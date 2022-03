Curacao Little League Liga Soraida Juliana ta realisa apertura di e kampeonato 2022.

Direktiva di CLLS enkabeza pa sra. Shyanitza Manuela, huntu ku invitadonan, hoben sofbolistanan i sponsernan, a risibi publiko diabierne 4 di mart na Buenavista Ball Park, kaminda a realisia apertura ofisial di e temporada 2022. Un bon publiko, konsistiendo di mayornan I fanatiko di softball fastpitch, a presensia e seremonia den kwa a dedika e kampeoanto na sra. Isonette ‘Iso’Polonius. E temporada 2022 ta albez e di 20 edishon di e kampeonato di Little League Liga Soraida Juliana. Un hecho ku lo hanja su atenshon durante di e temporada.

E temporada 2022 ta konta ku partisipashon di e organsiashon di Bueanvista, Souax, Soto, Sta. Rosa I Domi. Huntu nan ta bon pa 13 ekipo, reparti den 3 den divishon Minor, 2 den divishon Little, 5 den divishon junior I 3 den divishon Senior. Durante di e ceremonia a patra ketu na e motibu di eskoho di sra. Polonius na kende e kampeonato ta ser dedika. Sra. Manuela a mustra riba e diferente hoben sofbolista ku liga Soraida Juliana a produsi I ku a hanaj nan kaminda pa scenario di softbol internashonal, kaminda den e rol di studiante atleta, kada un di nan a sa di sobresali den e softbol di sea e college of universidat kaminda nan a studia. E kurikulo di sra. Isonette mes ta impresionate. For di edat di 14 anja e la sa di konkista su puesto den selekshonan local. E la karga un bate temibel I a horofika basta picher, tantu local komo internashonal ku su abilidat den e kahon di bateo. Aparte di a hunga softbol, Iso, for di edat hoben a score i umpaya. Un nota remarkbale ta kun a edat tambe sumamente hoben, e la maneha I kampeonisa ekipo den liga 35 plus. Na hulanda tambe e la manhea I kampeonisa ekipo di hobenan.

E sake di e prome bala tabata den man di sr. Errold Bishop ku a representa Minister van Heydoorn. Iso mes a fungi komo e bateador.

Introdukshon:

Isonette Evarista Polonius, mihó konosi komo Iso, a nasé dia 1 April 1976 na Korsou. Iso ta mucha di pariba, kuna di e barrio di Seru grandi/Montaña y su pashon pa deporte ta bini di su mama Altagracia Polonius q.e.p.d. Su mama tabata hasi deporte y tabata bai tur kaminda ku Iso (su uniko yu), vooral hopi rond di kancha di vòlibòl.

For di su 6 anja, Iso a kuminsa eksplorá ku varios deporte pero mayoria tabata pa un tempu kortiku. Su mama semper a apoyé ku kada aktividat nobo ku e tabata kier a purba manera balèt, atletismo, futbòl, vòlibòl, kickboxing y tennis.

Huntu ku su primunan Isenia e tabata hunga baseball den kurá y kibra basta bentana di nan kas.

1988: Korsou a “host” kampionato Centro Americano y del Caribe di sòftbòl. E weganan aki a ser transmití na televishon kaminda por a mira nos Selekshon Nashonal den akshon. E kampionato internashonal aki a “trigger” kuriosidat di Iso pa praktiká e deporte di sòftbòl…sobrá ta historia!

Karera komo s òftb òlista:

Iso su karera di sòftbòl a kuminsa na 1988 ku su 12 anja den e ekipo di The Rangers den kategoria Stimulans y durante di 3 anja a promové bai B-klasse i A-klasse, e tempu ey no tabata tin Little League Softball.

1990: Na edat di 14 anja, Iso a forma parti di Selekshon Hubenil ku a bai Puerto Rico enkabesá pa Soraida Juliana y

Ron Steward…Iso tabata e hungador di mas hoben di e selekshon.

1992-1993: Na edat di 16 anja Iso a kuminsa ekselá den e deporte den su totalidat

–Iso a ser invitá den Pre-Selekshon di Antias Hulandes na edat di 16 anja

-Durante e mesun temporada ey, Iso a bira “Umpire” ofisial y skorer pa Little League baseball

Iso tabata skor weganan di sòftbòl tambe.

-Tambe tabata e temporada ku Iso a promové pa klase-AA komo miembro di e ekipo di Cardenales

1994: Na edat di 18 anja, Iso a eksperensiá su prome Kampionato Mundial di Sòftbòl komo miembro di Selekshon di

Antias Hulandes na Canada. Durante di e kampionato Mundial aki, Iso a dal su prome Homerun internashonal

kibrando un “No hit-No run” di e pitcher kontrikante.

Entre 1992 pa 1998, Iso a forma parti di various Selekshon Nashonal representando Antiyas Hulandes den diferente kampionato nan internashonal hungando diferente posishon.

1996-1999: Na edat di 20 anja, Iso a hanja e oportunidat di oro pa eksprensia bida komo un Studiante-Atleta na

Merka. Coach Sue Manahan tabata na Korsou ku un ekipo di sòftbòl Merikano y a mira Iso den akshon

durante un partido di fogeo. Esey tabata inisio di e proseso largu pero eksitoso pa a logra forma parti di

e ekipo di sòftbòl di East Carolina University na Greenville, North Carolina.

Entre 1996 pa 1999, Iso a hunga “Divishon I” sòftbòl ku ta e nivel di más haltu di “College” na Merka. Tabata 3 anja di hopi sakrifisio tantu den klas komo riba tereno. Durante di e temporada aki, Iso a sa di logra hopi eksito individual y tambe ku su team, saliendo kampion di Big South Conference na 1999 y kompetí den e torneo Regional di NCAA na Arizona.

Algun di e premio nan mas renombrá di Iso komo Studiante-Atleta na Merka:

1997: Big South Conferenceà Scholar Athlete of the year, All-Academic Teams, All-Conference Team@ 2B,

All Tournament Teams

1998: Big South Conferenceà MVP, Scholar Athlete of the year, All-Academic Teams, All-Conference Team@ 3B,

All Tournament Teams

National Honors à NFCA-All Region, CoSIDA-Academic All America & All-District, NFCA-All America 2nd

team

1999: Big South Conferenceà MVP, Scholar Athlete of the year, All-Academic Teams, All-Conference Team@ 3B,

All Decade Team, Top-10 den kasi tur kategoria ofensivo

National Honors à NFCA-All Region, GTE Academic All-American-of-the-Year, NFCA-All America 3rd

Team

Liga Profesional Merikano à Iso tabata e Promé eskoho den e 1999 Draft di Women’s Pro Softball League pa e

ekipo di Durham Dragons..aunke ku e proseso aki no a ser finalisá.

E karera di Iso komo Studiante-Atleta a termina ku entrada den Salon di Fama Atletico di East Carolina University na

anja 2009. Iso ta e promé sòftbòlista di ECU ku a drenta Salon di Fama.

1999-2001: Komo profesional, Iso a hunga sòftbòl durante Kampionato Nashonal di Hapon den e ekipo Fukuyuso

Ogaki di Nagoya.

2011-2013: Bibando na Hulanda, Iso a forma parti di ekipo Centrals den Hoofdklasse y tambe Eurostars den Silver

League logrando MVP di e ekipo na 2013.

Ketu bai Iso ta aktivo komo sòftbòlista militando den ekiponan di liganan 35+ di slowpitch.

Karera komo Dirigente Tekniko :

2002-2006: Na edat di 26 anja, Iso a drenta e mundu di Coaching dirigiendo e ekipo di sòftbòl slowpitch 35+

The Old Young Ones. Iso tabata mas hoben ku e hungadornan di e ekipo, pero a sa di manehá e ekipo ku

éksito birando kampion pa 3 anja konsekutivo.

2010: Un kombinashon di forsa entre Aruba y Korsou a resultá den e projekto “Rising Stars” kaminda ku un total di

11 sòftbòlista hoben a bai Merka pa hasi un try-out pa drenta “College”. E dirigentenan prinsipal tabata

Isonette Polonius di Korsou y Carmelita Haynes di Aruba. E proyekto aki tabata tin éksito sigur, enbista ku

50% di e hoben nan ku tambe tabata forma parti di Little League sòftbòl a logra nan sonjo komo Studiante-

Atleta sea na Merka òf na Puerto Rico.

2013: Iso a emigrá pa Hulanda pa un period di 3 anja entre 2010-2013. Estando na Hulanda, Iso a aseptá e reto di

bira Dirigente tekniko di e ekipo Cadetten di Euro Stars na Rotterdam. Cadetten ta muchanan entre 11-15

anja. Ku Iso na kabes, Cadetten Euro Stars a bira Kampion Nashonal di Hulanda den kategoria Aspiranten,

tambe Iso a gana Euro Stars Coach Award pa e logra aki.

2018-2019: Iso semper a keda agradesido na tur ku di un of otro manera a aportá na su karera di sòftbòl y kier a

duna bek na e mundu di sòftbòl di un manera boluntario. Huntu ku 10 kolega di sòftbòl ku a kere den e

vishon, Iso a kuminsa ku e proyekto SQUAT (Super Qualified Unit- Assistant Trainers) dunando training y

klinika na e hobenan di tur team afiliá na Little League Softbol.

Iso, semper a keda yuda boluntariamente na kualke proyekto di sòftbòl pa hubentud y fastpitch adulto, entre otro komo Head trainer di e Selekshon di Junior League ku a bira Kampion Latino Amerikano na 2019.

2021-2022: Aktualmente huntu ku algun coach ku tin e mesun dedikashon, Iso a kuminsa ku un projekto ku yama

CEFA (Curacao Excellence Fastpitch Academy), ku e meta pa duna un ayudo èkstra na e hoben ku un dia

tambe lo ke bira un Studiante-Atleta of ke hunga sòftbòl riba nivel internashonal tambe.

Tambe Iso a join e plataforma social GameOn! via di Facebook, pa trese programa nan informativo pa ku

e deporte di sòftbòl via di e programa Den Dugout ku Iso!

Pues sea ta riba tereno of via di medianan social, Iso su meta ta pa kontribuí na e desaroyo di nos hubentud prinsipalmente hasiendo uso di su talento den e area di sòftbòl.

Resultado weganan CLLS di diadomingo 6 maart 2022.

Souax ta gana 1 perde 3 riba diadomingo di softbol na Buenavista ballpark.

Un bon publiko a soporta un igra di solo riba diadomingo pa nan a mira Souax den diferente kompromiso den kaudro di e kampeonato di softball little league Liga Soraida Juliana. E muchana di Jurretty Poulo a enfrenta Soto den divishon Little I topa e organisashon di Buenvista den e divishonan Minor, Junior I Senior. Soto a kita unu for di Souax den Little, mientras ku Buenavista a sa di tene Souax abou den tantu Minor komo Junior. Souax a sa di gana den senior.

Espektativa tabata haltu pe wega den divishon Junior I Senior. Den Junior Suoax a postula Hooi pa habri e wega. E la hiba Soto na un viktoria di 15-5 riba Souax. Soaux a duna Lau –A-Ki e trabou pa habri e wega. Soto a topa un Lau-A-Ki ku simplemente no por a keda kla ku e plato. I ora e logra hanja plato, su defensa tabata lage na kaya. E picheo menos skerpi huntu ku 5 pifia den defensa di Souax a buta ku ya den bom di prome inning, Soto a bai ariba 6 nada. Soto a kapitalisa riba e picheo I defensa sin muchu efekto den bom di 2 inning pa nota 7 mas. Lau-A-Ki a hanja relevo di Benita. E la logra na limita e avanse di Soto ku a nota 1 mas den bom di terser I kuarto inning pa Soto akumula 15 kareda den e prome 4 inning. Hooi di su banda tabaat tin kisas poko mas suerte. Su defense tambe a komete 5 pifia, pero nan no a hasi danjo manera e pifianan den e defense di di Souax. Hooi a tuma 2 kareda den kabez di dos inning, 1 kareda den kabes di tres inning I 2 kareda den kabez di kuarto inning. E 5 karedanan ku Souax a pipita no tabata sufisiente. Hooi ku a bai e ruta kompletu a claim e viktoria den e wega ku Soto ta gana Souax 15-5. Lau-A-Ki a perde e wega.

Den divishon Minor e ekipo di Souax ku Buenavista ta soru pa un bunita wega ku a kaba ku skore perta di 6-4 na fabor di Buenavista. Matrona ku bon respaldo di su defense a duna 5 inning di picheo fuerte pa gana e wega pa Buenavista. Souax a pipita 1 kareda meosra den kabez di prome inning. Buenavista ta enfrenta e picheo di Ignacia I a bons bek mesora ora ku nan nota 3 den bom di prome inning. Den kabez di tres inning, Souax ta nota tres pa bai ariba 4-3. Nan no ta logra na wanta e ventaha ora ku mesora den den bom di tres inning BUenavista ta nota unu pa hasi e wega pareu, 4-4. Den bom di kuarto inning Buenavista ta pipita dos mas pa bai ariba 6-4. Ku e time limit pertando, Souax no ta logra hasi pareu I ta kai vensi den di kinto inning. Buenavista ta gana e wega ku skore di 6-4. Picher ganador ta Matrona a bai e ruta kompletu. E la gtuma 7 hit, regala 4 base por bola I poncha 7. Ignacia ku a karga ku e derota a tuma 10 hit na man di e ofensiva di Buenavista. E la regala solamente 1 basepor bola I sorprendentemente a poncha 11 den kausa perdi.

Den e wega di Senior, e hoben picher j’Dah Girigori di Souax a resulta di mas pa e ofensiva Buenavista. E la bai e ruta kompletu den e wega ku Souax ta gana 11-0. Scharbaai di Buenavista no tabata tin su miho atardi i no a hanja amsha yudansa tampoko di su defensa. Girigori a permiti 3 hit, regala 2 base por bola I poncha 9. Scharbaai a tuma 6 hit, regala 6 base por bola I poncho 6. E 5 eror di su defensa a kibra su garganta. E wega a konose un momentu di hopi emoshon ora ku coach Juretty Poulo, ku e velosista Gabriel Verkerk, veterano di mundial, I ku Alberto na bate, ta duna senja pa un ‘suicide bunt’. Alberto a duna kathedra di bunting ora ku e la buta e bala abou riba e linja di primera. E bunt a brua e defense di Buenavista por kompletu I Gabriel a nota limpi for di tersera den e roba suicidio. Souax a gana e partido den kwa Buenavista nunka a logera drenta den e wega ku score di 11-0.

Den Little Buenavista a kita Souax for di man ku score di 19-4. Juliana a gana e wega den kwa Buenavista ya for di prome inning a nota 11 kareda. Rodriquez ku a habri pa Souax no por a wanta e karga. E la hanja yudansa di Pieter. Souax sinembargo no a logra na rekupera I dfrenta bek den e wega ku a hunga kompletamente riba man di Buenavista. E wega ta kaba ku score di 19-4. Picher ganador Rodriquez.

E aktividatnan di Liga Soraida Juliana ta sigi diasabra ku diadomingo proksimo na Sam Bunting Ball park na Brievengat.

Diabierne 4 maart 2022.

Shudaishely Hooi ta pitcha ku kurason pa gana Buena Vista Junior 5-3.

E hoben Shudaishely Hooi a pitcha ku kabei riba djente kontra di un Buena Vista ku simplemente no kier a entrega. Den un wega ku tabata realmente un propaganda p’e softball Liga Soraida Juliana, e hoben a faha formalmente ku e ofensiva di Buena Vista, ku no kier a perde n akas. E la sa di supera difikultad ku un brasa ku tabaat molestie, pa bin wanat e ventaha ku su ofensiva a dun’e I gana e wega ku skore perta 5-3.

Un Buenavista ballpark kolma di hende a mira kon e hoben ekipo di soto a faha ku e amfitrion Buenavista. Soto komo ekipo bishitante a sa di pika dilanti 1-0, den kabez di 2 inning. Soto a amplia hasi e wega 2-0 den kabez di tres inning. Buenavista a bons bek den bom di 3 inning I korta ventaha ora ku nan a skore nan prome kareda, 2-1. Un ratu kosnan a bira poko ferfelu pa Soto, ora ku nan as pitcher ku awa na wowo a duna indikashon di molester di un leshon na su brasa. A dune tempu pa rekupera I e hiben a sa di hanja su kompustura I sig den e wega. Su ofensiva no a lage na kaya. Nan a sa di produsi 3 kareda mas den kabez di kinto inning pa hasi e wega 5-1 na fabor di Soto. Buenavista den nan ultimo turno a menasa formal di strobe e asuntu di soto, ora ku nan a pipita 2 kareda pa korta ventaha I aserka Soto. Buenavista a sa di buta e kareda di deskite I empate den sirkulashon. Hooi sinembargo a sa di perta brasa I tene e ofensivamente sufisiente bou di copngtrol, pa su defense saka e outnan I gana Buenavista ku e score di 5-3.

Buenavista a presenta ku Taynise Prince riba pitchersplate. E hoben a duna bon picheo, limitando e ofensiva di di Soto na solamente 3 hit. 2 eror di su defensa den kombinashon ku un algun ‘breaks’ku a kai net na fabor di Soto, a buta ku e la keda chiki den e wega. E la haja relevo di Myriany Balentien ku a picha 2 tersio den bom di kinto inning. Hooi ku a bai e ruta kompletu, a tuma 4 hit ku a produsi 3 kareda den su kontra. E la regala 5 base por bola I poncha 7. Prince na su turno a permiti solamente 3 hit. Sinembargo nan tabata oportuno I a resulta den 5 kareda den su kontra. E la regala 9 base por bola I poncha 7. Balentien a regala 2 base por bola I poncha 1.

Diasabra 5 maart 2022.

Souax ta gana den un wega epiko den divishon Minor, 4-3.

E hobensita Roshantely Ignacia di apenas 9 anja, a pictha balentemente kontra di e amiftrion Buenavista den un wega balido pa e divishon Minor. E hoben a sa di limita Buenavista na solamente 3 hit. E la hanja bon respaldo di su defensa i ofensiva ia sa di gana e wega ku skofre perta, 4-3.

E wega a konta ku presensia di un tribuna yen di mayor I sernan keri. Un solo basta kayente a kompanja e muchanan riba felt. E wega riba su mes tabata un plaser pa wak. Karga ku emoshon I bon akshon di e hobenan den e rango di edat 9 pa 10 anja. Buenavista ku tabata ekipo bishitante a duna Niaviv Matrona Winklaar ku a kaba di kumpli 11 anja, e responsabilidat riba pitchersplate. Su kompanjeronan a sali nota 1 kareda den kabez di prome inning. Soaux a bons bek mesora I krusa plato na tres okashon den bom di prome inning, pa buta e wega riba nan man, 3-1. Buenavista ta reakshona I ta pipita unu mas den kabez di 2 inning. Ku e wega 3-2 na su fabor, Souax ta amplia den bom di kuater inning ku 1 kareda mas pa hasi e wega 4-2. Den kabez di kuater inning, den nan ultimo oportunidat, Buenavista ta buta hopi preshon. E ekipo ta produsi un kareda mas pa hasi e wega 4-3, pero ta faya den empata I forsa e extra inning of gana e wega. Ignacia ku a bai e ruta kompletu ta logra sali for di e inning I gana e wega ku tabata karga ku emoshon.

Ignacia a bai e ruta kompletu, tuma 3 hit den su kontra, permiti 3 kareda, regala 7 base por bola I poncho 6. Niaviv Matrona Winklaar a tuma 5 hit, aksepta 4 kareda, regala 3 base por bola i poncha 6.

Souax ta kombina picheo di Sambo ku Lau-A-Ki ku Pieter pa kita Sta. Rosa for di man den divishon junior, 15-9.

Soaux a sali brabu den kabes di prome inning den e wega kontra di Sta. Rosa balido pa divishon Junior. Nan a krusa plato for di kabez di prome inning pa kwe un ventaha di 6 kareda. Sta. Roda a bons bek mesora, notando 3 kareda. Pero Soaux no a entrega e ventaha mas den e wega den kwa Sta. Rosa a primi hopi, pero no por a alkansa Soaux mas. Nan a bin kai vensi ku score di 15-9.

Souax a postula Shaedy Sambo pa habri e wega. E la duna 2 inning di labor pa despeus hanja yudansa di Mysheny Lau-A-Ki ku a tuma 1 inning na su enkargo. Czygrienne Pieter a tuma e delaster 2 inning na su enkargho pa sigura e wega pa Soaux. Pa Sta. Rosa Tishanterly Elisabeth a bai e ruta kompletu. Souax a pipita 6 kareda den kabez di prome inning, amplia ku tres kareda den kabez di dos, tres mas den kabez di tres i finalmente 3 mas den kabez di kinto inning pa totalisa 15 kareda. Sta. Rosa a sa di nota 3 den bom di prome inning, 2 mas den bom di Segundo inning, amplia ku 1 mas den bom di terser inning, 1 mas den bom di kuarto inning I 2 den bom di kinto inning. Aunke Sta. Rosa su ofensiva a keda pusha pa hinka koredo den sirlkulashon I trese nan kas, na final simplemente nan mo tabata sufisiente. Nan a bin kai vensi ku skore di 15-9. Sambo ta gana e wega mientras ku Elisabeth ta figura komo pitcher perdedo.

E wega entre Buenavista I Sta. Rosa diciplina Senior, a kaba trempan pa via di nokout na fabor di Buenavista, 15-0. Igual ambe e wega divishon little entre Buenavista I souax ku a kaba pa via di nokout na fabor di Buenavista, 22-8.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype