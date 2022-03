ARUBA MESTER UN PARLAMENTO CONSTRUCTIVO CU TA BIN CU SOLUCION Y NO SOLAMENTE CU CRITICA

ORANJESTAD – Prome Minister Evelyn Wever – Croes ta reacciona riba expresionnan di parti politiconan den oposicion riba diferente desaroyo. Ta trata temanan cu recientemente Prome Minister ya a trece dilanti y informa comunidad pa keda alerto pa cualkier desaroyo. E temanan aki tin atencion di Gobierno di Aruba.

Prome Minister Wever – Croes a splica cu un di e temanan cu el a recientemente a trece dilanti ta, e encera consecuencianan cu por tin a raiz di e conflicto na entre Ukraina y Russia. Na e ocasion a pidi comunidad pa ta alerto pasobra nos no por influencia kico ta pasa na Ukraina y Russia. Pero nos por influencia parcialmente e impacto cu esey ta bay tin riba nos. Prome Minister a sigui bisa cu ta lamenta cu hustamente awor cu ta saliendo di Covid, ta bolbe drentando den e conflicto insigur aki.

‘Nos mester pa tur hende para hunto pa hiba nos Pais dilanti, pa nos yuda esnan cu ta bay wordo mas afecta den e circumstancianan aki. Y pa tur esnan cu por, bin hunto y ofrece solucionnan pa e problemanan.’ Algun ehempel di solucionnan necesario cu Prome Minister a duna ta, con ta bay atende cu e prijs di Heavy Fuel Oil (HFO) of di gasolin cu ta aumentando, con ta bay atende ora cu inflacion na otro paisnan wordo importa na Aruba y con ta bay atende cu retonan di turismo si acaso conflicto na Ukraina tarda y e turistanan Mericano cuminsa bira insigur si nan biaha si of no.

Ohala cu por mira tur politico, especialmente oponentenan, yuda nos pensa con pa nos soluciona e problemanan aki. Lamentablemente na Aruba nos ta mira cu e unico cos cu oponentenan politico por haci, ta probecha di un crisis y sali ataca Gobierno, Aruba a realisa esaki caba, Prome Ministe a expresa.

Prome Minister sigui bisa: ‘Si Aruba tabata den mihor situacion prome cu Covid, e lo no a dal Aruba asina duro, sinembargo tempo cu nan (oposicion) por a influencia esaki, nan a bira lomba pa pueblo y tuma decisionnan cu ta beneficia nan.

Prijs di awa y coriente

Por ehempel pa locual ta e discusion cu tin aworaki riba e tema di prijs di awa y coriente. WEB a indica cu e lo mester bay hisa su prijsnan. Gobierno a bisa cu lo haci tur posibel pa evita cu ta hisa prijs di awa y coriente. Nos a bisa WEB bay baha gastonan prome y ora demonstra esaki, eorey por considera pa adapta e prijsnan di awa y coriente pero lo haci tur posibel pa evita esey.

Kico oponentenan a haci na 2014 ora cosnan a bira malo na WEB como resultado di hedging ekiboca cu Gobierno a haci? Oponentenan a dicidi pa hisa tarifa cu 25%.

Pa e motibo aki ta pensa cu oponentenan ta preocupa pa Gobierno actual no goberna manera cu nan a goberna.

Prome Minister a enfatisa ripitiendo locual Minister Glenbert Croes tambe a bisa: Lo haci tur cos posibel pa evita cu e prijs di awa y coriente mester subi. ‘Nos sa cu e HFO su gastonan a aumenta, pero mester bay mira con ta bay haci adaptacion den WEB y den Gobierno, pa evita cu pueblo mester page. Esaki mi kier garantisa pueblo di aruba’, Prome Minister a accentua.

Aumento di Schoolgeld di SKOA

Pa loke ta e tema di aumento di schoolgeld SKOA, Premier Wever – Croes a ripiti locual colega Minister Endy Croes a bisa: SKOA no a informa Gobierno cu ta bay hisa schoolgeld. SKOA ta un fundacion cu ta haya un subsidio di Gobierno di Aruba, y e tincu mantene su mes den cuadro di ley cu e lesnan cu e ta duna. Pero e ta un scol priva.

Gobierno no ta di acuerdo cu e decision pa hisa schoolgeld y ta den dialogo cu SKOA pa mira dicon ta hise y mira kico por haci pa evita esaki.

Pues e ponencianan di opisicion cu ta Gobierno ta hisa e schoolgeld no ta corecto y ta un otro manipulacion di parti oponentenan. ‘Gobierno lo haci tur lo posibel pa evita cu schoolgeld mester wordo aumenta, Prome Minister a bisa.

Gastonan di Salud y AZV

Ademas, oponentenan a expresa nan mes riba e tema di gastonan medico y AZV, pa cual Prome Minister a bisa: Si berdad nos tur na Aruba ta kere cu AZV ta importante y si nos tur ta kere cu mester keda cu AZV, ban traha riba solucionnan con nos por keda cu AZV.

E realidad ta cu AZV mane cu e ta awo no ta sostenibel Prome Minister a duna di conoce. El a sigui bisa cu esaki ya algo cu a scucha AZV papia di dje y si sigui manera ta bayendo aworaki, aki algun aña nan lo ta failliet y lo no tin AZV mas na Aruba.

Gobierno, contrario na oposicion kier mira con pa soluciona e problema y percura cu semper tin un AZV especialmente pa esnan mas vulnerabel den nos comunidad, esey ta locual cu ta trahando riba dje.

Finalisando Prome Minister a bisa, ‘Actualmente cosnan no ta facil, Aruba ta saliendo di un pandemia den cual a lucha schouder cu schouder cu positivismo y cu optimismo weitando e luz na final di e tunnel. Aworaki nos ta den e luz y mi tin tur confiansa y tur siguridad, cu si nos sigui asina nos ta bay sali afo.’ El a sigui bisa cu na e momentonan aki Aruba mester di nos tur, Aruba mester di Gobierno y un Parlamento constructivo cu ta bin cu solucion y no cu critica solamente. Ban cada persona duna nan aporte pa asina tin un Aruba mas fuerte y resiliente especialmente pa esnan mas vulnerabel den nos comunidad, Premier Wever – Croes a termina bisando.

