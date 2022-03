DVG ta informa cambio den nan servicionan extraordinario relaciona cu COVID-19

ARUBA- 02 di maart 2022. Pa medio di e comunicado aki Departamento di Salud Publico ta informa comunidad cu entrante dia 3 dia maart, nos departamento lo no print certificado di vacunacion mas. Tur persona ta dispone di nan certificado di vacunacion den nan Aruba Health App y si pa cualkier motibo mester print esaki, cada persona mes por haci esaki den confortabilidad di nan hogar of por acudi na cualkier print of copi center pa haci esaki. Departamento di Salud lo sigui duna unicamente servicio tecnico relaciona cu Aruba Health App na personanan cu tin dificultad cu e App of cu falta registracion di vacuna den e Aruba Health App.

Tambe call center 280.0101 lo stop di brinda servicio den weekend, e weekend di 5 y 6 di maart lo ta e ultimo weekend cu call center lo traha den weekend.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, subi nos website www.dvg.aw of yama nos na 5224200

