Metementu di politika den proseso hudisial.

E akto aki no ta konforme di lei i e no ta un asuntu ku ta regarda partido politiko i politika. Esaki ta un asuntu ku ta regarda e ámbito hudisial. No ta na su luga pa un partido politiko i politika mete ku un asuntu ku ta mishi ku e pilar hudisial. Partido politiko i politika ku esaki ta kometiendo aktonan ku ta kastigabel pa lei.