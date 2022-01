RELATO 2021 DI FRAKSHON DAISY COFFIE

Pa promé biaha Frakshon Coffie (FC) ta bin ku un relato di aña kompleto. Un primisia ta publikashon di un relato finansiero pa e aña kompleto ku Frakshon Coffie ta den Konseho Insular. Na 1 di òktober 2020 Frakshon Coffie a kuminsá den Konseho Insular. Pa e promé tres lunanan esta òktober 2020 te ku desèmber 2020 tambe Frakshon Coffie a traha un relato finansiero pero esaki a bai pa grefir so.

E aña akí ku Frakshon Coffie ta kubri un aña kompletu esta 2021 nos kier a publiká un relato finansiero kaminda por mira na kiko Frakshon Coffie a usa su fondonan. Pa duna un mihó bista i splikashon di uso di e fondonan nos ke duna un splikashon di e trabounan ku ta keda kubrí den e relato. E trabounan ta: 1. Trabounan Atministrativo 2. Trabounan di Skirbi i Tradusí 3. Trabounan di Konseho 4. Trabounan di Medionan Sosial 5. Kompensashon di gastunan

Bou di Trabounan Atministrativo ta kai: Atendé ku agènda di Frakshon, atendé ku sitanan, tantu esun ku ke traha sita ku FC òf sita ku FC ta traha ku otronan, atendé yamada di telefòn, atendé sita ku prensa, atendé fakturanan ku ta drenta i sòru pa paga nan. Mantené korespondensia ku drenta i salí, trabou di fail tur dokumento di manera ku por haña esakinan bèk. Trabou di fail elektróniko di tur e-mail ku drenta. Prepará dokumentu pa reunion.

E trabou di skirbi i tradusí tin di aber ku skirbi, yuda skirbi òf koregí e idioma di disertashonnan, kartanan i komunikadonan. E trabou di tradusí ta enserá tradukshon di disertashon, karta òf komunikado pa prensa.

E trabou di konseho ta enserá lesa dokumentunan ku drenta i wak nan importansia i kiko mester hasi ku nan i hasi lo nesesario. Lesa dokumentu relevante na un tópiko, i prepará e tópiko pa sea reunion òf un karta òf un komunikado. Lesa i prepará dokumentu pa reunion, yuda prepará pa reunion, yuda prepará disertashon, karta i komunikado. Hasi sondeo pa wak kiko ta biba den nos komunidat pa wak kon pa atendé ku esakinan. Identifiká tópikonan al kaso, duna konseho riba tópikonan al kaso i prepará pa atendé esakinan via karta òf den reunion. Duna sosten ku p.e. skirbi un karta òf duna konseho ki kaminda pa kana, na públiko ku bin serka FC pa ayudo.

E trabounan di Medionan Sosial tin di aber ku prepará i publiká trabounan di FC riba Medionan Sosial inkluso kompaña esakinan ku potrèt òf otro material.

Kompensashon di gastunan tin di aber ku prinsipalmente gastunan ku terseronan ku ta duna e servisionan ariba menshoná por tin i ta fakturá esakinan.

Loke nos ta mira aki ta servisionan ku terseronan ta duna na FC. Pa tur e trabounan ku nos por mira ku Konsehal Coffie ta desplegá, inkluso tur e reunionnan ku e ta partisipá na dje, Konsehal Coffie mes ta risibí un rekompensa separá di $ 807,67 pa luna.

VERSLAG 2021 VAN FRACTIE Daisy Coffie

Fractie Coffie (FC) presenteert voor de eerste keer een compleet jaarverslag. Een primeur is de publicatie van een financieel verslag over een heel jaar van Fractie Coffie in de Eilandsraad. Fractie Coffie is op 1 oktober 2020 begonnen in de Eilandsraad. Over de eerste drie maanden, van oktober 2020 t/m december 2020 heeft Fractie Coffie ook een financieel verslag gemaakt, maar dat is alleen naar de griffier gegaan.

Nu Fractie Coffie een compleet jaar, 2021, achter de rug heeft, willen wij een financieel verslag publiceren dat laat zien waaraan Fractie Coffie haar fondsen heeft besteed. Om een beter inzicht in en uitleg van de aanwending van de fondsen te geven, willen wij een toelichting geven van de werkzaamheden die in het verslag weergegeven worden. Deze werkzaamheden zijn: 1. Atministratief werk 2. Schrijf- en vertaalwerkzaamheden 3. Advieswerkzaamheden 4. Werk m.b.t. Sociale Media 5. Onkostenvergoeding

Onder Administratief Werk valt: de fractie-agenda afwerken, afspraken afhandelen van degenen die een afspraak met FC willen maken en degenen met wie FC een afspraak wil maken, telefoongesprekken en afspraken met de pers afhandelen en facturen doornemen en betalen. Inkomende en uitgaande correspondentie bijhouden, documenten op zodanige wijze archiveren dat ze weer terug te vinden zijn, elektronisch archiveren van alle inkomende e-mails en documenten gereedmaken voor vergaderingen.

De schrijf- en vertaalwerkzaamheden hebben te maken met het schrijven, helpen schrijven en corrigeren van dissertaties, brieven en persberichten. Het vertaalwerk omvat het vertalen voor de pers van dissertaties, brieven en persberichten.

De advieswerkzaamheden omvatten het lezen van inkomende documenten, het afwegen van hun belangrijkheid en vaststellen wat ermee moet gebeuren. Documenten lezen die relevant zijn voor een bepaald onderwerp en het onderwerp voorbereiden voor hetzij een vergadering, brief of persbericht. Documenten lezen en gereedmaken voor vergaderingen, helpen met de voorbereiding van vergaderingen, helpen met de voorbereiding van dissertaties, brieven en persberichten. Peilen wat er allemaal leeft in onze samenleving om te bekijken hoe deze aan te pakken. Relevante onderwerpen identificeren, adviseren over relevante onderwerpen en voorbereidingen treffen om deze via brieven of in vergaderingen af te handelen. Ondersteuning geven bij bijvoorbeeld het schrijven van een brief voor of advies geven over welke weg te bewandelen aan mensen die FC benaderen voor hulp.

De werkzaamheden m.b.t. Sociale Media hebben te maken met het gereedmaken van publicaties over de werkzaamheden van FC in de Sociale Media, inclusief foto’s of ander materiaal. De onkostenvergoedingen betreffen voornamelijk onkosten die door derden voor de bovengenoemde diensten gefactureerd worden.

Wat wij hier zien zijn de diensten die door derden aan FC verleend worden. Voor alle werkzaamheden die door raadslid Coffie verricht worden, inclusief alle vergaderingen waar zij aan deelneemt, krijgt raadslid Coffie zelf een aparte maandelijkse vergoeding van $ 807,67.

