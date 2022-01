Willemstad, 6 yanüari 2022

Situashon di Covid ta saliendo for di man.

PIN ta bati bel di alerta un biaha mas! Laga hende muri no ta opshon!

Situashon alarmante di kontagio ku Covid

For di 20 di desèmbèr 2021 Partido Inovashon Nashonal (PIN) a saka un komunikado di prensa despues di a tuma nota di e medida di ‘lockdown’ severo na Hulanda, debí na e variante di ‘Covid 19’, ‘omicron’. PIN a atvertí ku mundu ta den gara di Covid i su variantenan ku lo sigui lanta kabes. Nos a atvertí for di e día ei, ku no ta mira un maneho di Kabinete Pisas, dirigí riba termino largu, pa baha riesgo di kontaminashon pa asina evitá un lockdown i minimalisá e impakto negativo riba ekonomia, enseñansa i sektor di salú.

Dia 23 di desèmbèr 2021 PIN a bolbe atvertí i pidi pa ámplia e tim di konsehero pa manehá COVID-19 i inkluí banda di e ekspertonan ku konosementu di desaster i epidemiología, profeshonalnan den diferente disiplina manera sikólogo, sosiólogo i trahadornan sosial. Tambe PIN a pidi pa enbolbí sektornan manera komersio, sindikado, fèlt di enseñasa, konseho di iglesia etc. den formulashon di e maneho. Pasó na final di kuenta ta komo komunidat nos tin ku karga ku tur medida. Pa awe 6 di yanüari 2022 nos ta konstatá ku e situashon ta saliendo kompletamente for di man i ta atvertí gobièrnu ku si ta 10 kama só tin disponibel na CMC pa atendé ku pashènt di Covid den kuido intensivo, bida di hende ta na peliger!

Kodigo Pretu na CMC?

Direktiva di CMC a saka un komunikado den kua e ta splika ku un biaha mas mester kanselá operashonnan elektivo. Esaki pa motibu di isolashon i karantena di mas ku 100 miembro di personal, ku resultado ku CMC no por duna kuido responsabel na mas ku 10 pashènt den kuido intensivo. Esaki ta nifiká ku no solamente hopi persona ta sigui sufrí wardando pa tempu largu riba un operashon, pero tambe ku nos komo pueblo ta den peliger ku nos ta yega na un Kodigo Pretu pa kuido intensivo! Manera ta konosí e Kodigo Pretu ta drenta na vigor ora ku no tin sufisiente kama pa atendé ku pashènt den hospital i dokternan ta haña nan mes obligá pa disidí ken por haña kuido i ken ta fayesé sin kuido.

Laga hende muri no ta opshon! Amplia kapasidat pa atendé ku kuido intensivo dor di uso di e edificio di SEHOS

PIN ta rekòrdá gobièrnu ku na SEHOS tin un kapasidat adishonal di 90 kama prepará pa un situashon di úrgensia. Di e kamanan mas o menos 33 ta destiná pa kuido intensivo. Naturalmente mester di personal adishonal pa asistí na CMC. Esaki por ta un kombinashon di e personal disponibel na Kòrsou i personal importá for di Ulanda, Merka of Cuba. Si gobièrnu no tin fondo pa personal èkstra, lo mester negoshá e punto aki ku Hulanda pa nos por fia e medionan nesesario. Laga hende muri no ta opshon!

Komunikashon ku pueblo, ban pa bai!

Gobièrnu mester komuniká muchu mas riba e maneho di “bakunashon i booster”, reglanan di higiena i mantenshon di distansia. Además mester komuniká i stimulá kuido di salú den tur aspekto: emoshonal; mental; nutrishonal; ehersisio i moveshon; spiritual; sosial i finansiero. Komunikashon ku maestro, mayor i almuno riba enseñasa ta indespensabel, meskos ku otro sektornan di komunidat manera komersio i sindikalismo!

