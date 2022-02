KOMUNIKADO DI PRENSA 100 /2022

23 febrüari 2022

Análisis di krímennan di impakto haltu.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Polis ta kontinuá analisando e krímennan di impakto haltu i durante di e periodo di 7 pa 20

di febrüari 2022 a registrá lo siguiente.

Atrako

Den e e periodo ei tabatin kuater (4) registrashon pa loke ta atrako. Mayoria di e atrakonan

aki a tuma lugá entre 21.00’or i 22.15’or durante di siman. E malechornan a konsentrá den

e área di Skèrpènè, Roi Santu, Otrobanda i Grimou. Dos di e atrakonan aki tabata riba kaya,

unu den kas i unu den negoshi.

Un di e atrakonan aki a keda kometé pa un kuarteto ku tabata kore den un outo di marka

Kia den e área di Montaña.

E shofùr di e Kia lo a dal parti patras di e outo di e víktima. Na momentu ku esaki a baha,

nan lo a atrak’é.

Petishon na tur siudadano pa ta alerta ku e forma di tira atrako aki.

Ladronisia di vehíkulo

Den e periodo di dos siman menshoná aki, tabatin kuater (4) kaso di ladronisia di vehíkulo.

Mayoria vehíkulo a keda hortá riba djamars i djaweps entre 21.00’or i 23.30’or i 00.00’or i

05.00’or. E área kaminda mas vehíkulo a keda hortá, ta Buena Vista i nan tabata

vehíkulonan di aña di fabrikashon entre 2007 pa 2011.

Tres di e vehíkulonan aki ku a keda hortá, ta di e marka Mitsubishi.

Kiebro den kas

A registrá 12 kiebro den kas i mayoria a tuma lugá riba djaweps entre 10.00’or i 17.00’or.

Malechornan a bishitá e barionan manera Tra’i Seru, Oude Water, Groot Kwartier i Buena

Vista.

E individuonan a penetrá den mayoria kas dor di sea kibra of fòrsa porta di kas di patras.

Kiebro den negoshi

Polis a tuma den e periodo aki 16 denunsia di kiebro den negoshi.

E kiebronan aki tur a tuma lugá entre 03.00’or i 05.00’or dor di fòrsa bentana di e edifísio.

Mayoria di e kiebronan aki a tuma lugá riba e djabièrnenan.

E áreanan na unda e kiebronan aki a tuma lugá tabata hopi variá, esta for di Montaña Rey

te Kenepa.

Den e 16 negoshinan aki, tin 3 skol tambe ku e bira víktima di ladronisia.

Kiebro den outo

Tabatin tres (3) kiebro den outo, ku a tuma lugá riba e djabièrnènan entre 03.00’or i

05.00’or.

E método ku malechornan a usa tabata sea pa fòrsa of kibra e bentana di porta na man

drechi patras di e vehíkulo.

Tur e kiebronan aki a tuma lugá na playanan of na áreanan turístiko.

Violensia relashonal

E periodo tras di lomba tabatin 16 kaso di violensia relashonal, di kua mayoria a tuma lugá

den fin di siman.

E gran kantidat di yamadanan ku polis a haña pa atendé e kasonan aki, tabata entre

20.00’or i 21.00’or.

E áreanan kaminda ku polis mester a duna asistensia pa e tipo di violensianan aki, tabata

práktikamente rònt Kòrsou.

