Temporada di fin di aña Ta bon pa tene na cuenta lo siguiente

Oranjestad, 28 di December 2021- Aruba: Fin di aña ta den porta y nos tur ta contento di por celebra esaki cu nos tradicionan di come cosnan dushi na famia te cu core cu tur fuku y bisa ayo na e aña 2021.

Cu tur e celebracionan aki, nos di Departamento di Salud Publico, kier enfoka riba celebra un fin di aña na un manera responsabel.

Uzo di alcohol durante temporadanan festivo, ta consehabel pa no abusa di esaki y ta conciente cu si bo ta bebe no stuur. Tambe no ta consehabel cende klapchi bou influencia di alcohol.

Temporada di klapchi ta uno di hopi alegria pa henter famia. Pa mantene e celebracion aki responsabel, no lubida di sigui e siguiente consehonan aki:

Muchanan bou di 18aña, cende klapchi den presencia di un mayor of adulto,

Hasi uzo di protecion pa orea, esaki ta especialmente importante pa muchanan bou di 14 aña di edad,

No pone ningun klapchi ni mecha den bo saco di carson y ni tas,

Tuma suficiente distancia entre abo cu e klapchi, por lo menos 8 meter,

No cende klapchi directamente desde bo man. Semper hasi uzo di un mecha,

No tira klapchi riba otro persona y tampoco riba mascota,

No cende un klapchi atrobe si e no a sende e prome biaha,

No experimenta cu klapchi,

Tira awa riba tur klapchi prome cu hasi e area limpi.

Siguiendo e consehonan aki, bo por ta sigur cu abo y bo famia lo tin un cambio di aña “safe” y alegre.

Nos di Departmento di Salud Publico ta desea Aruba henter un fin di aña responsabel y un bon comienso di aña 2022 yena cu dicha y prosperidad.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype