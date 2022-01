Op zondag 22 januari heeft de Gouverneur van Curacao, H.E. Lucille George-Wout, samen met de Commandant der Zeemacht Caribisch gebied, Brigadegeneraal der Mariniers Frank Boots, het nieuwe stationsschip in het gebied welkom geheten. Voor de komende periode zal de Zr. Ms. Friesland de taak van stationsschip vervullen en daarbij inzetbaar zijn voor verschillende taken binnen het Caribisch gebied. De binnenkomst gebeurde, door de COVID-maatregelen, deze keer zonder de gebruikelijke saluutschoten vanaf de kade en het schip