ook de gezondheidszorg staat nog steeds onder druk.

Desondanks hebben we het afgelopen jaar, dat ons door de pandemie meer gescheiden hield dan me lief is, nieuwe manieren gevonden om tot elkaar te komen. De liefde voor familie en vrienden kan elke afstand overbruggen, en gelukkig helpt de technologie daar ook een beetje bij. Met elkaar hebben we op ons eiland laten zien; ook dit kunnen we aan. Door oog voor elkaar te hebben. Niet alleen voor elkaars gezondheid maar ook voor elkaars veiligheid en welzijn. Laten we dat op deze Kerstdag koesteren.

De uitdagingen waar Curaçao voor staat zijn groot; de door de pandemie verergerde armoedekloof, onzekerheid op de arbeidsmarkt, het uitblijven van investeringen, tekorten in maatschappelijke sectoren, het achterstallig onderhoud in de uitvoering van publieke diensten en de dalende onderwijsprestaties zijn zorgwekkend.

Het in juni aangetreden kabinet onder aanvoering van Minister-President Pisas beseft dat ook. Het kabinet is voortvarend aan de slag gegaan met het uitvoeren van de gemaakte afspraken met Nederland in het kader van het Landspakket. Dat mag gezien en gezegd worden, en dat is iets wat we moeten vasthouden. De coronacrisis heeft zichtbaar gemaakt hoezeer we van elkaar afhankelijk zijn. Niet alleen onderling als bevolking van Curaçao maar ook als landen binnen het Koninkrijk, en zelfs wereldwijd. We hebben dat erkend en er wordt nu aan beide zijden van de oceaan hard gewerkt om door samenwerking binnen het Koninkrijk de crisis te bestrijden en door ontwikkeling en hervorming de weerbaarheid van ons eiland te versterken. Als we elkaar respecteren en vertrouwen geven, is die afhankelijkheid een kracht waarop we kunnen steunen. Binnen het Koninkrijk is er zoveel meer dat ons met elkaar verbindt dan dat ons van elkaar scheidt.

Het afgelopen jaar heeft ons eiland zich weer vrijgevig en solidair betoond. Zoveel eilandgenoten hebben zich belangeloos ingezet voor een goede zaak. We hebben daar mooie voorbeelden van kunnen zien tijdens het recente koninklijke bezoek van prinses Beatrix aan Curaçao. Of dat nou de dappere actie van de 10-jarige Oscar was die spontaan besloot te helpen bij het redden van een flamingo, die daarna Oscars naamgenoot werd, de continue inzet van medewerkers van organisaties tegen huiselijk geweld en kindermishandeling of het initiatief van buurtbewoners die door samen te werken een voedselbos konden aanleggen dat nu dagelijks voorziet in vers fruit en verse groenten. Al deze voorbeelden hoe groot of klein dragen bij aan verbondenheid en hoop waar het Kerstverhaal symbool voor staat. Dat maakt mij als jullie Gouverneur trots en ook dit is iets om te koesteren.

Noodgedwongen wordt onze individuele vrijheid nog steeds beperkt door de maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het coronavirus en die soms zware gevolgen hebben. Met zijn allen kunnen we die beperkingen aanvaarden, in plaats van ze te ondergaan. Vrijheid is alleen maar zinvol wanneer we die samen kunnen beleven en inzetten voor het welzijn van anderen, en in het bijzonder van de hele Curaçaose samenleving. De dag komt dat we opnieuw ongedwongen met elkaar kunnen omgaan; dat grootouders hun kleinkinderen op schoot kunnen nemen; dat we zonder beperkingen in de kerk, synagoge, moskee en tempeldiensten kunnen bijwonen, samen van een mooi optreden kunnen genieten en in alle vrijheid feest kunnen vieren. Deze periode vraagt veel van eenieder, maar ik vraag u om vol te houden. Ik hoop op u te mogen rekenen, om ook op Curaçao het virus helpen terug te dringen. Dat is in het belang van iedereen; van mensen die ziek of kwetsbaar zijn en van hen die zich zorgen maken om hun naasten.

Wij kijken met u uit naar volgend jaar. Een jaar, waarin we de toekomst en hopelijk ook elkaar weer ten volle kunnen omarmen!

Mijn echtgenoot Herman en ik wensen u allen, waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn, een gezegend Kerstfeest.

U bent in mijn gedachten.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype