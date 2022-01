Politiebericht vrijdag 31 december 2021

Vürwèrk

Hopi keho tokante di molèster di vürwèrk a drenta na sentral di polis e dianan tras di lomba.

Vürwèrk ta festivo i bunita pa mira, pero anualmente tin hopi herido sin nodi dor di vürwèrk. Partikularmente wowo i dedenan ta keda herida. Mayoria insidente ta tuma lugá dor ku no ta sende e vürwèrk na e manera korekto òf no ta uza e asesorionan korekto pa sende nan. Hasiendo esaki no solamente esun ku ta sende e vürwèrk ta kore riesgo, pero tambe esnan rondó di dje. Pa tira vürwèrk na un manera mas seif posibel ta importante pa trat’e ku koutela i pa keda alerta.

KPCN ta deseá hinter pueblo di Boneiru un kambio di aña felis i seif i un aña nobo saludabel!

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Vuurwerk

Afgelopen dagen zijn er veel klachten over vuurwerk overlast bij de politiecentrale binnengekomen.

Vuurwerk is feestelijk en mooi om naar te kijken, maar jaarlijks raken ook veel mensen onnodig gewond door vuurwerk. Vooral ogen en vingers worden vaak getroffen. De meeste ongelukken worden veroorzaakt doordat mensen het vuurwerk niet op de juiste manier afsteken of niet de juiste hulpmiddelen gebruiken. Hierbij loopt niet alleen degene die vuurwerk afsteekt risico, maar ook omstanders. Om vuurwerk zo veilig mogelijk af te steken is het vooral belangrijk dat u er voorzichtig mee omgaat en blijft nadenken.

KPCN wenst iedereen een fijne en veilige jaarwisseling en een gezond nieuwjaar!

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

